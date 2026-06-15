قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

تغريدة تُشعل «أنفيلد»... هل يمهد ليفربول الطريق لعودة داروين نونيز؟

عاد اسم المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز إلى صدارة المشهد الكروي الأوروبي بشكل مفاجئ، بعدما أشعل نادي ليفربول موجة واسعة من التكهنات بشأن مستقبل لاعبه السابق، إثر منشور بسيط على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، فتح الباب أمام الحديث عن عودة محتملة إلى ملعب «أنفيلد» بعد أقل من عام على انتقاله إلى الهلال السعودي.

وتزامنت هذه الضجة مع تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب نونيز من إنهاء ارتباطه بنادي الهلال بالتراضي، وهو ما قد يجعله متاحاً مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن المهاجم الأوروغواياني لا يمانع فكرة العودة إلى ليفربول، بل يرحب بها، في وقت يدرس فيه النادي الإنجليزي خياراته الهجومية استعداداً للموسم الجديد.

نونيز، البالغ من العمر 26 عاماً، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بينيارول في أوروغواي، قبل أن ينتقل إلى ألميريا الإسباني عام 2019، حيث لفت الأنظار بقدراته البدنية وسرعته وحاسته التهديفية.

وبعد موسم مميز في إسبانيا، انتقل إلى بنفيكا البرتغالي، وهناك انفجرت موهبته بشكل أكبر، إذ تحول إلى أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، وسجل أهدافاً حاسمة في الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا، ما دفع كبار القارة إلى التنافس على ضمه.

وفي صيف 2022، نجح ليفربول في حسم الصفقة مقابل نحو 64 مليون جنيه إسترليني، لتبدأ واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل في السنوات الأخيرة داخل «أنفيلد». فعلى مدار ثلاثة مواسم، شارك نونيز في 143 مباراة بقميص «الريدز»، سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 26 أخرى. ورغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب إهدار الفرص السهلة أحياناً، فإن جماهير كثيرة تمسكت به بسبب أسلوبه القتالي، وحماسه الكبير، وقدرته على الضغط المستمر على المنافسين.

وفي صيف 2025 انتقل نونيز إلى الهلال السعودي في صفقة كبيرة، ليصبح أحد أبرز الأسماء المنضمة إلى دوري روشن. غير أن تجربته لم تسِر كما كان متوقعاً، إذ شهد الفريق تدعيمات هجومية متتالية، وسط منافسة قوية على المراكز الأساسية، وهو ما فتح باب الحديث مبكراً عن إمكانية رحيله والبحث عن تحدٍّ جديد.

وبحسب «موندو ديبورتيفو»، فإن اسم نونيز طُرح خلال مناقشات مرتبطة بسوق الانتقالات، في وقت يراقب فيه برشلونة الموقف باعتباره خياراً هجومياً يمكن أن يمثل حلاً اقتصادياً للمستقبل، خاصة مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العمر. كما ارتبط اسم اللاعب أيضاً بناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، اللذين يسعيان لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم.

لكن الحدث الذي أشعل القصة بأكملها جاء من ليفربول نفسه. فقد نشر النادي عبر حسابه الرسمي رسالة مقتضبة قال فيها: «في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام انضم داروين نونيز إلى (الريدز)». ورغم أن مثل هذه المنشورات تُنشر عادةً في المناسبات السنوية، فإن توقيتها هذه المرة أثار فضول الجماهير، خصوصاً مع انتشار الأنباء المتعلقة بمستقبل اللاعب.

وسرعان ما تحولت التغريدة إلى ساحة للنقاش بين جماهير ليفربول. فعدد كبير من المشجعين اعتقد في اللحظة الأولى أن النادي يعلن عودة نونيز بالفعل، وكتب بعضهم أنه كان يستعد للاحتفال قبل أن يكتشف أن الأمر مجرد استذكار لذكرى انضمامه الأولى. بينما طالب آخرون الإدارة بالتحرك لاستعادته إذا أصبح متاحاً مجاناً، معتبرين أن أسلوبه البدني وضغطه العالي يتناسبان مع أفكار المدرب الجديد أندوني إيراولا.

كما ذهب بعض المشجعين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن إدارة ليفربول ربما كانت تختبر رد فعل الجماهير تجاه فكرة استعادة اللاعب، خاصة أن النادي لا يعتاد نشر رسائل مشابهة للاعبين رحلوا بعد سنوات قليلة من انضمامهم. وظهرت عشرات التعليقات التي حملت عبارات مثل: «أعيدوه إلى (أنفيلد)»، و«ظننت أنها رسالة ترحيب بعودته»، و«إنه يعرف النادي والجماهير وسيقاتل من أجل القميص».

ورغم أن أي خطوة رسمية لم تتخذ حتى الآن، فإن مجرد تغريدة واحدة كانت كافية لإعادة داروين نونيز إلى واجهة الأخبار في «ميرسيسايد»، وفتح باب التساؤلات حول إمكانية كتابة فصل جديد بين اللاعب الأوروغواياني والنادي الذي عاش فيه أبرز محطات مسيرته الأوروبية. وبين اهتمام برشلونة، ومراقبة أندية الدوري الإنجليزي، ورغبة الجماهير في رؤية النهاية المؤجلة للقصة، يبقى اسم نونيز واحداً من أكثر الأسماء إثارة للجدل في سوق الانتقالات الحالية.