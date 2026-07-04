الهلال يكثف جهوده لضم كاسادو لاعب برشلونة

يكثف نادي الهلال جهوده للتعاقد مع مارك كاسادو، لاعب وسط برشلونة، في وقت لا يزال فيه اللاعب متردداً بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يحظ كاسادو بمشاركات كثيرة خلال الموسم الماضي، حيث تراجع دوره بشكل ملحوظ مقارنة بموسمه الأول، ولا يبدو أن الوضع سيتغير للأفضل في ظل عودة الثنائي غافي ومارك برنال لكامل جاهزيتهما البدنية تحت قيادة المدرب هانسي فليك بعد تعافيهما من الإصابة، مما يقلص فرص كاسادو في اللعب تماماً.

واتفق النادي واللاعب منذ عدة أسابيع على أن خيار البيع هو الأنسب للطرفين، وأسندت المهمة لوكيل أعماله خورخي مينديز للبحث عن وجهة جديدة في سوق الانتقالات. ورغم وجود عروض عدة، فإن الهلال يعد النادي الأكثر جدية وضغطاً لحسم الصفقة، مستنداً إلى تقديمه العرض المالي الأفضل، ولكن تكمن العقبة في أن كاسادو غير مقتنع تماماً بالخطوة من الناحية الرياضية، رغم إدراكه للمزايا المالية الضخمة والرواتب المرتفعة هناك، لكنه بدأ يظهر مرونة أكبر تجاه الفكرة في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية، السبت.

ولا يعد عرض الهلال الوحيد المطروح على الطاولة، إذ تترقب أندية أوروبية عدة موقف اللاعب، ومن بينها ميلان الإيطالي، في حين تراجع اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني باللاعب بعد أن كان من بين المهتمين بضمه في البداية.