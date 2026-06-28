ميندي يقطع إجازته ويعود إلى جدة لبدء برنامجه العلاجي مع الأهلي

وصل السنغالي إدوارد ميندي إلى مدينة جدة، قاطعاً إجازته، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي، وذلك ضمن التحضيرات لعودته إلى الملاعب بكامل جاهزيته مع انطلاقة الموسم المقبل.

وكان ميندي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، ليخضع لبرنامج علاجي يهدف إلى تسريع عملية التعافي والعودة للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة.

ويحرص الجهاز الطبي في الأهلي على متابعة حالة الحارس السنغالي بشكل مستمر، من خلال خطة تأهيلية متدرجة تتناسب مع طبيعة الإصابة، سعياً لضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

ويُعد ميندي أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي منذ انضمامه للفريق، حيث أسهم بخبرته الكبيرة في تعزيز مركز حراسة المرمى، ويأمل الجهاز الفني في استعادته قبل انطلاق المنافسات المقبلة.