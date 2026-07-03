أخضر السلة يخسر أمام لبنان... واللاعبون: قادرون على العودة

خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره اللبناني بنتيجة 88 مقابل 82، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.

وجاءت المباراة متقاربة في معظم فتراتها، قبل أن ينجح المنتخب اللبناني في حسمها خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليحصد الفوز ويعزز رصيده في المجموعة.

ورغم نتيجة اللقاء، فإن المنتخب السعودي كان قد ضمن التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات، إلى جانب منتخبي لبنان وقطر، حيث تنتقل نتائج المنتخبات المتأهلة من المجموعة نفسها إلى الدور التالي، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

وعقب المباراة، أرجع لاعبو المنتخب السعودي أحد أسباب الخسارة إلى إهدار الرميات الحرة، مؤكدين أن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة.

| «الشرق الأوسط» ترصد ردود أفعال لاعبي المنتخب السعودي لكرة السلة عقب الخسارة أمام لبنان بنتيجة 88-82، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ️ #FIBAWC pic.twitter.com/NWzclepePh — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 2, 2026

وأوضح هاني آل محمد لاعب الأخضر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا مستوى جيداً، وكنّا قريبين من الفوز، ولكن في آخر المباراة أضعنا كثيراً من الكرات»، مضيفاً: «لدينا مباراة مقبلة مع قطر، وبإذن الله ننتصر فيها، وسنستعد بأفضل شكل».

من جانبه، قال مصعب قاضي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مباريات تحسمها تفاصيل صغيرة. لقد أهدرنا كثيراً من الكرات، ولكن في الوقت نفسه أظهرنا أننا قادرون على العودة في أي وقت»، مشيراً: «سنحمل كل الإيجابيات معنا للمباريات المقبلة».

ويواصل المنتخب السعودي استعداده لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات، سعياً لتعزيز حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027.