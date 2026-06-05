آل حجي لـ«الشرق الأوسط»: المونديال حلم تحقق… وأنا جاهز
علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، أن جميع لاعبي الأخضر يبذلون أقصى ما لديهم خلال المعسكر الإعدادي المقام في الولايات المتحدة الأميركية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
️| علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- الجميع يعمل على تطبيق أفكار دونيس بعد 7 حصص تدريبية، والهدف الظهور بأفضل صورة في كأس العالم 2026.- تمثيل المنتخب في المونديال كان حلمًا بالنسبة لي منذ سنوات، وأنا جاهز لخدمة الأخضر في أي وقت.#كأس_العالم2026pic.twitter.com/oZ1sSGICFW
وقال آل حجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «التحضيرات تسير بشكل جيد، والجميع يقدم كل ما يملك. أمضينا سبع حصص تدريبية تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، وهناك حرص كبير من جميع اللاعبين على تطبيق أفكار الجهاز الفني والظهور بأفضل صورة ممكنة في المونديال».
وعبّر لاعب نيوم عن سعادته بخوض أول تجربة مونديالية في مسيرته، مؤكداً أن تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم يمثل حلماً طال انتظاره.
️| علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- من سبق له العمل مع دونيس يعرف أسلوبه، لكن تطبيق أفكاره يحتاج إلى الوقت، وهو يعمل يوميًا عبر التدريبات وحصص الفيديو لتجهيز الفريق بأفضل شكل. #كأس_العالم2026https://t.co/97GtR71MUo
وأضاف: «شعور تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم جميل جداً، وكان حلماً يراودني منذ سنوات طويلة، بل هو حلم كل لاعب سعودي. الحمد لله الذي وفقني لتحقيق هذا الحلم، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي، وأنا جاهز دائماً ورهن إشارة المدرب».
وعن العمل مجدداً تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في أحد الأندية، أوضح آل حجي أن معرفة عدد من اللاعبين بأسلوب المدرب تمثل عاملاً مساعداً، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى الوقت لاستيعاب الأفكار الفنية بصورة كاملة.
وقال: «دونيس اسم معروف في الكرة السعودية، وقضى سنوات طويلة في التدريب داخل المملكة. في المعسكر الحالي هناك ستة أو سبعة لاعبين سبق لهم العمل معه، وليس علاء آل حجي فقط، لذلك يعرفون طريقته وأسلوبه بشكل جيد».
وأضاف: «لكن في النهاية تطبيق أفكار المدرب يحتاج إلى وقت، وهو يعمل حالياً بشكل مكثف خلال التدريبات واجتماعات الفيديو من أجل إيصال أفكاره التكتيكية للاعبين ومساعدتهم على استيعابها بأسرع وقت ممكن قبل الاستحقاق الكبير».
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علي القطان (الدمام)
الغنام لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة المونديالية تعني لي الكثير… وهدفنا التأهلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280608-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%E2%80%A6-%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7
الغنام لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة المونديالية تعني لي الكثير… وهدفنا التأهل
خالد الغنام لاعب الأخضر يستعد للمشاركة الأولى في المونديال (المنتخب السعودي)
أكد خالد الغنام لاعب المنتخب السعودي أن أجواء معسكر الأخضر المقام حالياً في الولايات المتحدة تسير بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن اللاعبين يركزون على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباريات الودية المتبقية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
️ | خالد الغنام لاعب المنتخب السعودي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- استفدنا كثيرًا من الفترة الماضية تحت قيادة دونيس، ونعمل على تصحيح الأخطاء قبل انطلاق كأس العالم.- تمثيل المنتخب في المونديال للمرة الأولى يعني لي الكثير، وسأقدم كل ما أملك لخدمة الأخضر.#كأس_العالم2026pic.twitter.com/zvCCfHjUEQ
وقال الغنام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة بورتوريكو الودية الثانية: «الأجواء جيدة في المعسكر سواء بين اللاعبين أو الجهاز الفني. لعبنا المباراة الودية الأولى أمام الإكوادور وقدمنا مستوى جيداً، لكن النتيجة لم تخدمنا، وبإذن الله سنعمل على تصحيح الأخطاء في المباراتين المقبلتين والخروج بأكبر قدر من الفائدة قبل المونديال».
وعبّر لاعب الأخضر عن سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم، مؤكداً أن المشاركة المونديالية الأولى في مسيرته تمثل محطة استثنائية بالنسبة له.
وأضاف: «تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم يعني لي الكثير، وأنا سعيد للغاية بالوجود ضمن القائمة النهائية، وبإذن الله سأقدم كل ما أملك لخدمة المنتخب وتحقيق تطلعات الجماهير السعودية».
️ | خالد الغنام لاعب المنتخب السعودي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- هدفنا كلاعبين هو التأهل إلى المرحلة المقبلة وتقديم مستويات تليق بالكرة السعودية وتسعد الجماهير#كأس_العالم2026https://t.co/Y3ahp41F53
وعن أهمية تنوع المدارس الفنية للمنتخبات التي يواجهها الأخضر ودياً خلال المعسكر الحالي، أوضح الغنام أن الاحتكاك بأساليب لعب مختلفة يعد مكسباً مهماً قبل خوض غمار البطولة.
وقال: «بالتأكيد ستعود هذه المباريات علينا بالنفع، فهناك مواجهات تتطلب أدواراً دفاعية أكبر، وأخرى تحتاج إلى تكتيكات مختلفة، وكل ذلك يساعدنا على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المباراة الأولى أمام الأوروغواي».
كما أشاد الغنام بالعمل الذي يقدمه المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع المنتخب، مؤكداً أن اللاعبين يستفيدون من أفكاره الفنية يوماً بعد آخر.
وأضاف: «دونيس حضر في فترة قصيرة، لكننا نستفيد منه كثيراً في التدريبات، وبإذن الله نتمكن من تقديم مستويات ترضي الجميع في كأس العالم».
واختتم لاعب المنتخب السعودي حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين وضعوا هدف التأهل إلى الأدوار المقبلة نصب أعينهم، قائلاً: «هدفنا أن نقدم مستويات تليق بالمنتخب السعودي وأن ننافس بقوة. وضعنا التأهل للمرحلة المقبلة في أذهاننا، وبإذن الله سنبذل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير السعودية».
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السعودية تبحث عن مستقبلها في مجموعة الأبطال والحالمين الجدد
التحضيرات على قدم وساق في الأخضر (المنتخب السعودي)
تجمع المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 أربعة منتخبات تبدو كأنها تمثل أربع قصص مختلفة في تاريخ كرة القدم العالمية. إسبانيا تدخل البطولة بوصفها بطلة أوروبا، وأحد أبرز المرشحين للقب العالمي، والأوروغواي تحمل إرث أول أبطال العالم، وصاحبة لقبين تاريخيين، فيما تظهر الرأس الأخضر للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم حاملة معها قصة دولة صغيرة نجحت في تحويل الحلم إلى حقيقة. أما السعودية فإنها تصل إلى الولايات المتحدة وهي تبحث عن إجابة لسؤال مختلف: أين تقف اليوم في خريطة كرة القدم العالمية؟
السؤال لا يتعلق فقط بإمكانية التأهل إلى الدور التالي، بل بموقع المنتخب السعودي في مرحلة تشهد تحولات كبيرة داخل الكرة السعودية. فبعد سنوات من الاستثمار الضخم في الدوري المحلي، واستقطاب نجوم عالميين، يدخل «الأخضر» البطولة وسط حالة من عدم الاستقرار الفني، وبعد تغيير الجهاز الفني قبل أسابيع قليلة على انطلاق النهائيات.
قبل أربعة أعوام فقط، كتب المنتخب السعودي واحدة من أكثر اللحظات إثارة في تاريخ كأس العالم عندما هزم الأرجنتين 2-1 في الدوحة. يومها سجل سالم الدوسري هدفاً بقي محفوراً في ذاكرة الجماهير، فيما تحولت المباراة إلى إحدى أكبر مفاجآت البطولة، رغم أن الأرجنتين واصلت طريقها لاحقاً نحو اللقب العالمي.
لكن الطريق إلى مونديال 2026 كان مختلفاً تماماً. فقد اضطر المنتخب السعودي إلى المرور عبر الدور الرابع من التصفيات بعد إنهائه المرحلة الثالثة خلف اليابان، وأستراليا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بفارق الأهداف بعد تعادل سلبي مع العراق. ووصل المنتخب إلى البطولة في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول مستواه بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة التي انتهت بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في أبريل (نيسان) الماضي.
كان رينارد قد عاد لتدريب المنتخب عام 2024 بعد تجربة قصيرة غير ناجحة للإيطالي روبرتو مانشيني، على أمل استعادة الروح والانضباط اللذين ظهرا في مونديال قطر، لكن النتائج لم تواكب تلك التطلعات. وجاءت الخسارة الثقيلة أمام مصر بأربعة أهداف دون رد، ثم الهزيمة أمام صربيا 2-1 في مباراة ودية، لتدفع الاتحاد السعودي إلى إجراء تغيير متأخر قبل انطلاق البطولة.
وقع الاختيار على اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يمتلك خبرة طويلة في الكرة السعودية، لكنه يخوض تجربته الأولى على مستوى المنتخبات الوطنية. وجاءت بدايته بخسارة ودية أمام الإكوادور 2-1، ما يعني أن المنتخب سيدخل البطولة وسط حالة من الترقب أكثر من اليقين.
وتزداد أهمية هذه المشاركة لأنها تأتي في وقت عاد فيه الجدل حول العلاقة بين تطور الدوري السعودي ومستوى المنتخب الوطني. فمنذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر أواخر عام 2022، شهد الدوري طفرة كبيرة في الحضور الجماهيري، والمتابعة الإعلامية، والاهتمام الدولي، وأصبح بإمكان الأندية تسجيل عشرة لاعبين أجانب. وبينما يرى كثيرون أن ذلك رفع مستوى المنافسة، يعتقد منتقدون أن الفرص المتاحة للاعبين السعوديين للمشاركة باستمرار مع أنديتهم أصبحت أقل مما كانت عليه في السابق.
ورغم هذه التحولات، لا يزال المنتخب يعتمد بصورة شبه كاملة على لاعبي الدوري المحلي. فالسعودية تضم 25 لاعباً ينشطون داخل المملكة مقابل لاعب واحد فقط محترف خارجياً هو سعود عبد الحميد. والمفارقة أن قطر تتشارك معها الرقم نفسه، حيث تضم أيضاً 25 لاعباً من الدوري المحلي.
وسط هذه الظروف يبقى سالم الدوسري الاسم الأكثر حضوراً في المشهد السعودي. قائد المنتخب يستعد لخوض بطولة جديدة بعدما أصبح اللاعب السعودي الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، عامي 2022 و2025. كما يتقاسم صدارة هدافي السعودية في كأس العالم مع سامي الجابر برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.
ويحمل الدوسري إلى الولايات المتحدة ذكريات خاصة. فعندما بلغت السعودية دور الستة عشر في مشاركتها الأولى عام 1994 كان في الثالثة من عمره فقط. واليوم يجد نفسه قائداً لمنتخب يحاول تكرار أفضل إنجاز في تاريخه بعد أكثر من ثلاثة عقود. لكن الطريق نحو الدور الثاني يمر عبر ثلاث محطات مختلفة تماماً.
في الجانب الأول تقف إسبانيا، المنتخب الذي يبدو الأكثر استقراراً بين فرق المجموعة. فبطل أوروبا 2024 يدخل البطولة مصنفاً ثانياً عالمياً بعدما هيمن على مجموعته في التصفيات، محققاً خمسة انتصارات، وتعادلاً واحداً فقط، وسجل 21 هدفاً مقابل هدفين استقبلهما.
يقود المنتخب المدرب لويس دي لا فوينتي الذي تولى المهمة بعد مونديال 2022، وقاد إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا. ويملك المنتخب جيلاً شاباً يتقدمه لامين يامال، الذي تحول رغم صغر سنه إلى أحد أبرز نجوم اللعبة، بعدما لعب دوراً رئيساً في التتويج الأوروبي قبل أن يتعرض لإصابة جعلت مشاركته في بداية كأس العالم محل شك.
ولا تقتصر المخاوف الإسبانية على يامال وحده، إذ يعاني عدد من العناصر الأساسية من مشكلات بدنية، من بينهم رودري الفائز بالكرة الذهبية، والذي لم يستعد كامل مستواه منذ إصابته في الرباط الصليبي. ومع ذلك تبقى إسبانيا المرشح الأول لصدارة المجموعة، وهي تتطلع إلى إضافة لقب عالمي ثانٍ بعد تتويج 2010. أما الأوروغواي فتمثل الوجه التاريخي للمجموعة. فهي أول دولة توجت بكأس العالم عام 1930، ثم أضافت لقبها الثاني عام 1950. ورغم أن العصر الذهبي أصبح جزءاً من الماضي، فإن المنتخب ظل حاضراً في المشهد العالمي، فبلغ نصف نهائي 2010، وثمن النهائي 2014، وربع النهائي 2018.
غير أن استعداداته الحالية لا تخلو من التعقيدات. فالمدرب مارسيلو بييلسا يدخل البطولة وسط حديث عن توتر علاقته ببعض اللاعبين، بعدما أقر بنفسه بأن سلطته تأثرت داخل غرفة الملابس. كما جاءت تصريحات لويس سواريز المنتقدة للمدرب لتضيف مزيداً من الجدل.
ومع اعتزال سواريز وإدينسون كافاني دولياً، تتجه الأنظار نحو فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، الذي يحمل آمال منتخب يسعى إلى تفادي تكرار إخفاق 2022 عندما ودع البطولة من دور المجموعات.
أما القصة الثالثة في المجموعة فتخص الرأس الأخضر، صاحبة الحلم الأكبر. فهذه الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 525 ألف نسمة تشارك للمرة الأولى في كأس العالم بعد مشوار تصفيات مميز أنهاه المنتخب في الصدارة أمام الكاميرون، وأنغولا.
في العاصمة برايا تحولت كرة القدم إلى حديث الشارع. المدارس الكروية تعيش حالة من الحماس غير المسبوق، والجماهير ترى في المشاركة التاريخية لحظة وطنية استثنائية. اللاعبون الذين نشأ بعضهم في أكاديميات محلية أصبحوا اليوم يمثلون بلادهم في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض.
ويعول المنتخب على قائده المخضرم راين منديش، وعلى المدافع لوغان كوشتا الذي ينشط في الدوري الإسباني، فيما يدرك الجميع أن تجاوز إسبانيا، والأوروغواي، والسعودية لن يكون مهمة سهلة. لكن الرأس الأخضر وصلت إلى هذه المرحلة أصلاً عبر تحدي التوقعات، وهو ما يجعلها خصماً لا يمكن الاستهانة به.
هكذا تبدو المجموعة الثامنة أكثر من مجرد سباق على بطاقتي تأهل. فهي تجمع بين بطل أوروبا الحالي، وأول أبطال العالم، وأصغر قصة في البطولة، ومنتخب سعودي يقف بين الماضي والمستقبل.
بالنسبة للسعودية، فإن مونديال 2026 ليس مجرد محاولة لعبور دور المجموعات. إنه اختبار لموقع المنتخب وسط التحولات التي تشهدها الكرة السعودية، واختبار لقدرة جيل يقوده سالم الدوسري على إعادة كتابة قصة بدأت في الولايات المتحدة عام 1994، وتجددت بصورة مذهلة أمام الأرجنتين في قطر 2022. وبين هاتين المحطتين يقف «الأخضر» اليوم أمام فرصة جديدة لإثبات أن المفاجآت الكبرى ليست مجرد ذكريات، بل يمكن أن تتحول إلى واقع جديد.
«أحد المسارحة» بطلاً لنخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280582-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
«أحد المسارحة» بطلاً لنخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم
جانب من تتويج فريق متوسطة أحد المسارحة ممثل منطقة جازان (دوري المدارس)
توّج فريق متوسطة أحد المسارحة، ممثل منطقة جازان، بكأس نخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم للبنين، وذلك عقب ختام المنافسات النهائية التي احتضنتها مدينة جدة.
وجاء تتويج فريق متوسطة أحد المسارحة باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق متوسطة النعمان بن بشير، ممثل منطقة القصيم، بنتيجة (3 - 0)، ليؤكد أحقيته بالبطولة عقب مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية لافتة وأداءً ثابتاً طوال منافسات البطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق متوسطة الملك خالد، ممثل المنطقة الشرقية، في حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق متوسطة المهلب بن أبي صفرة ممثل محافظة الطائف بنتيجة (4 - 0).
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل ياسر مكوع، من منطقة جازان، على جائزة أفضل حارس، فيما نال عبد الرحمن العواد، من منطقة القصيم، جائزة أفضل لاعب، بينما توّج عبد الرحمن الشمري، من المنطقة الشرقية، بجائزة هداف البطولة.