«صندوق استثماري» يقوده المهيدب يدرس فرصة الاستحواذ على النصر… ورونالدو شريك محتمل

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إبراهيم المهيدب، الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، يدرس التقدم للاستحواذ على النادي في حال فتح ملف بيع الحصة المخصصة للمستثمر الجديد، وذلك من خلال صندوق استثماري يضم 4 شخصيات بارزة، بينها رئيس سابق آخر للنادي.
ولم يرد المهيدب على أسئلة «الشرق الأوسط» التي أرسلت إليه بشأن عودته للرئاسة والرغبة في التقدم للاستحواذ على النادي بمعية مستثمرين آخرين. ووفق المصادر، فإن الصندوق الاستثماري الذي يجري العمل على ترتيبه يعتزم التقدم لشراء الحصة الاستثمارية فور طرحها رسمياً، سواء أكان في منتصف الموسم الجديد أم خلال صيف العام المقبل، وفقاً للجدول الزمني المتوقع لملف الخصخصة.
وأوضحت المصادر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون جزءاً من الصندوق الاستثماري المرتقب بنسبة مئوية محددة، ضمن الحصة المخصصة للمالك الجديد التي تبلغ 70 في المائة من ملكية النادي، في حين ستبقى نسبة 30 في المائة مملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وفق الهيكلة المنتظرة لعملية الاستحواذ.
وأكدت المصادر أن المهيدب يدرس دخول المشروع بالشراكة مع عدد من الشخصيات النصراوية إلى جانب رونالدو؛ في خطوة تستهدف الاستحواذ على الحصة الاستثمارية للنادي فور فتح باب التقدم رسمياً.
وفي الوقت الحالي، يضع المهيدب ملف الترشح لرئاسة «شركة نادي النصر» غير الربحية في مقدمة أولوياته، بوصفه خطوة تمهيدية، بالتوازي مع متابعته تطورات ملف الخصخصة، وذلك إلى حين طرح الحصة الاستثمارية للنادي بشكل رسمي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن إبراهيم المهيدب يعدّ المرشح الأبرز والأوفر حظاً لتولي رئاسة «شركة النصر» غير الربحية خلفاً للرئيس الحالي عبد الله الماجد، الذي تنتهي فترة رئاسته بنهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي.
وسجل نادي الهلال نفسَه أول ناد بين الأربعة الكبار يتخارج منه «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، حيث استحوذ عليه الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة «شركة المملكة القابضة»، بنسبة 70 في المائة بصفقة كلفته 840 مليون ريال سعودي بناء على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال سعودي لكل رأسمال شركة «نادي الهلال».
ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ بشكل كامل بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.