3 محطات تُجهز النصر للموسم الجديد

كشف نادي النصر عن برنامج الإعداد الخاص بالفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، والذي يتضمَّن 3 مراحل تحضيرية تسبق انطلاق الموسم.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في العاصمة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 11 من الشهر الحالي، حيث يجري اللاعبون الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، إلى جانب بدء التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تحتضنها مدينة أبها خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو (تموز).

ويختتم النصر برنامجه الإعدادي بإقامة المرحلة الثالثة في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس (آب)، حيث ينتظر أن تتخلل المعسكر الخارجي مباريات ودية تمنح الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين، وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل بداية الموسم.

ويأتي البرنامج التحضيري في وقت يسعى فيه «العالمي» إلى تجهيز صفوفه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعد موسم شهد عودة الفريق لمنصات التتويج بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يطمح لمواصلة الحضور القوي في الموسم المقبل.

وتحمل المرحلة المقبلة أهميةً كبيرةً خصوصاً مع تطلعات جماهير النصر لموسم تنافسي جديد، في ظلِّ المشارَكة في بطولات عدة، بينها الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى العودة لدوري أبطال آسيا للنخبة.