المصرية ميار شريف تصعد لدور الثمانية بدورة هامبورغ للتنس

واصلت النجمة المصرية ميار شريف مسيرتها في منافسات فردي السيدات بدورة هامبورغ للتنس، بعدما تأهلت لدور الثمانية في البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

ولم تجد ميار شريف صعوبة في اجتياز عقبة الفرنسية إلسا جاكيمو، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 - 2 و6 - 3، اليوم الخميس، في دور الـ16 للمسابقة، التي تجري حالياً في ألمانيا.

وبذلك ضربت النجمة المصرية موعداً في دور الثمانية مع الفائزة من مباراة الإسبانية بولا بادوسا والمجرية بانا أودفاردي، المصنفة الثالثة للبطولة، التي تجري في وقت لاحق اليوم، ضمن منافسات دور الـ16.

وتخوض ميار شريف البطولة بمعنويات مرتفعة، عقب تتويجها بدورة ياش المفتوحة، فئة الـ250 نقطة، للمرة الأولى في تاريخها، لتتقدم للمركز الـ55 عالمياً الآن في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، مواصلة صدارتها لقائمة اللاعبات العرب والأفارقة.