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الرياضة رياضة سعودية

مصير دونيس مع الأخضر بيد تقرير كروكر والمفرج

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)
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مصير دونيس مع الأخضر بيد تقرير كروكر والمفرج

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (أ.ب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتسلم تقريرين منفصلين من مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم، وفهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب الأول، بعد انتهاء مشاركة «الأخضر» في كأس العالم 2026.

وودع الأخضر منافسات كأس العالم بعد التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في ختام منافسات المجموعات.

وأشارت المصادر إلى أن التقريرين سيتضمنان رصداً شاملاً للجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت هذه المشاركة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذين التقريرين سيكونان الفيصل في تحديد مصير المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مع تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، التي تشهد استضافة السعودية لخليجي 27 وكأس آسيا 2027.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» السبت أن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يدرس تقديم استقالته.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)
سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ يدرس الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)
سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لنادي نيوم (رابطة الدوري السعودي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» السبت أن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يدرس تقديم استقالته من منصبه، وذلك لأسباب لم تتضح حتى الآن.

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع اللذيذ للتعليق على هذه المعلومات، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رده حتى وقت نشر هذا الخبر.

وكان اللذيذ قد انضم إلى نادي نيوم مستشاراً، في أبريل (نيسان) 2025. قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو (حزيران) من العام ذاته؛ حيث أشرف على المرحلة الإدارية للنادي، خلال موسمه الأول في دوري المحترفين.

وأنهى نيوم الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الأولى.

ويستعد الفريق خلال الموسم الجديد لخوض أول مشاركة خارجية في تاريخه عبر بطولة أندية الخليج، في محطة جديدة للنادي الذي أمضى سنوات طويلة في دوري الدرجة الثالثة تحت اسم الصقور، قبل انتقال ملكيته إلى شركة نيوم وانطلاق مشروعه الرياضي الجديد.

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القادسية يقترب من جناح الهلال محمد القحطاني

محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)
محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)
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القادسية يقترب من جناح الهلال محمد القحطاني

محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)
محمد القحطاني يقترب من القادسية (المنتخب السعودي)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي القادسية بات قريباً من حسم التعاقد مع محمد القحطاني، جناح الهلال الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، تقدمت إدارة القادسية بعرض رسمي إلى الهلال، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة، إلى جانب الاتفاق مع اللاعب على جميع بنود عقده وراتبه، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات والتفاصيل البسيطة قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها رسمياً.

وكان القحطاني قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع التعاون على سبيل الإعارة؛ إذ شارك الجناح البالغ من العمر 23 عاماً في 13 مباراة بقميص السكري خلال فترة إعارته، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

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سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي «ثاني أقل تقييماً» أمام الرأس الأخضر

سالم الدوسري لم يظهر بالمستوى المطلوب في المونديال (أ.ب)
سالم الدوسري لم يظهر بالمستوى المطلوب في المونديال (أ.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي «ثاني أقل تقييماً» أمام الرأس الأخضر

سالم الدوسري لم يظهر بالمستوى المطلوب في المونديال (أ.ب)
سالم الدوسري لم يظهر بالمستوى المطلوب في المونديال (أ.ب)

فرط اللاعب سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، في فرصة كتابة التاريخ في كأس العالم وخرج خالي الوفاض من مونديال 2026 وبأداء أثار استياء الجماهير السعودية.

وودَّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بعد تعادله سلبيا أمام الرأس الأخضر ليُنهي مشواره في المركز الرابع بالمجموعة الثامنة بفارق نقطة وحيدة عن الرأس الأخضر الذي كتب التاريخ وتأهل إلى دور الـ32 من مركز الوصافة خلف إسبانيا المتصدرة.

وبعد أداء باهت أمام أوروغواي وإسبانيا، لم يقدم الدوسري أمام الرأس الأخضر ما يشفع له أمام الجماهير السعودية، إذ سجل ثاني أقل تقييم بين اللاعبين الأساسيين للأخضر 6.3 نقطة» قبل فراس البريكان الذي حصل على «6.1 نقطة» حسب تقييم موقع سوفا سكور.

وغادر الدوسري اللقاء بعد 66 دقيقة حيث حل بديلاً عنه اللاعب محمد أبو الشامات، إذ لم يسدد الدوسري طوال أكثر من ساعة سوى كرة واحدة اصطدمت بالدفاع بينما بلغت دقة تمريراته 67 في المائة «بواقع 12 تمريرة صحيحة من 18».

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