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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يتعاقد مع أدييمي حتى 2031

كريم أدييمي (أ.ب)
كريم أدييمي (أ.ب)
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برشلونة يتعاقد مع أدييمي حتى 2031

كريم أدييمي (أ.ب)
كريم أدييمي (أ.ب)

تعاقد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو (33 مليون دولار) تشمل حوافز إضافية محتملة، وفق تقارير.

وقال برشلونة في بيان: «أصبح أدييمي لاعباً جديداً في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو (حزيران) 2031».

وبات اللاعبُ متعددُ المراكز البالغُ 24 عاماً الصفقةَ الثانية لبرشلونة بعد إنفاقه مبلغاً كبيراً للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل.

ويعزز أدييمي، المعروف بسرعته الكبيرة والقادر على اللعب رأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

كما خسر برشلونة خدمات الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد؛ مما ترك الفريق في وضعية نقص هجومياً.

وتقدم بطل إسبانيا أيضاً بعرض إلى أتلتيكو مدريد لضم المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي يُعدّ الهدف الرئيسي للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، منح أدييمي مباراته الأولى مع المنتخب الألماني عام 2021.

وانضم المهاجم إلى دورتموند عام 2022 من سالزبورغ النمساوي، وسجل 36 هدفاً في 146 مباراة بمختلف المسابقات خلال 4 مواسم قبل انتقاله إلى برشلونة.

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