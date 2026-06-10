عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:42 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

بين صخب ميامي وهدوء أوستن ... كيف تعيش مُدن أميركا عشية انطلاق المونديال؟

عاصمة الموسيقي تحتضن إقامة الأخضر السعودي الذي اختار إقامة مختلفة

تبدو مظاهر المونديال حاضرة في ميامي منذ الوصول إلى مطارها (تصوير: علي العمري)
تبدو مظاهر المونديال حاضرة في ميامي منذ الوصول إلى مطارها (تصوير: علي العمري)
TT
TT

بين صخب ميامي وهدوء أوستن ... كيف تعيش مُدن أميركا عشية انطلاق المونديال؟

تبدو مظاهر المونديال حاضرة في ميامي منذ الوصول إلى مطارها (تصوير: علي العمري)
تبدو مظاهر المونديال حاضرة في ميامي منذ الوصول إلى مطارها (تصوير: علي العمري)

تعيش المدن المستضيفة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية أجواء مونديالية قبل انطلاقة البطولة في 11 يونيو الجاري، وتستطيع ملاحظة ذلك منذ الوصول في المطارات للمدن المستضيفة، حيث يوجد مسار خاص في منطقة الجوازات لضيوف كأس العالم يكون من خلالها الدخول انسيابيا دون تعقيدات.

كانت محطة الوصول إلى مطار ميامي (أحد المدن المستضيفة) مليئة بالأجواء المونديالية حيث تزين المطار بالرسومات والمقتنيات المتعلقة بكأس العالم، وتستطيع الشعور بالحدث منذ أول لحظة تطأ أقدامك ميامي، وما كان ملاحظاً هو أعلام البلدان المشاركة والتي تنتشر في المتاجر داخل المطار.

ينهمك الناس في أوستن بأعمالهم اليومية دون مظاهر واضحة للمونديال (تصوير: علي العمري)

على النقيض تماماً أوستن عاصمة ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأميركية وهي مدينة لا تستضيف المونديال لذلك غير ملاحظ من خلالها أجواء المونديال وهي المدينة التي يقيم فيها المنتخب السعودي، تشتهر هذه المدينة بأنها عاصمة الموسيقى ويعود ذلك إلى استضافتها عديد الحفلات الموسيقية والعروض الفنية.

أحد المتاجر في مطار ميامي (تصوير: علي العمري)

في مطار أوستن لم تكن هناك مظاهر للمونديال عدا شاشات صغيرة داخل المطاعم كانت تعرض المواجهات التحضيرية للمنتخبات العالمية المشاركة في المونديال دون وجود شعارات أو متاجر لبيع المنتجات المتعلقة بكأس العالم.

أوستن المدينة الهادئة يعيش الناس فيها نمطاً عملياً واضحاً في المقاهي والأماكن العامة ترى الجميع منشغلين بأعمالهم، يفتحون أجهزتهم المحمولة ويتابعون أعمالهم اليومية، وما يجعل الأجواء هنا أبعد عن المونديال هي عدم استضافة المدينة أي حدث يتعلق به، عدا تدريبات المنتخب السعودي الذي فضّل الإقامة الهادئة هنا بعيدا عن ضجيج الأماكن الأخرى.

الثقافة المكسيكية حاضرة بقوة في مدينة أوستن وتظهر هُنا القبعة الشهيرة بكثرة في متاجر المدينة (تصوير: علي العمري)

ما سيجعل الأجواء في أوستن مثيرة مونديالية هي اللحظات التي يلعب فيها المكسيك بحكم الجالية المكسيكية الكبيرة والثقافة المكسيكية المنتشرة من خلال المطاعم والمقاهي والمهرجانات، وتشهد عادة الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، أجواء استثنائية للجالية المكسيكية، لأن كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة لديهم، فتتحول المقاهي والساحات إلى أماكن مليئة بالأعلام والأغاني والتشجيع.

مواضيع
كأس العالم رياضة سعودية السعودية أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب سويسرا متفائل بقدرة فريقه على المضي قدماً في كأس العالم 2026

رياضة عالمية مراد ياكين (إ.ب.أ)

مدرب سويسرا متفائل بقدرة فريقه على المضي قدماً في كأس العالم 2026

تحدث مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا لكرة القدم، عن الاستمرارية اللافتة لفريقه على الساحة الدولية، ونقاط قوته، وحظوظه في بطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (برن )
رياضة عالمية الرسم يعود إلى معركة فيرتيير عام 1803 التي ضمنت استقلال هايتي (رويترز)
رياضة عالمية

مونديال 2026: إجبار هايتي على تغيير قميصها بسبب صور حربية

اضطر منتخب هايتي إلى تغيير تصميم قميصه قبل أيام فقط من مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد اسكوتلندا.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يستقبل الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان في القصر الرئاسي (وكالة الأنباء الصومالية)
رياضة عالمية

منع من كأس العالم… واستُقبل بطلاً في مقديشو

تحولت قضية الحكم الصومالي الدولي عمر عبد القادر أرتان من حادثة مرتبطة بكأس العالم 2026 إلى قضية رأي عام في الصومال.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
رياضة عالمية ديدييه ديشان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ديشان: آمل في إنهاء مسيرتي بخوض النهائي الثالث على التوالي بكأس العالم

يستعد ديدييه ديشان المدير الفني لفرنسا (الديوك) لإنهاء مسيرته في قيادة المنتخب، في الولايات المتحدة، ويأمل أن تكون محطته الأخيرة نيويورك ليخوض نهائي كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
رياضة عالمية

إنفانتينو يصف قضية الحكم الصومالي بأنها «مؤسفة»

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، عشية انطلاق كأس العالم الأربعاء، إن الهيئة الكروية الأعلى في العالم «لا تتحكم في كل شيء».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الرياضة رياضة سعودية

ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»: نعتزم تشكيل «صندوق استثماري» للاستحواذ على نادي الرياض

ماجد الحكير (منصة إكس)
ماجد الحكير (منصة إكس)
TT
TT

ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»: نعتزم تشكيل «صندوق استثماري» للاستحواذ على نادي الرياض

ماجد الحكير (منصة إكس)
ماجد الحكير (منصة إكس)

يعتزم ماجد الحكير، العضو الذهبي لنادي الرياض المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، تشكيل «تكتل» من رجال الأعمال من أجل الاستثمار في نادي الرياض بعد أن تم رسمياً طرح النادي ضمن 5 أندية للتخصيص من خلال إعلان وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص خلال المؤتمر الصحافي الاثنين الماضي.

وبين الحكير الذي سبق أن رأس النادي في فترة سابقة أن القيام بهذه الخطوة ستسبقه دراسة الجدوى من الاستثمار في الرياضة.

وأضاف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «النية موجودة للقيام بهذه الخطوة من خلال التحالف، وهذا تسبقه الدراسة ومعرفة التفاصيل بشأن الاستثمار، وما لنا وعلينا، لكن النية بكل تأكيد موجودة».

وأشار إلى العلاقة العاطفية مع نادي الرياض موجودة من قبل عائلة الحكير، إلا أنه شدد على أن الموضوع يتعلق بالتكتل والتحالف وليس من خلال «الشركة العائلية».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر: اتفاق مبدئي بين الفتح وخالد العطوي

خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)
خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

مصادر: اتفاق مبدئي بين الفتح وخالد العطوي

خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)
خالد العطوي (تصوير: عيسى الدبيسي)

اتفقت إدارة نادي الفتح مع المدرب السعودي خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لقيادة الفريق لموسم مع أفضلية التجديد دون إبرام أي عقد ملزم بين الطرفين.

ويجري الحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق وتحديداً الصفقات المحلية والأجنبية للموسم المقبل قبل أن يتم توقيع العقود رسمياً ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها.

وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن المفاوضات مع المدرب لم تأخذ وقتاً طويلاً حيث إن المدرب كان يرغب في العودة للعمل في النادي بعد أن كان قد قاد فريق درجة الناشئين موسم «2008 - 2009» قبل أن ينطلق نحو مسيرة طويلة في العمل مع المنتخبات السعودية في الفئات السنية، وكذلك يقود الاتفاق وعدداً من الفرق السعودية في الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرت إدارة الفتح مفاوضات مع عدة مدربين في الفترة الماضية لكنها اصطدمت بالشروط المالية العالية من جهة، أو شروط تتعلق بضمان الانتظام في صرف الرواتب الشهرية للاعبين في موعدها، وهي نقطة الخلاف مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه غوميز الذي وقّع للخليج.

مواضيع
الرياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخليج يكسب برقان الكويتي ويعبر إلى نصف نهائي «آسيوية اليد»

الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
TT
TT

الخليج يكسب برقان الكويتي ويعبر إلى نصف نهائي «آسيوية اليد»

الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)
الخليج نجح في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً (نادي الخليج)

ضمن فريق الخليج الأول لكرة اليد، الأربعاء، تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأندية الآسيوية المقامة في الكويت بعد فوزه على فريق برقان الكويتي بنتيجة 26-25، في مباراة متكافئة إلى حد كبير.

ونجح الخليج في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حصد 3 انتصارات وتعادلاً واحداً، وواصل تصدره لفرق البطولة التي تقام بنظام الدوري.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تم إلغاء نظام المجموعتين نتيجة انسحاب ممثل الصين قبل انطلاقة البطولة، ليتقلص العدد إلى 7 فرق جميعها من الخليج العربي، من بينها فريقان كويتيان ومثلهما من دولة قطر.

الخليج يواجه الدحيل القطري الجمعة المقبل (نادي الخليج)

وسينال الخليج الخميس راحة، على أن يلعب الجمعة مباراة تأكيد التأهل والحفاظ على الصدارة أمام فريق الدحيل القطري.

ونال اللاعب السعودي مجتبى آل سالم جائزة أفضل لاعب في مواجهة برقان، ليؤكد أنه اللاعب السعودي الأبرز في اللعبة حالياً.

مواضيع
الرياضة رياضة سعودية السعودية