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الرياضة رياضة عالمية

4 نجوم من برشلونة يعارضون صفقة ألفاريز

ألفاريز (رويترز)
ألفاريز (رويترز)
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4 نجوم من برشلونة يعارضون صفقة ألفاريز

ألفاريز (رويترز)
ألفاريز (رويترز)

ما زال الجدل مستمراً بشأن الصفقة المحتملة بانتقال جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد إلى صفوف برشلونة.

وأشارت صحيفة «إل ناسيونال» الكاتالونية إلى أن هناك فئة داخل النادي الكاتالوني تفضل بقاء الأمور على حالها، وزعمت أن عدداً من نجوم برشلونة لا يرحبون بصفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

ويتناقض ذلك كثيراً مع تقرير صحيفة «سبورت» الكاتالونية في أواخر يونيو (حزيران) الذي أشار إلى سعادة لاعبي برشلونة بضم جوليان ألفاريز، وأنه سيكون إضافة فنية قوية للفريق.

لكن صحيفة «إل ناسيونال» كشفت أن هناك أربعة لاعبين في صفوف برشلونة غير متحمسين لهذه الصفقة.

وأوضحت أن أول هؤلاء اللاعبين هو فيران توريس الذي يرى نفسه قادراً على أن يكون المهاجم الأساسي، وأضافت أن المهاجم الإسباني يشعر بعدم التقدير لذا يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

ولفتت إلى أن قائمة المعترضين تشمل أيضاً ثنائي الوسط غافي وبيدري، المقربين من فيران توريس.

وذكرت أن البرازيلي رافينيا نجم برشلونة يميل نحو الاكتفاء بضم الثنائي أنتوني جوردون وكريم أديمي، وأنه لا داعي لإنفاق 150 مليون يورو لضم ألفاريز.

ونوه تقرير الصحيفة بأن رأي رافينيا يتفق أيضاً مع توجه ديكو المدير الرياضي للنادي، وهانزي فليك مدرب الفريق، في ضرورة الاتجاه للصفقات الأقل تكلفة.

وختمت تقريرها بأن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لا يرى ذلك، بل يعتبر صفقة جوليان ألفاريز، أولوية كبيرة.

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