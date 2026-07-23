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الرياضة رياضة عالمية

أديمي «واثق» من الانسجام سريعاً مع لامين في برشلونة

أديمي خلال حديثه للصحافيين (رويترز)
أديمي خلال حديثه للصحافيين (رويترز)
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أديمي «واثق» من الانسجام سريعاً مع لامين في برشلونة

أديمي خلال حديثه للصحافيين (رويترز)
أديمي خلال حديثه للصحافيين (رويترز)

كشف الألماني كريم أديمي طموحه، خلال تقديمه الرسمي كلاعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني، معرباً عن امتنانه للفرصة التي منحه إياها الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأعرب أديمي عن ثقته في الانسجام سريعاً مع النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، مشدداً على أنه جاء من أجل التتويج بالألقاب، وليس ببطولة دوري أبطال أوروبا فقط.

وفي أول تصريح له لوسائل الإعلام، عقب انضمامه لبرشلونة، أبدى أديمي سعادته بالانضمام إلى «أفضل نادٍ في العالم».

وقال أديمي: «أعتقد أن برشلونة هو أفضل نادٍ في العالم لما يتمتع به من تاريخ عريق، وللاعبين العظماء الذين سبق أن دافعوا عن ألوانه، وللعلاقة المميزة التي تربطه بإقليم كتالونيا. منذ اليوم الأول، شعرت أنه نادٍ فريد من نوعه».

وكشف أديمي، في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة، أن مواطنه الألماني هانسي فليك كان «السبب الرئيسي» وراء قراره بالانضمام إلى حامل لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين.

وأكّد: «لقد تحدثت معه وأثق به تماماً. لقد أخبرني بما يحتاجه لهذا النادي، وأنا على استعداد لبذل كل ما في وسعي لتحقيق أهداف الفريق».

وأضاف: «يمكن لفليك أن يعتمد عليّ لأقدم كل ما لديّ من أجله، ومن أجل الفريق، ومن أجل الجماهير».

وعند سؤاله عن مركزه الهجومي المفضل، أوضح أديمي أنه لعب في جميع مراكز الهجوم الثلاثة، وهو على استعداد للعب في أي مركز يمكنه فيه تقديم أفضل مساعدة للفريق.

واختتم أديمي حديثه قائلاً: «أنا مستعد لبذل كل ما في وسعي»، كاشفاً أيضاً أن فليك أخبره أن الفريق «كالعائلة»، حيث يتكاتف الجميع، مضيفاً أنه متشوق لبدء التدريبات، والتعلم من زملائه الجدد، واللعب على ملعب «كامب نو»، حيث يأمل أن «يسعد جماهير برشلونة كثيراً».

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برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا

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