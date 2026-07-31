34 قتيلا على الأقل جراء انفجار في منجم فحم بباكستان

قُتل 34 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم فحم بجنوب باكستان، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث المحلية الجمعة.

وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان، الخميس دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالمعادن، ما استدعى إطلاق عملية إنقاذ.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية فجر الجمعة «بحسب المعلومات الواردة من فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع، تم انتشال 34 جثة». وأضافت الهيئة «لا تزال عملية الإنقاذ المشتركة جارية لتحديد مكان أي عمال مناجم محاصرين وانتشالهم»، من دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار.

وتُعدّ الحوادث شائعة في مناجم باكستان، لا سيما في بلوشستان، أفقر أقاليم البلاد وأكبرها مساحة. وتتخلف بلوشستان عن بقية باكستان في العديد من المؤشرات، بما في ذلك التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية.