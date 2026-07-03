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أخضر السلة يخسر أمام لبنان... واللاعبون: قادرون على العودة

جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
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أخضر السلة يخسر أمام لبنان... واللاعبون: قادرون على العودة

جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)

خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره اللبناني بنتيجة 88 مقابل 82، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.

وجاءت المباراة متقاربة في معظم فتراتها، قبل أن ينجح المنتخب اللبناني في حسمها خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليحصد الفوز ويعزز رصيده في المجموعة.

ورغم نتيجة اللقاء، فإن المنتخب السعودي كان قد ضمن التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات، إلى جانب منتخبي لبنان وقطر، حيث تنتقل نتائج المنتخبات المتأهلة من المجموعة نفسها إلى الدور التالي، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

وعقب المباراة، أرجع لاعبو المنتخب السعودي أحد أسباب الخسارة إلى إهدار الرميات الحرة، مؤكدين أن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح هاني آل محمد لاعب الأخضر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا مستوى جيداً، وكنّا قريبين من الفوز، ولكن في آخر المباراة أضعنا كثيراً من الكرات»، مضيفاً: «لدينا مباراة مقبلة مع قطر، وبإذن الله ننتصر فيها، وسنستعد بأفضل شكل».

من جانبه، قال مصعب قاضي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مباريات تحسمها تفاصيل صغيرة. لقد أهدرنا كثيراً من الكرات، ولكن في الوقت نفسه أظهرنا أننا قادرون على العودة في أي وقت»، مشيراً: «سنحمل كل الإيجابيات معنا للمباريات المقبلة».

ويواصل المنتخب السعودي استعداده لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات، سعياً لتعزيز حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفتح يريد «حامد الغامدي» من الاتحاد

حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)
حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفتح يريد «حامد الغامدي» من الاتحاد

حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)
حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لاعب وسط الاتحاد حامد الغامدي دخل دائرة اهتمامات نادي الفتح، والذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو من خلال الانتقال النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الفتح فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد لبحث إمكانية إتمام الصفقة، وذلك بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني للفريق خالد العطوي، الذي أبدى حاجته إلى تدعيم خط الوسط بلاعب يملك إمكانيات فنية تعزز خياراته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين في مراحلها الأولية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى صفوف الفتح.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: كعبي الفيحاء «اتحادي» حتى 2030

راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)
راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: كعبي الفيحاء «اتحادي» حتى 2030

راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)
راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)

حسم نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب راكان الكعبي، قادماً من الفيحاء بعقد يمتد حتى 2030، وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

ويلعب الكعبي في مركز المحور، الذي يعدّ من ضمن الاحتياجات الرئيسية للفريق.

وأشارت ذات المصادر إلى أن اللاعب سيحضر مع الفريق في بداية التحضيرات، المقرر انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد قد فضّل عدم التجديد مع عوض الناشري اللاعب المحلي الذي يشغر الخانة.

ويأتي التعاقد مع الكعبي في ظل خطوات لتعزيز اللاعبين المحليين داخل الفريق بعد تراجع الأداء في الموسم المنصرم.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
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سلوفينيا تجهز أبها للدوري السعودي

تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)
تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)
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سلوفينيا تجهز أبها للدوري السعودي

تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)
تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)

أعلن نادي أبها، اليوم الخميس، البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل، والذي يتضمن إقامة معسكر خارجي في سلوفينيا خلال فترة الصيف، ضمن خطة الإدارة والجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق التدريبات في مدينة أبها يوم 8 يوليو (تموز)، قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الخارجي في 16 يوليو، حيث سيخوض الفريق أربع مباريات ودية بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجهيز العناصر الجديدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواجهات لاحقاً.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الأول من أغسطس (آب)، موعد عودة الفريق واختتام المرحلة التحضيرية، بعد فترة مكثفة من التدريبات اليومية والاختبارات الفنية والبدنية.

ويأتي اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر نظراً للأجواء المناخية المناسبة والبنية الرياضية المتطورة، إضافة إلى توفر فرق أوروبية وآسيوية لخوض مباريات تجريبية تسهم في تعزيز جاهزية الفريق قبل بداية الموسم.

وتأمل جماهير أبها أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق، خصوصاً مع سعي النادي لتقديم موسم أكثر استقراراً ومنافسة في مختلف البطولات.

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