سعود عبد الحميد: الدوري السعودي جعل مواجهة النجوم أمراً طبيعياً

أكد سعود عبد الحميد، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لخوض المواجهة المرتقبة أمام أوروغواي في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن اللاعبين استوعبوا أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس سريعاً، وأن حالة الانسجام داخل المجموعة انعكست على الأداء الذي ظهر به المنتخب خلال المباريات الودية الأخيرة.

وقال عبد الحميد، في حديثه لوسائل الإعلام: «من الطبيعي أن تكون المواجهة كبيرة، فالأوروغواي منتخب كبير كما هو المنتخب السعودي، وبإذن الله سنؤدي ما طلبه منا المدرب دونيس ونظهر بصورة مميزة».

وعن الظهور الإيجابي لـ«الأخضر» في المباريات الودية رغم اختلاف التشكيلة من مباراة لأخرى، أوضح: «اللاعبون يحتكون بشكل مستمر مع لاعبين كبار في الدوري السعودي، لذلك من الطبيعي أن يحدث هذا التناغم مع أي مدرب وأي تكتيك، وهذا أمر إيجابي للمنتخب ولنا كلاعبين، أن يكون الجميع بالمستوى ذاته سواء كانوا أساسيين أو بدلاء».

وأشاد عبد الحميد بالدور الذي تلعبه الجماهير السعودية في دعم المنتخب، قائلاً: «الجمهور السعودي لا يمكن أن نوفيه حقه، فهو معنا في كل مكان، وربما عتب علينا في فترة سابقة لكنه استمر في مساندتنا، وبإذن الله ندخل الفرحة إلى قلوبهم».

️ | سعود عبد الحميد لاعب #المنتخب_السعودي:- الأوروغواي منتخب كبير، لكن المنتخب السعودي كذلك، اللاعبون اعتادوا الاحتكاك بأسماء عالمية في الدوري السعودي، والجميع جاهز لتطبيق أفكار دونيس. #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PdegEdGq5X — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 14, 2026

وحول تجربته الاحترافية في أوروبا ومواجهة نجوم عالميين، قال: «صحيح أنني لعبت في أوروبا، لكن الدوري السعودي أيضاً يضم لاعبين كباراً ونجوماً عالميين، لذلك أصبحت مثل هذه المواجهات أمراً طبيعياً بالنسبة لنا، وبإذن الله نقدم ما نملكه ونظهر بصورة جيدة».

وأكد لاعب «الأخضر» أن الجهاز الفني نجح في إيصال أفكاره خلال فترة قصيرة، مضيفاً: «المدرب منحنا الأريحية في التدريبات، وفهمنا التكتيك بصورة سريعة، وربما انعكس ذلك على اللاعبين بظهورهم بأريحية كبيرة داخل الملعب».

وتابع: «تدربنا منذ اليوم الأول بصورة جيدة، وجميع اللاعبين في قمة التركيز، وبإذن الله سيظهر ذلك في المباريات».

وعن الحديث المتكرر بشأن الجوانب البدنية مقارنة بالنسخ السابقة من كأس العالم، قال: «الحمد لله، هذا الأمر ظهر حتى في المباريات الودية، وأعتقد أن الجميع أصبح أكثر نضجاً، وبإذن الله نقدم أفضل ما لدينا».

واختتم عبد الحميد حديثه بالتأكيد على أن حضور وزير الرياضة وحرصه على متابعة المنتخب يمثلان دافعاً كبيراً للاعبين قبل انطلاق المشوار المونديالي.