«المونديال»: ترقب عربي لانطلاقة السعودية ومصر

تتجه الأنظار العربية، اليوم (الاثنين)، إلى افتتاح مشوار المنتخبين السعودي والمصري في كأس العالم 2026.

ويأمل «الأخضر» السعودي، لدى مواجهته نظيره الأوروغواياني، في ميامي ضمن المجموعة الثامنة، تكرار انطلاقته التاريخية في مونديال قطر 2022 عندما أسقط الأرجنتين بطلة العالم لاحقاً، مع سعيه لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ إنجاز مونديال 1994.

وفي سياتل، تبحث مصر عن أول انتصار في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم عندما تواجه بلجيكا. ويعوّل «الفراعنة» على محمد صلاح الذي بات على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي لهدافي المنتخب.

من جانب آخر، يستعد المنتخب الإيراني لمواجهة نيوزيلندا، غداً (الثلاثاء)، وسط مخاوف من احتجاجات سياسية في لوس أنجليس، في ظل تداعيات التوتر السياسي مع الولايات المتحدة. وطالبت طهران الاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان رفع العلم الإيراني الرسمي فقط داخل الملاعب.