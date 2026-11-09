الدولار يحافظ على مكاسبه مع تجدد رهانات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على معظم مكاسبه في تعاملات الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عام ونصف، ومن ذروة سبعة أشهر أمام الدولار الأسترالي، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر ارتفاع يومي له منذ نحو ستة أشهر، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية قوية عززت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.20 نقطة في التعاملات المبكرة، بعدما قفز نحو 0.7 في المائة يوم الجمعة، إثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة.

وفي المقابل، ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.11485 دولار، بعدما تراجع 0.7 في المائة يوم الجمعة، مسجلاً 1.1132 دولار، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2025. كما صعد الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6875 دولار أميركي، بعد هبوطه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار).

وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام الين الياباني إلى 158.185 ين، بعدما ارتفع 0.6 في المائة يوم الجمعة. وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد قال إن البنك المركزي يتوقع بقاء التضخم الأساسي قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة، مع إقراره بوجود بعض المخاطر الصعودية.

رهانات رفع الفائدة تعود بقوة

وعززت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ نحو 79 في المائة لزيادة الفائدة في 9 ديسمبر، مقارنة بنحو 71 في المائة قبل أسبوع، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وكانت هذه الرهانات قد تراجعت في وقت سابق، مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا العالمية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وربحيته، فضلاً عن احتمالات تشديد القيود التنظيمية على القطاع، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال محللو «باركليز» إن فوز الديمقراطيين عزز اختبار رهانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاطر تشديد التنظيم وتباطؤ دورة الإنفاق الرأسمالي، لكنهم أشاروا في المقابل إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تفاجئ الأسواق بأداء أقوى من المتوقع، وهو ما يدعم جاذبية الدولار.

كما عززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات تشديد السياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن نمو الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة لافتة في مواجهة الصدمات المتعاقبة، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن إعادته إلى مستهدف 2 في المائة أمر ضروري.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إن التضخم لا يزال في صدارة المخاوف التي يطرحها قطاع الأعمال في منطقته، فيما أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة، رغم الخسائر التي شهدتها أسهم التكنولوجيا.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3360 دولار، فيما تراجع الدولار 0.1 في المائة أمام الدولار الكندي إلى 1.4119 دولار كندي، بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 1.1 في المائة يوم الجمعة، إثر بيانات أظهرت فقدان وظائف في كندا على غير المتوقع.

الدولار النيوزيلندي ينتعش

وفي نيوزيلندا، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.5557 دولار أميركي، متعافياً من أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية تقارباً شديداً في المنافسة، أضعف موقف الحكومة الحالية وأرجأ حسم هوية الائتلاف الحاكم.

وأظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الوطني بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، إلى جانب حزبي «إيه سي تي نيوزيلندا» و«نيوزيلندا أولاً»، على 67 مقعداً في البرلمان المؤلف من 131 مقعداً، أي أكثر بمقعد واحد من العدد اللازم لتشكيل أغلبية.

لكن نحو 400 ألف صوت، تمثل قرابة 15 في المائة من إجمالي الأصوات، لا تزال قيد الفرز، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال لوكسون وزعيم حزب العمال كريس هيبكنز إنهما سينتظران النتائج النهائية قبل بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي.