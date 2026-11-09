الأسواق الخليجية ترتفع مع تراجع احتمالات ضربات جديدة على إيران

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الاثنين، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى استبعاد شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة؛ بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة، في حين قفز سهم «العرض المتقن للخدمات التجارية» بنسبة 7.7 في المائة، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8 في المائة؛ بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.2 في المائة، كما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8 في المائة.
وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4 في المائة؛ بدعم من ارتفاع سهم «صناعات قطر» للبتروكيماويات بنسبة 1.8 في المائة.
كان ترمب قد لمح، عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى احتمال استئناف الهجمات على إيران، لكن لم تُنفَّذ عملية عسكرية أميركية واسعة النطاق، في حين هددت طهران باستهداف مواقع أميركية وإسرائيلية في حال شن هجوم جديد.