12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

أكد الدوري السعودي للمحترفين حضوره المتنامي على الساحة العالمية، بعدما نجح 12 لاعباً ينشطون في المسابقة في قيادة منتخباتهم إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) من كأس العالم 2026، في انعكاس واضح لقيمة الأسماء التي تستقطبها الأندية السعودية، والمستوى التنافسي الذي باتت تقدمه المسابقة.

وتضم قائمة لاعبي الدوري السعودي المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، إلى جانب البرتغاليين جواو كانسيلو، وجواو فيليكس، ومواطنهما روبين نيفيز، والبرازيلي فابينهو، والإنجليزي إيفان توني، والبرازيلي روجير إيبانيز، والمغربي مروان سعدان، والمصري نبيل عماد «دونجا»، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

ويعكس هذا الحضور اللافت استمرار تأثير الدوري السعودي خارج حدود المنافسات المحلية، إذ باتت المسابقة محطة رئيسة للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يواصلون تقديم مستويات مؤثرة مع منتخباتهم الوطنية في أكبر المحافل الدولية.

ومع انطلاق منافسات دور الـ16، تتجه الأنظار إلى نجوم الدوري السعودي لمواصلة حضورهم اللافت في البطولة، وسط تطلعات لمواصلة أكبر عدد منهم المشوار نحو الأدوار المتقدمة، بما يعزز من الصورة العالمية المتصاعدة للمسابقة.