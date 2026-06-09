مندش لـ«الشرق الأوسط»: التركيز عنوان معسكر الأخضر قبل المونديال

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أن معسكر الأخضر يسير وسط أجواء من التركيز والانضباط، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا كثيراً من المباراتين الوديتين السابقتين في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026.

وقال مندش لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع داخل المعسكر يعيش حالة من التركيز العالي، وخضنا مباراتين وديتين خرجنا منهما بفوائد فنية عديدة، كما حرصنا على تطبيق تعليمات المدرب والعمل وفق النهج الذي يريده».

️ | سلطان مندش لاعب #المنتخب_السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- نعيش أجواءً من التركيز العالي داخل المعسكر، واستفدنا كثيرًا من المباراتين الوديتين وطبقنا تعليمات المدرب.- كل لاعب يعرف دوره من الناحية التكتيكية والانضباطية. #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/QMPCQDkEu2 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وأضاف لاعب خط وسط الأخضر: «كل لاعب يعرف دوره داخل الملعب من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكل مباراة لها ظروفها وأهميتها المختلفة، لذلك نسعى للاستفادة من كل مواجهة بالشكل المطلوب».

وختم مندش حديثه قائلاً: «لا تزال أمامنا مواجهة مهمة أمام منتخب السنغال، وبإذن الله نظهر خلالها بصورة جيدة قبل بداية مشوارنا في كأس العالم».