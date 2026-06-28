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الرياضة رياضة سعودية

ميندي يقطع إجازته ويعود إلى جدة لبدء برنامجه العلاجي مع الأهلي

السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)
السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)
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ميندي يقطع إجازته ويعود إلى جدة لبدء برنامجه العلاجي مع الأهلي

السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)
السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)

وصل السنغالي إدوارد ميندي إلى مدينة جدة، قاطعاً إجازته، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي، وذلك ضمن التحضيرات لعودته إلى الملاعب بكامل جاهزيته مع انطلاقة الموسم المقبل.

وكان ميندي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، ليخضع لبرنامج علاجي يهدف إلى تسريع عملية التعافي والعودة للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة.

ويحرص الجهاز الطبي في الأهلي على متابعة حالة الحارس السنغالي بشكل مستمر، من خلال خطة تأهيلية متدرجة تتناسب مع طبيعة الإصابة، سعياً لضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

ويُعد ميندي أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي منذ انضمامه للفريق، حيث أسهم بخبرته الكبيرة في تعزيز مركز حراسة المرمى، ويأمل الجهاز الفني في استعادته قبل انطلاق المنافسات المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

الإسباني ألفونسو يقود سيدات شعلة الشرقية للموسم الجديد

ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)
ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)
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الإسباني ألفونسو يقود سيدات شعلة الشرقية للموسم الجديد

ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)
ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)

أعلنت إدارة نادي شعلة الشرقية، المنافس في دوري الدرجة الأولى للسيدات، عن تجديد عقد مدرب الفريق الإسباني ألفونسو ميسا لموسم رياضي آخر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد موسم مليء بالتحديات، نؤمن بأن الاستمرارية وبناء المشروع الفني هما الأساس للعودة أقوى وتحقيق أهدافنا».

يُذكر أن تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الإسباني ألفونسو، في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً للمدرب البحريني عيسى العيناوي.

وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن ختم في مشواره في الدوري الممتاز، بخسارة 13 مباراة وفوز وحيد، وبرصيده 3 نقاط فقط متذيل ترتيب الدوري.

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كرة القدم للسيدات رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرياض يتوصل لاتفاق مع الأهلي المصري لضم تريزيغيه

محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)
محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرياض يتوصل لاتفاق مع الأهلي المصري لضم تريزيغيه

محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)
محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)

توصَّل نادي الرياض، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي المصري لشراء عقد الجناح الدولي المصري محمود تريزيغيه، وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أنَّ الاتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية في مراحله النهائية ليصبح الجناح المصري قريباً من الانتقال إلى مدرسة الوسطى.

وأشارت المصادر إلى أنَّ رغبة اللاعب الدولي المصري باللعب بالدوري السعودي كانت ذات دور حاسم في تحقيق التَّقدُّم بالمفاوضات؛ حيث هناك اهتمامات كثيرة باللاعب ولكن رغبته في اللعب بالدوري السعودي، ورغبة نادي الرياض الجادة، سرَّعتا وتيرة المفاوضات.

وتشير التوقعات إلى إتمام الصفقة بعد نهاية مشاركته الحالية مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم.

وأكدت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» مغادرة الثلاثي الأجنبي مامادو سيلا، وأنطونيو توزي، وسيرجو غونزاليس، نادي الرياض الذي يعمل على تجديد صفوفه.

وقرَّر نادي الرياض الإبقاء على المدرب البرازيلي ماوريسو دولاك لمدة موسم واحد وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» بعد أن نجح المدرب بالبقاء بالنادي ضمن أندية «دوري روشن» بعد وصوله للفريق مدرباً مؤقتاً بالرَّبع الأخير من الموسم الماضي.

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كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي المصري السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأخضر «يودّع» المونديال ومصر تكتب التاريخ

الحسرة بادية على لاعبي المنتخب السعودي (أ.ف.ب)
الحسرة بادية على لاعبي المنتخب السعودي (أ.ف.ب)
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الأخضر «يودّع» المونديال ومصر تكتب التاريخ

الحسرة بادية على لاعبي المنتخب السعودي (أ.ف.ب)
الحسرة بادية على لاعبي المنتخب السعودي (أ.ف.ب)

أُسدل الستار على يوم حافل في مونديال 2026، خيّب فيه المنتخب السعودي آمال جماهيره بعدما ودّع البطولة إثر تعادله السلبي مع الرأس الأخضر، مكتفياً بنقطتين فقط، بينما خطف منتخب الرأس الأخضر الأضواء ببلوغ دور الـ32 في أول مشاركة مونديالية له.

في المقابل، حققت مصر إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد تعادلها مع إيران 1-1، لتضرب موعداً مع أستراليا، وسط ترقب لموقف قائدها محمد صلاح الذي غادر مصاباً، رغم تفاؤل المدرب حسام حسن بإمكانية لحاقه بالمواجهة المقبلة.

أما إيران، فاحتلت المركز السادس بين أفضل أصحاب المركز الثالث، بانتظار نتائج المجموعتين الأخيرتين، بالتزامن مع تصعيد انتقاداتها للولايات المتحدة بسبب القيود اللوجستية، ولرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، متهمة إياه بعدم الوفاء بوعوده، فيما أكد القائد مهدي طارمي أن المنتخب الإيراني شعر بأنه «غير مرحب به» خلال البطولة.

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