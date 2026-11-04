«السعودية للتأمين» تسجل تراجعاً في أرباحها 31 % خلال 9 أشهر إلى 6.5 مليون دولار

سجلت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) انخفاضاً في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 30.6 في المائة، لتبلغ 24.46 مليون ريال (6.52 مليون دولار)، مقارنة بـ35.25 مليون ريال (9.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين بنسبة 58.5 في المائة إلى 12.29 مليون ريال (3.28 مليون دولار)، مقابل 29.64 مليون ريال (7.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع صافي نتائج الاستثمارات بنسبة 15.2 في المائة إلى 24.63 مليون ريال (6.57 مليون دولار)، مقارنة بـ21.39 مليون ريال (5.7 مليون دولار).

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات التأمين خلال الفترة بنسبة 39 في المائة، لتصل إلى 1.18 مليار ريال (314.5 مليون دولار)، مقابل 848.5 مليون ريال (226.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، وعزت الشركة ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في أعمال تأمين المركبات.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.82 ريال (0.22 دولار)، مقارنة بـ1.18 ريال (0.31 دولار) للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث، ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 12.1 في المائة إلى 8.51 مليون ريال (2.27 مليون دولار)، مقارنة بـ7.59 مليون ريال (2.02 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع إلى انخفاض صافي مصاريف تمويل التأمين بنسبة 61.5 في المائة إلى 577 ألف ريال (154 ألف دولار)، مقابل 1.5 مليون ريال (399 ألف دولار) في الربع المماثل من العام السابق. وقابل ذلك جزئياً تراجع صافي نتائج التأمين بنسبة 9.3 في المائة إلى 2.69 مليون ريال (717 ألف دولار)، مقارنة بـ2.97 مليون ريال (791 ألف دولار)، وانخفاض صافي نتائج الاستثمارات بنسبة 3.6 في المائة إلى 8.83 مليون ريال (2.36 مليون دولار)، مقابل 9.16 مليون ريال (2.44 مليون دولار).

كما ارتفعت إيرادات التأمين خلال الربع بنسبة 48.8 في المائة، لتبلغ 435.7 مليون ريال (116.2 مليون دولار)، مقابل 292.8 مليون ريال (78.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بالنمو في أعمال تأمين المركبات.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الثالث 0.28 ريال (0.075 دولار)، مقابل 0.25 ريال (0.067 دولار) في الربع المماثل من العام السابق.