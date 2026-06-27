مصير دونيس مع الأخضر بيد تقرير كروكر والمفرج

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتسلم تقريرين منفصلين من مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم، وفهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب الأول، بعد انتهاء مشاركة «الأخضر» في كأس العالم 2026.

وودع الأخضر منافسات كأس العالم بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعات.

وأشارت المصادر إلى أن التقريرين سيتضمنان رصداً شاملاً للجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت هذه المشاركة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذين التقريرين سيكونان الفيصل في تحديد مصير المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مع تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، التي تشهد استضافة السعودية لخليجي 27 وكأس آسيا 2027.