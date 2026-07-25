انتخابات اتحاد الكرة: خيمي والشهري يرفضان مقترح «توحيد القائمة»

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات واتصالات يقودها عدد من الأعضاء المقربين من مرشحي القوائم الانتخابية لتوحيد بعض القوائم في قائمة واحدة، في محاولة لإعادة رسم خريطة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل إغلاق باب الترشح.

وبحسب المصادر، فإن عدداً من الأعضاء المنتمين إلى الأندية يقودون محاولات لتوحيد قائمتَي حاتم خيمي ومعيض الشهري، بحيث يخوض الطرفان الانتخابات ضمن قائمة واحدة، إلا أن المحاولات لم تحقق أي تقدم بعد رفض كل من خيمي والشهري الفكرة، وتمسكهما بخوض السباق بقائمتين مستقلتين.

وأكدت المصادر ذاتها أن محاولات أخرى جرت خلال الفترة الماضية لدمج قائمة خالد الغامدي مع قائمة معيض الشهري، غير أن الشهري رفض المقترح أيضاً، في ظل قناعته بأن قائمته تمتلك الحظوظ الكبرى داخل الجمعية العمومية، مستنداً إلى السمعة التي يتمتع بها بين الأندية الـ49، إضافة إلى شبكة العلاقات الواسعة التي بناها مع ممثلي الأندية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، يواصل خالد الغامدي تجهيز قائمته الانتخابية؛ إذ كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه عقد أو سيعقد مساء اليوم في جدة اجتماعاً حاسماً لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة بالقائمة التي سيخوض بها الانتخابات.

ووفقاً للمصادر، فإن صالح أبو نخاع سيشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، لعدم تمكنه من الحضور شخصياً، إلى جانب بقية أعضاء القائمة.

حاتم خيمي (الشرق الأوسط)

وأضافت المصادر أن القائمة التي يعمل الغامدي على استكمالها تضم كلاً من صالح أبو نخاع، وحسين عبد الغني، وفيصل الشريف، وإبراهيم العنقري، ومونس الضوي، في حين لا تزال المشاورات مستمرة بشأن انضمام أحد مسؤولي الاستثمار في نادي الاتحاد، في انتظار استكمال الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي.

كما كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن صالح أبو نخاع كان ضمن القائمة التي كان يعمل عليها داود المقرن، قبل أن ينسحب منها ويتجه للانضمام إلى قائمة خالد الغامدي.

وأضافت المصادر أن حمد الصنيع تلقى عرضاً لتولي منصب الأمين العام ضمن قائمة خالد الغامدي، رغم أنه كان يدرس في وقت سابق فكرة الترشح ضمن قائمة مستقلة، قبل أن تتوقف تلك الفكرة عن أن تتحول إلى مشروع انتخابي مكتمل.

وفي تطور آخر، كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن محمد الخليفة لا يزال ضمن قائمة حاتم خيمي، إلا أنه يحاول توحيد المواقف مع قائمة معيض الشهري، بهدف التقارب بين الجانبين في حال واجهت قائمة خيمي أي صعوبات خلال السباق الانتخابي، بما يضمن انتقال الأصوات التي قد يجمعها حاتم خيمي لدعم قائمة معيض الشهري.

كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن عادل البطي اتفق مع قائمة حاتم خيمي على تولي منصب المدير التنفيذي، على أن يؤدي عملياً دور الأمين العام، رغم رغبته في أن يبقى انضمامه إلى القائمة بعيداً عن الإعلام خلال هذه المرحلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 17 يوليو (تموز) بنشر التشكيل الأولي لقائمة حاتم خيمي، التي ضمت عبد العزيز الرويلي نائب رئيس نادي العروبة، وعبد العزيز العنقري الرئيس السابق للنادي الأهلي، وخالد أبو راشد المختص في القانون الرياضي، ومحمد الخليفة رئيس نادي الخلود السابق، والحسن اليامي لاعب الاتحاد ونجران السابق، وسعود الحمالي قائد المنتخب السعودي للناشئين المتوج بكأس العالم عام 1989، وعبد الله النعيم المختص في التسويق والاستثمار، إلى جانب عضو سويسري لم يُكشف عن هويته، وهو متخصص في التسويق والاستراتيجيات.

خالد الغامدي (الشرق الأوسط)

كما انفردت «الشرق الأوسط» في 14 يوليو بنشر القائمة المبدئية لمعيض الشهري، التي ضمت مناف أبو شقير لاعب الاتحاد السابق، ونبيل نقشبندي المعلق التلفزيوني السابق والمحلل الفني الحالي، وأحمد الغامدي المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، وأحمد الشيخي المختص في القانون الرياضي، وعلي الصلاحي رئيس نادي قلوة، قبل أن يتم استبعاد فكرة ضم الأخير بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط على خلفية اتهامات بتلاعب في النتائج.

وفي 22 يوليو، كشفت «الشرق الأوسط»، حصرياً، عن القائمة الكاملة لبدر الرزيزاء، التي ضمت لؤي مشعبي نائباً للرئيس، وفهد المنصور خبيراً في الاقتصاد والتخطيط والالتزام، ونيكولاس كوارد خبيراً في حوكمة كرة القدم وإدارة المسابقات، ولمياء بن بهيان ممثلة لكرة القدم النسائية، وسلمان السديري خبيراً قانونياً، وعمر الجريسي خبيراً تجارياً واستثمارياً، وثامر السعدون خبيراً في التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، وجيرارد رودي خبيراً في تطوير كرة القدم والفئات السنية.

وتشير المعطيات الحالية إلى استمرار الحراك الانتخابي بين القوائم المختلفة، مع بقاء باب التحالفات مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة، رغم تمسك عدد من المرشحين الرئيسيين بخوض السباق بشكل مستقل، في انتظار اكتمال القوائم وإعلانها رسمياً مع اقتراب المراحل الحاسمة من الانتخابات.