إصابة مونديالية تحرم برشلونة من دي يونغ لفترة طويلة

قال نادي برشلونة إن الفحوصات التي أُجريت للاعب الفريق الأول، الهولندي فرينكي دي يونغ، أظهرت أنه يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الإنسي لركبته اليمنى.

وقال النادي عبر بيان على منصة «إكس»، إنه قد تم الاتفاق على أن يستمر اللاعب في تلقي العلاج الطبي والمتابعة الطبية، وذلك بناء على تطور حالته خلال الأسابيع القادمة.

وسيبدأ فريق برشلونة الموسم الجديد من دون نجمه الهولندي الدولي فرينكي دي يونغ.

وسبق أن ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أنه في حال تأكدت خطورة الإصابة، يعتزم برشلونة تسجيل اللاعب في قائمة الغائبين لفترة طويلة لتوفير مساحة أكبر في سقف رواتب الفريق الأول، في حين يتطلب هذا الإجراء موافقة اللاعب.

ويتزايد الاستياء داخل برشلونة بسبب طريقة تعامل المنتخب الهولندي واللاعب مع الأمر، ويرغب النادي في حسمه نهائياً هذا الأسبوع.

وعاد دي يونغ من كأس العالم مع منتخب هولندا وهو يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، بعد أن اضطر، بحسب التقارير، إلى بذل جهد كبير خلال المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده.

واستغل دي يونغ إجازته للتوجه إلى المدينة الرياضية التابعة للنادي، حيث خضع لفحوصات دقيقة وشاملة من قبل الطاقم الطبي لتحديد طبيعة الإصابة.

وعقب اكتمال الفحوصات الطبية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن فترة غيابه ربما تمتد لأكثر من أربعة أشهر.

وسيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الكتالوني تعويضاً قد يتجاوز مليونَي يورو عن الإصابة، كما يحق لبرشلونة المطالبة بجزء نسبي من راتب اللاعب حتى عودته إلى الفريق.

ويعتبر راتب دي يونغ من بين الأعلى في النادي، مما يتيح مبلغاً كبيراً يمكن استخدامه لتسجيل لاعبين آخرين.