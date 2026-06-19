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الرياضة رياضة سعودية

أولمو قبل مواجهة السعودية: لا يهم مَن يسجل... المهم أن نستعيد أنيابنا الهجومية

داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
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أولمو قبل مواجهة السعودية: لا يهم مَن يسجل... المهم أن نستعيد أنيابنا الهجومية

داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)

قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والإسباني في كأس العالم 2026، تصدّر داني أولمو عناوين الصحافة الكاتالونية بعدما تحدّث إلى صحيفة «سبورت» عن الطريقة التي يجب أن تتعامل بها إسبانيا مع المباراة الحاسمة بعد التعادل المخيب أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

وحسبما نقلته وسائل إعلام إسبانية استناداً إلى تصريحات أولمو، فإن لاعب برشلونة شدّد على أن المشكلة لم تكن في صناعة الفرص، بل في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، مؤكداً أن المنتخب الإسباني يحتاج إلى تحسين فاعليته الهجومية واستعادة قدرته على التسجيل.

وأضاف أن الفريق سيُحاول تسجيل أكثر من هدف أمام السعودية، في إشارة إلى ضرورة استغلال الفرص وعدم تكرار سيناريو المباراة الافتتاحية.

وتأتي تصريحات أولمو في وقت يتوقع فيه الإعلام الإسباني مشاركته أساسياً أمام السعودية، ضمن تغييرات هجومية يجهزها المدرب لويس دي لا فوينتي لإنعاش خط الهجوم بعد البداية الباهتة للماتادور في البطولة.

بكلمات أولمو، الرسالة تبدو واضحة: إسبانيا لا تبحث عن بطل فردي أمام السعودية، بل عن عودة ماكينة الأهداف للعمل.

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الرياضة رياضة سعودية

من هو حكم مباراة السعودية وإسبانيا؟

الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
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من هو حكم مباراة السعودية وإسبانيا؟

الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)

مغامرة جديدة يدخلها المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، وهذه المرة أمام إسبانيا، بطل أوروبا، في مواجهة لا تحتمل الكثير من الأخطاء داخل الملعب.. ولا خارجه. وبينما تتجه الأنظار إلى نجوم «الأخضر» و«لاروخا»، يظهر اسم ثالث في قلب الحدث: الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مباراة السعودية وإسبانيا، المقررة على ملعب «مرسيدس بنز» في مدينة أتلانتا، إلى طاقم برازيلي بقيادة كلاوس، ويعاونه دانيلو مانيس ورودريغو فيغيريدو، فيما يتولى الكولومبي أندريس روخاس مسؤولية تقنية الفيديو، بمساعدة مواطنه ألكسندر جوزمان كلاوس، المولود في 6 سبتمبر (أيلول) 1979 بمدينة سانتا باربارا دويستي في ولاية ساو باولو.

الحكم رافائيل كلاوس لم يهبط على التحكيم من فراغ، فقد نشأ في عائلة كروية؛ والده أنطونيو كارلوس كلاوس كان لاعباً محترفاً في الستينات، وشقيقه نيلتينيو لعب مهاجماً في البرازيل وكولومبيا.

حاول رافائيل في البداية أن يسير في الطريق نفسه لاعباً، قبل أن يغيّر مساره في سن العشرين، ثم يلتحق عام 2002 بدورات التحكيم في اتحاد ساو باولو.

ظل الحكم البرازيلي سنواتٍ في الدرجات الأدنى والفئات السنية، قبل أن تبدأ نقلته الحقيقية في دوري باوليستا عام 2010، ثم الدوري البرازيلي منذ 2012. وبعد سنوات قليلة، فرض اسمه بين نخبة الحكام، ونال جائزة أفضل حكم في البرازيل 3 مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.

دولياً، دخل كلاوس قائمة حكام «فيفا» عام 2014، وظهر في بطولات كبرى بأميركا الجنوبية والعالم. وفي كأس العالم 2022 بقطر أدار مباراتين في دور المجموعات: فوز إنجلترا على إيران 6-2، وفوز المغرب على كندا 2-1. كما حضر في كوبا أميركا، وبلغ واحدة من أهم محطات مسيرته عندما أدار نهائي كوبا أميركا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، الذي انتهى بتتويج جديد لليونيل ميسي ورفاقه. لكن العلاقة بين كلاوس وميسي لم تكن دائماً سعيدة. ففي تصفيات كأس العالم 2022، خلال مباراة الأرجنتين وباراغواي عام 2020، احتسب الحكم البرازيلي ركلة جزاء لباراغواي، ثم ألغى هدفاً للأرجنتين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بدلاً من فوز محتمل للأرجنتين. يومها ظهر ميسي غاضباً بعد اللقاء وقال له: «لقد ظلمتنا مرتين».

وبعد 4 سنوات، كان كلاوس نفسه شاهداً على تتويج ميسي بكوبا أميركا للمرة الثانية. وللسعوديين أيضاً حكاية مع صافرة كلاوس. فقد أدار مباراتين للهلال في الدوري السعودي؛ الأولى أمام الاتحاد في 8 مارس (آذار) 2022، وانتهت بفوز الهلال 2-1، والثانية أمام القادسية في 29 يناير (كانون الثاني) 2026، وانتهت بالتعادل 2-2. وفي المباراتين احتسب ركلتَي جزاء للهلال، تولى سالم الدوسري تنفيذهما؛ سجل الأولى أمام الاتحاد، وأهدر الثانية أمام القادسية. لذلك يدخل كلاوس مواجهة السعودية وإسبانيا محاطاً بسيرة ثقيلة: حكم حازم، صاحب خبرة عالمية، يعرف ضغط النهائيات، وذاق حرارة الانتقادات من ميسي، كما يعرف جيداً قدم سالم الدوسري من علامة الجزاء. وبين خبرته وجدله، ستكون صافرته أحد مفاتيح ليلة سعودية إسبانية قد تكتب الكثير في سباق المجموعة الثامنة.

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الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق يحصل على موافقات للتعاقد مع لارسون وسيلينا

الجناح السويدي جوردان لارسون (كوبنهاغن الدنماركي)
الجناح السويدي جوردان لارسون (كوبنهاغن الدنماركي)
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الاتفاق يحصل على موافقات للتعاقد مع لارسون وسيلينا

الجناح السويدي جوردان لارسون (كوبنهاغن الدنماركي)
الجناح السويدي جوردان لارسون (كوبنهاغن الدنماركي)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حصل على الموافقات اللازمة للتوقيع مع ثنائي أجنبي جديد سيدعم من خلالهما صفوفه في الفترة الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر حصول الاتفاق على موافقة للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكوسوفي بيرسانت سيلينا بعقد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وحصل نادي الاتفاق على موافقة التعاقد مع الجناح السويدي جوردان لارسون بعقد لمدة ثلاث سنوات بصفقة بلغت نحو 1.2 مليون يورو بشراء عقد اللاعب من نادي كوبنهاغن الدنماركي.

ومن المتوقع أن يجري نادي الاتفاق عمليات التوقيع الرسمية خلال اليومين المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقتين الجديدة.

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الجمعة... الأخضر يغادر إلى أتلانتا ويختصر الزمن نحو ملعب «التدريب»

بعثة الأخضر ستعود مجدداً إلى أوستن بعد الفراغ من مواجهة إسبانيا (المنتخب السعودي)
بعثة الأخضر ستعود مجدداً إلى أوستن بعد الفراغ من مواجهة إسبانيا (المنتخب السعودي)
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الجمعة... الأخضر يغادر إلى أتلانتا ويختصر الزمن نحو ملعب «التدريب»

بعثة الأخضر ستعود مجدداً إلى أوستن بعد الفراغ من مواجهة إسبانيا (المنتخب السعودي)
بعثة الأخضر ستعود مجدداً إلى أوستن بعد الفراغ من مواجهة إسبانيا (المنتخب السعودي)

يشد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الرحال صوب محطته التنافسية الجديدة؛ حيث تقرر أن تغادر بعثة الأخضر، مساء يوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أوستن، متوجهةً إلى ولاية جورجيا تأهباً لخوض معترك الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا.

​وستستغرق الرحلة الجوية للأخضر قرابة الساعتين ونصف الساعة، قبل أن تصل البعثة إلى وجهتها؛ إذ تتخذ من فندق «غراند حياة أتلانتا» في حي باكهيد مقراً لها قبل مواجهة «اللاروخا».

​وعلى الصعيد الميداني سيخوض الأخضر حصته التدريبية الرئيسية والأخيرة قبل المواجهة على أرضية ملعب جامعة كينيسو.

​ويبرز في هذا السياق عامل المسافات الذي درسه الجهاز الإداري بعناية؛ إذ يقع ملعب التدريب بجامعة كينيسو شمالاً، ويبعد نحو 20 إلى 22 ميلاً (32 إلى 35 كيلومتراً) عن مقر إقامة البعثة الجديد في فندق «غراند حياة»، وهو ما يستغرق عادة 25 إلى 35 دقيقة بالحافلة؛ ما يمنح البعثة أفضلية نسبية في اختصار المسافة مقارنة بوسط المدينة، مع إمكانية تأثر زمن الرحلة بحسب الكثافة المرورية.

​ويعقب الحصة التدريبية الأخيرة انخراط المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس في المؤتمر الصحافي الرسمي للحديث عن تفاصيل الموقعة المرتقبة أمام إسبانيا، والذي تقرر عقده في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة الرئيسي (مرسيدس بنز ستاديوم)، والذي يبعد عن فندق الإقامة في باكهيد قرابة 10 إلى 12 ميلاً (16 إلى 19 كيلومتراً)، ويستغرق الوصول إليه نحو 20 إلى 30 دقيقة عبر الطريق السريع اعتماداً على حركة السير.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر مدينة أتلانتا، مساء يوم المباراة؛ إذ حُدد موعد الإقلاع في تمام الساعة السادسة مساءً، عائدةً إلى مقر معسكرها الأساسي في مدينة أوستن بولاية تكساس.

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