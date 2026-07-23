إيفانوفيتش تكشف معاناتها مع نوبات الهلع

كشفت لاعبة التنس المعتزلة، آنا إيفانوفيتش، عن معاناتها من الإصابة بنوبات هلع حادة أثناء المباريات.

ووفقا لموقع «ساتا إتش آر 24» الكرواتي، صرحت إيفانوفيتش (38 عاماً)، في برنامج تلفزيوني كرواتي، اليوم الخميس: «في السنوات القليلة الماضية، كنت أعاني من نوبات هلع شديدة بمجرد دخولي الملعب. لم أتحدث عن الأمر من قبل، لكنني كنت أعاني بالفعل من نوبات هلع حادة».

وكانت اللاعبة الصربية، التي اعتزلت مبكراً في سن 29 سنة عام 2016 بعد فوزها بـ15 لقباً، من بينها بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إحدى مسابقات «غراند سلام» الأربع الكبرى عام 2008. ووصولها إلى صدارة التصنيف العالمي، تخفي سراً وراء روحها التنافسية العالية ومظهرها الجذاب.

وقالت إيفانوفيتش: «كان الناس يتساءلون عما حدث فجأة في منتصف المباراة، ولماذا سقطت أرضاً. وفي الحقيقة كنت ببساطة أعاني من الهلع، ولم أستطع الاستمرار».

وأضافت: «كنت أشعر بخوف شديد من العودة إلى الملعب في اليوم التالي واللعب أمام الجمهور».

وتزوجت إيفانوفيتش من نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر قبيل اعتزالها، وأعلن الزوجان انفصالهما العام الماضي.