عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

فريق «دربحة» السعودي يشارك في مونديال «دوري الملوك»

البطولة ستستضيفها ميلانو خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس (الشرق الأوسط)
البطولة ستستضيفها ميلانو خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس (الشرق الأوسط)
TT
TT

فريق «دربحة» السعودي يشارك في مونديال «دوري الملوك»

البطولة ستستضيفها ميلانو خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس (الشرق الأوسط)
البطولة ستستضيفها ميلانو خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس (الشرق الأوسط)

يشارك فريقا صانع المحتوى السعودي دربحة، وصانع المحتوى الكويتي فواز، في بطولة «كأس العالم للأندية 2026» ضمن «دوري الملوك»، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 26 يوليو (تموز) إلى 1 أغسطس (آب) المقبل، بمشاركة نخبة من الفرق العالمية التابعة لمنظومة الدوري.

وتأتي مشاركة الفريقين ممثلين عن «دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن البطولة السنوية الأكبر لـ«دوري الملوك»، والتي تجمع 16 فريقاً من مختلف النسخ الإقليمية حول العالم، في حدث يمزج بين كرة القدم التنافسية وصناعة المحتوى والترفيه الرقمي، بحضور أسماء بارزة من نجوم الكرة وصناع المحتوى العالميين.

وكان فريق دربحة قد ضمن تأهله بعد تتويجه بلقب «كأس دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، العام الماضي، فيما تم الإعلان عن مشاركة فريق فواز ليكون ثاني ممثلي المنطقة في البطولة العالمية.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة فرق يقودها عدد من أشهر نجوم كرة القدم وصناع المحتوى حول العالم، من بينهم البرازيلي نيمار جونيور عبر فريق «فوريا»، والإسباني لامين جمال من خلال فريق «لا كابيتال»، إلى جانب أسطورة الدوري الألماني السابق حسن صالح حميديتش، وعدد من الشخصيات المؤثرة في عالم الرياضة والترفيه الرقمي.

واختيرت إيطاليا لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة بفضل تاريخها الكروي العريق، وقاعدة جماهيرها الكبيرة، إضافة إلى النمو اللافت الذي حققته نسخة «دوري الملوك» الإيطالية منذ إطلاقها العام الماضي، من حيث التفاعل الجماهيري والشراكات التجارية والحضور الرقمي.

وتعد بطولة «كأس العالم للأندية» الحدث الأبرز في أجندة «دوري الملوك»، الذي تحول خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أسرع المنظومات الرياضية والترفيهية نمواً على مستوى العالم، مع توسع بطولاته لتشمل البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المكسيك، وإسبانيا.

ويدافع فريق «لوس ترونكوس» الإسباني عن لقبه العالمي الذي توج به العام الماضي في باريس، فيما تضم قائمة الفرق المتأهلة أيضاً فريق «فوريا» البرازيلي المملوك لنيمار، و«لا كابيتال» بقيادة لامين جمال، و«نو رولز» بطل ألمانيا بقيادة حسن صالح حميديتش ونجله نيك، إضافة إلى «أتلتيكو بارثيروس» المكسيكي بقيادة النجم الكولومبي خاميس رودريغيز.

وواصل «دوري الملوك» ترسيخ حضوره العالمي من خلال أرقام قياسية على مستوى المشاهدات والتفاعل الرقمي؛ إذ سجلت نسخة باريس 2025 أكثر من 102 مليون مشاهدة عبر البث المباشر، إلى جانب 1.4 مليار ظهور رقمي، و950 مليون مشاهدة للفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مواضيع
كرة القدم السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

رياضة عالمية الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
رياضة سعودية الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو
رياضة سعودية

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي.

عبد العزيز الصميلة (الرياض )
رياضة عالمية آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت (رويترز)
رياضة عالمية

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت

ذكرت مجلة «كيكر» الرياضية، الاثنين، أن آدي هوتر هو المرشح الأبرز لتدريب آينتراخت فرنكفورت خلفاً للإسباني ألبرت رييرا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
رياضة عالمية برونو جينيزيو ترك تدريب ليل (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رغم التأهل لدوري الأبطال... ليل ينفصل عن مدربه جينيزيو

انفصل ليل ثالث ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عن مدربه برونو جينيزيو مع نهاية عقده الممتد لعامين.

«الشرق الأوسط» (ليل)
الرياضة رياضة سعودية

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو
TT
TT

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

مواضيع
كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
TT
TT

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)

على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

مواضيع
كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
TT
TT

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)

حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

مواضيع
روبوت كأس العالم كرة القدم السعودية