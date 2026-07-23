عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيفانوفيتش تكشف معاناتها مع نوبات الهلع

آنا إيفانوفيتش (د.ب.أ)
آنا إيفانوفيتش (د.ب.أ)
TT
TT

إيفانوفيتش تكشف معاناتها مع نوبات الهلع

آنا إيفانوفيتش (د.ب.أ)
آنا إيفانوفيتش (د.ب.أ)

كشفت لاعبة التنس المعتزلة، آنا إيفانوفيتش، عن معاناتها من الإصابة بنوبات هلع حادة أثناء المباريات.

ووفقا لموقع «ساتا إتش آر 24» الكرواتي، صرحت إيفانوفيتش (38 عاماً)، في برنامج تلفزيوني كرواتي، اليوم الخميس: «في السنوات القليلة الماضية، كنت أعاني من نوبات هلع شديدة بمجرد دخولي الملعب. لم أتحدث عن الأمر من قبل، لكنني كنت أعاني بالفعل من نوبات هلع حادة».

وكانت اللاعبة الصربية، التي اعتزلت مبكراً في سن 29 سنة عام 2016 بعد فوزها بـ15 لقباً، من بينها بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إحدى مسابقات «غراند سلام» الأربع الكبرى عام 2008. ووصولها إلى صدارة التصنيف العالمي، تخفي سراً وراء روحها التنافسية العالية ومظهرها الجذاب.

وقالت إيفانوفيتش: «كان الناس يتساءلون عما حدث فجأة في منتصف المباراة، ولماذا سقطت أرضاً. وفي الحقيقة كنت ببساطة أعاني من الهلع، ولم أستطع الاستمرار».

وأضافت: «كنت أشعر بخوف شديد من العودة إلى الملعب في اليوم التالي واللعب أمام الجمهور».

وتزوجت إيفانوفيتش من نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر قبيل اعتزالها، وأعلن الزوجان انفصالهما العام الماضي.

مواضيع
رياضة تنس رولان غاروس غراند سلام ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العائلة المالكة البريطانية تحضر حفل افتتاح «الكومنولث»

رياضة عالمية الملك تشارلز يتحدث للملكة كاميلا خلال حفل الافتتاح (د.ب.أ)

العائلة المالكة البريطانية تحضر حفل افتتاح «الكومنولث»

دخل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو بشكل مهيب، حيث خرجا من مركبة «تارديس» في بداية حفل الافتتاح.

«الشرق الأوسط» (غلاسكو (اسكوتلندا))
صحتك وجد الباحثون أن النساء اللواتي مارسن تمارين المقاومة لمدة ساعتين أو أكثر أسبوعياً انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 في المائة مقارنة بمن لم يمارسنها (بيكسلز)
صحتك

ساعتان من تمارين القوة أسبوعياً... هل تخفّضان خطر النوبة القلبية لدى النساء؟

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة تمارين القوة لمدة لا تقل عن ساعتين أسبوعياً قد تقلّل خطر الإصابة بالنوبة القلبية لدى النساء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
رياضة سعودية عوض الناشري (نادي الاتحاد)
رياضة سعودية

«الشباب» يوقّع مع عوض الناشري عامين مقبلين... وخيار متاح للتمديد

أعلن نادي الشباب توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط السعودي عوض الناشري لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلنه النادي عبر حساباته الرسمية.

عبد العزيز الصميلة (الرياض)
رياضة عالمية كريستوس تزوليس (رويترز)
رياضة عالمية

آرسنال يعلن ضم تزوليس مقابل 34 مليون إسترليني

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، التعاقد مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس قادماً من كلوب بروغ البلجيكي بعقد طويل الأمد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية عبد الله رديف (حسابه في إكس)
رياضة سعودية

الدرعية يدخل على خط الأهلي للفوز بخدمات «رديف»

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن مستقبل المهاجم عبد الله رديف لا يزال مفتوحاً على أكثر من خيار، في ظل عدم توقيع العقود الرسمية مع أي نادٍ حتى الآن.

أحمد الجدي (الرياض)