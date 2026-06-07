الأربعاء... 70 مشجعاً سعودياً يصلون إلى ميامي لدعم الأخضر في المونديال

يتأهب مجلس جمهور المنتخب السعودي للوجود في الولايات المتحدة الأميركية لمساندة الأخضر خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026؛ حيث يصل وفد المجلس إلى مدينة ميامي يوم 10 يونيو (حزيران) الحالي، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الوفد سيضم نحو 70 عضواً يمثلون روابط مشجعي الأندية السعودية، بعد استكمال إجراءات الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأميركية.

وسيتولى مجلس الجمهور السعودي تنظيم الحضور الجماهيري المساند للأخضر داخل الملاعب، من خلال قيادة التشجيع وتوزيع الأعلام ومؤازرة اللاعبين خلال المباريات، إلى جانب الحضور في الفعاليات والتجمعات الجماهيرية المصاحبة للبطولة خارج أسوار الملاعب.