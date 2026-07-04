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الرياضة رياضة سعودية

12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
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12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)

أكد الدوري السعودي للمحترفين حضوره المتنامي على الساحة العالمية، بعدما نجح 12 لاعباً ينشطون في المسابقة في قيادة منتخباتهم إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) من كأس العالم 2026، في انعكاس واضح لقيمة الأسماء التي تستقطبها الأندية السعودية، والمستوى التنافسي الذي باتت تقدمه المسابقة.

وتضم قائمة لاعبي الدوري السعودي المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، إلى جانب البرتغاليين جواو كانسيلو، وجواو فيليكس، ومواطنهما روبين نيفيز، والبرازيلي فابينهو، والإنجليزي إيفان توني، والبرازيلي روجير إيبانيز، والمغربي مروان سعدان، والمصري نبيل عماد «دونجا»، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

ويعكس هذا الحضور اللافت استمرار تأثير الدوري السعودي خارج حدود المنافسات المحلية، إذ باتت المسابقة محطة رئيسة للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يواصلون تقديم مستويات مؤثرة مع منتخباتهم الوطنية في أكبر المحافل الدولية.

ومع انطلاق منافسات دور الـ16، تتجه الأنظار إلى نجوم الدوري السعودي لمواصلة حضورهم اللافت في البطولة، وسط تطلعات لمواصلة أكبر عدد منهم المشوار نحو الأدوار المتقدمة، بما يعزز من الصورة العالمية المتصاعدة للمسابقة.

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الدرعية يواصل غربلة قائمته تأهباً للموسم الجديد

الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
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الدرعية يواصل غربلة قائمته تأهباً للموسم الجديد

الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية رحيل الرباعي عبد العزيز الشهراني، وأحمد الرحيلي، ونواف العتيبي، ونواف الزعاقي، ضمن التغييرات التي يجريها على قائمته استعداداً للموسم الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك الرباعي مع الدرعية خلال الموسم الماضي، إذ خاض الشهراني 4 مباريات، فيما شارك الزعاقي في 23 مباراة، دون أن يسجل أي منهما، أو يصنع أهدافاً، بينما تلقى الزعاقي بطاقة صفراء واحدة.

وفي حراسة المرمى، شارك الرحيلي في 3 مباريات، بينما خاض العتيبي 10 مباريات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 3 مباريات، واستقبل 11 هدفاً.

ووجّه نادي الدرعية الشكر للاعبين الأربعة على ما قدموه خلال فترة تمثيلهم للفريق، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب

«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)
«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)
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«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب

«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)
«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)

ودّع عدد من لاعبات فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات جماهير النادي عبر رسائل نشرتها خلال الأيام الماضية في حساباتهن الرسمية على منصة «إنستغرام»، معلنات نهاية مشوارهن مع الفريق بعد عدة مواسم.

وكان من أبرز الراحلات المغربية ابتسام جرايدي، هدّافة الفريق، والأردنية آية المجالي، وداليا أبو لبن، والغانية أليس كوزي، إلى جانب المدربة الأردنية منار فريج.

وكشفت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة «الأهلي» تتجه لإجراء عملية إحلال وتجديد واسعة في الفريق استعداداً للموسم المقبل، تشمل تغيير عدد كبير من اللاعبات، في إطار إعادة بناء التشكيلة، بعد غياب الفريق عن منصات التتويج خلال الموسم الماضي، إضافة إلى مراعاة معدل أعمار اللاعبات ضِمن خطة فنية تستهدف ضخ عناصر جديدة.

وكان «الأهلي» قد حقق، تحت قيادة المدربة الأردنية منار فريج، لقب «كأس الاتحاد السعودي» مرتين متتاليتين، كما حلّ وصيفاً لـ«الدوري السعودي الممتاز للسيدات» في 3 مواسم متتالية، إلى جانب حصوله على وصافة «كأس السوبر السعودي» في النسخة الماضية.

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كرة القدم للسيدات النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخلود يطلق مركزاً للأداء العالي في الرياض بمعايير عالمية

نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
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الخلود يطلق مركزاً للأداء العالي في الرياض بمعايير عالمية

نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)

أعلن نادي الخلود رسمياً عن تفاصيل إطلاق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في مدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير أعلى المعايير العالمية في البنية التحتية الرياضية لخدمة مستقبل النادي وتطلعاته العالية.

ويأتي هذا المشروع امتداداً للأصول العقارية الحالية للنادي، التي تتضمن مقراً تدريبياً متكاملاً في محافظة الرس يمتد على مساحة تتجاوز ستة وخمسين ألف متر مربع، إلى جانب مكاتبه الإدارية الموزعة بين الرس والرياض وجدة.

ومن جانبه، أعرب مالك نادي الخلود بن هاربورغ عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» عن سعادته الكبيرة بإطلاق هذا المركز في العاصمة الرياض، مؤكداً أن رؤية النادي تتمثل في توفير أعلى المعايير العالمية في مجالات البنية التحتية، التدريب، التغذية، الاستشفاء، الإدارة.

وأضاف هاربورغ أن هذا المركز يشكل خطوة كبيرة جداً نحو تحقيق رؤية النادي الطموح، بهدف تحويله إلى قاعدة أساسية لصناعة وتطوير المواهب الرياضية، ليس فقط لخدمة نادي الخلود، بل ولصالح منظومة الكرة السعودية بشكل عام.

ويتميز المركز الجديد بتصميم معماري وفخم، حيث يستقبل زواره بمدخل رئيسي ذي ارتفاع مزدوج يطل مباشرة على أرضية الملعب، مع تخصيص مسارات ومداخل منفصلة تضمن الخصوصية والانسيابية للاعبين في الطابق الأول، وللموظفين والجماهير في الطابق الثاني.

كما يضم المجمع قاعة متعددة الاستخدامات مخصصة لاجتماعات الفريق وعقد المؤتمرات الصحافية والفعاليات المختلفة، إلى جانب استراحات متطورة للاعبين مزودة بمقهى وشاشات عرض وألعاب ترفيهية ومحطات تغذية، وتتصل مباشرة بمنطقة خارجية للشواء وغرفة تبديل ملابس ذكية تمنح كل لاعب خزانته الخاصة وشاشات فنية لعرض الخطط.

وحمل الجانب الطبي والاستشفائي أهمية بالغة في تجهيزات المركز، إذ تم تصميم مناطق الاستحمام والعناية الشخصية بأسلوب يحاكي أرقى الأندية الصحية العالمية، ودُعمت غرفة الاستشفاء بأحدث التقنيات كأحواض الثلج المتطورة والساونا والجاكوزي.

كما يضم أحد أهم مرافق العلاج بالتبريد الذي يحتوي على غرف الأكسجين المضغوط والعلاج بالضوء الأحمر، بالتوازي مع عيادات طبية ومراكز علاج طبيعي تعتمد على الإضاءة الطبيعية والإطلالة المباشرة على ميدان التدريب لتبقي اللاعبين المصابين في قلب الأجواء الرياضية خلال فترة التعافي.

وعلى مستوى الصالات الرياضية، صُممت الصالة الرئيسية بسقف مرتفع ومساحات واسعة ومعدات بالغة الحداثة، وتتميز بأبوابها الكبيرة التي تفتح مباشرة على الملعب لدمج التدريبات الداخلية والخارجية في الأجواء المعتدلة، وفي بادرة تُعد من البيئات الرائدة في الدوري.

وفر المركز استراحة خاصة برعاية اللاعبين السعوديين والدوليين وعائلاتهم تحت إشراف أربعة منسقين متخصصين لتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية، بالإضافة إلى منطقة طعام ونخبة من المطاعم التي تقدم وجبات مصممة خصيصاً للرياضيين بإطلالات شتوية ممتدة عبر شرفات الطابق الثاني.

وتكتمل بنية المركز الإدارية في طابقه الثاني بمكاتب زجاجية مفتوحة تستوعب أكثر من مائة موظف ومدرب من الطواقم التجارية والإعلامية، إلى جانب مواقف سيارات خارجية مجهزة بالكامل بمحطات شحن للمركبات الكهربائية ومرافق مخصصة لغسيل السيارات.

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