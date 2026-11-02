عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقه
الاقتصاد

«أرامكو» تواجه تداعيات الحرب بمنظومة طوارئ... والأسواق تترقب نتائجها

خط أنابيب شرق-غرب والمخزونات الدولية وفرق الإصلاح السريع عززت مرونة الإمدادات

أنابيب تمتد في صحراء السعودية (أرامكو)
أنابيب تمتد في صحراء السعودية (أرامكو)
TT
TT

«أرامكو» تواجه تداعيات الحرب بمنظومة طوارئ... والأسواق تترقب نتائجها

أنابيب تمتد في صحراء السعودية (أرامكو)
أنابيب تمتد في صحراء السعودية (أرامكو)

مع ترقب الأسواق إعلان «أرامكو السعودية» نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، يوم الثلاثاء، تبرز تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران بوصفها أحد أبرز العوامل التي اختبرت قدرة الشركة على الحفاظ على عملياتها وتدفق إمداداتها إلى الأسواق العالمية. فعلى الرغم من الهجمات التي طالت منشآت نفطية والاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، واصلت الشركة الاعتماد على منظومة من البنية التحتية والبدائل التشغيلية التي طورتها على مدى عقود، شملت خطوط الأنابيب ومنافذ التصدير البديلة والمخزونات الدولية، إلى جانب تسريع إصلاح المنشآت المتضررة وتأمين مستلزمات الصيانة محلياً.

وفي مقدمة هذه البدائل خط أنابيب «شرق-غرب»، الذي ينقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز، ويوفر منفذاً لتصدير النفط عند تعطل الملاحة عبر المضيق. وتعود أهمية هذا المسار إلى التخطيط المسبق لتنويع منافذ التصدير، وهو ما شدد عليه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال «مؤتمر البترول الدولي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، حين أكد ضرورة توفير البدائل قبل وقوع الأزمات، مشيراً إلى دور البنية التحتية الاستراتيجية في تعزيز أمن إمدادات الطاقة.

وبالتوازي مع هذه البدائل، عززت «أرامكو» إجراءاتها للتعامل مع الهجمات والاضطرابات، من خلال تسريع إصلاح المنشآت المتضررة، وتأمين مواد الصيانة وقطع الغيار محلياً، والاستفادة من مخزونات الخام داخل المملكة وخارجها. كما تدرس الشركة خيارات إضافية لنقل النفط بعيداً عن الممرات البحرية المعرّضة للتعطل، بما يوسع نطاق البدائل المتاحة أمامها.

وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال «مؤتمر البترول الدولي» في أكتوبر 2026 (واس)

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ضوء تداعيات الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026، وامتدت إلى منشآت نفطية في الخليج، بالتزامن مع اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وتصاعد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

كانت منشآت «أرامكو» من بين المنشآت التي طالتها الهجمات؛ فبعد يومين من اندلاع الحرب، تعرضت مصفاة رأس تنورة لهجوم بطائرتين مسيّرتين جرى اعتراضهما، وأدى حطامهما إلى حريق وأضرار محدودين، من دون تأثير في إمدادات المنتجات النفطية إلى السوق المحلية.

وفي مواجهة هذه المخاطر، ركزت الشركة على تسريع إصلاح الأضرار واستعادة التشغيل، بالتوازي مع ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق. وكشف رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في مقابلة مع «رويترز» نُشرت في 15 أكتوبر، عن جانب من هذه الاستعدادات، التي شملت استخدام الطائرات المسيّرة لتقييم الأضرار، وتأمين مواد الإصلاح، وتهيئة فرق متخصصة للتعامل مع حوادث متعددة في وقت واحد.

خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

فرق استجابة ومخزونات للإصلاح

عززت «أرامكو» قدراتها على الاستجابة للحوادث وتسريع إصلاح المنشآت المتضررة، من خلال منظومة طوارئ تشمل فرقاً متخصصة، ومخزونات من مواد الإصلاح وقطع الغيار، وأدوات لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الفنية.

وأوضح الناصر أن «أرامكو» طوّرت فرقاً متخصصة للاستجابة السريعة عقب الهجمات التي استهدفت منشأة بقيق لمعالجة النفط في عام 2019، وعملت منذ ذلك الحين على تعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحوادث، بما فيها المتزامنة.

وتنتج الشركة محلياً أو تحتفظ في مستودعاتها بنحو 90 في المائة من المواد اللازمة للإصلاح، مما يقلص الاعتماد على الواردات ويسرّع استعادة التشغيل، وفقاً للناصر.

وحسب الناصر، تزيد سرعة استجابة «أرامكو» على ستة أضعاف متوسط السرعة المسجلة في القطاع، وهو ما يتيح استئناف تشغيل المنشآت المتضررة خلال أيام في كثير من الحالات.

ولا تقتصر منظومة الطوارئ على إصلاح المنشآت، بل تشمل أيضاً خطط استمرارية الأعمال والاستفادة من المخزونات المحلية والدولية، إلى جانب تعدد مسارات نقل الخام وتصديره، بما يساعد الشركة على مواصلة الإمدادات رغم اضطرابات الإنتاج والشحن.

رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر في مؤتمر البترول بالرياض (الشرق الأوسط)

استعادة طاقة خط شرق-غرب

مع تصاعد الاعتماد على خط أنابيب «شرق-غرب» لتجاوز تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، برز دوره بوصفه ممراً رئيسياً لنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ومنه إلى الأسواق العالمية.

لكن هذا المسار لم يكن بمنأى عن تداعيات الحرب؛ إذ تعرضت إحدى محطات الضخ التابعة له لهجوم في أبريل (نيسان)، مما أدى إلى خفض التدفقات بنحو 700 ألف برميل يومياً. وأعلنت وزارة الطاقة في 12 أبريل، استعادة الخط طاقته التشغيلية الكاملة، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً.

وتعود فكرة إنشاء الخط إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي، خلال الحرب العراقية - الإيرانية، حين قررت السعودية، بتوجيه من الملك فهد بن عبد العزيز، تنويع منافذ تصدير النفط تحسباً لتعطل الملاحة في الخليج. وفي عام 1995، رُفعت طاقته الاستيعابية إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً، وفق ما استعرضه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال «مؤتمر البترول الدولي» في أكتوبر 2026.

أنابيب تمتد في صحراء السعودية (أرامكو)

اختبار متجدد لجهوزية البنية التحتية

في التاسع من أبريل، أعلنت وزارة الطاقة أن استهداف محطة الضخ أدى إلى انخفاض التدفقات عبر الخط بنحو 700 ألف برميل يومياً، كما تسببت الهجمات في تراجع إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب تأثيرات مماثلة في حقل خريص. لكن بعد ثلاثة أيام فقط، أعلنت الوزارة استعادة طاقة الضخ الكاملة لخط «شرق-غرب»، إلى جانب استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة، موضحةً أن العمل لا يزال جارياً لاستعادة الطاقة الإنتاجية المتأثرة في حقل خريص.

وتجدد الاختبار في سبتمبر (أيلول)، عندما أُوقف الخط احترازياً للتحقق من سلامته عقب هجوم جديد. وقال وزير الطاقة في 6 أكتوبر، إن استخدامه استؤنف خلال خمسة إلى ستة أيام، مع بلوغ التدفقات نحو 5.8 مليون برميل يومياً، مقارنةً بطاقته القصوى البالغة سبعة ملايين برميل يومياً.

وتعكس هذه التطورات أهمية سرعة إصلاح محطات الضخ واستعادة التشغيل، في وقت ازداد فيه الاعتماد على مسارات التصدير عبر البحر الأحمر لتعويض اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

صُمِّمَّ حقل منيفة لإنتاج النفط العربي الثقيل والغاز المر والمكثفات الهيدروكربونية (أرامكو)

منظومة متكاملة لاستمرارية الأعمال

وقالت «أرامكو» في إعلان نتائج الربع الأول من عام 2026 إنها فعّلت خطط استمرارية الأعمال للتعامل مع تداعيات الحرب، مستفيدة من خط أنابيب «شرق-غرب» وسعات التخزين المحلية والدولية، إلى جانب تنوع أصولها وبنيتها التحتية.

وفي خطاب ألقاه في لندن في 5 أكتوبر، قال الناصر إن مرونة الشركة تستند أيضاً إلى المخزونات الاستراتيجية العالمية، والطاقة الإنتاجية الفائضة، وتعدد درجات الخام، ومخزونات الغاز المحلية، وأسطول ناقلات «البحري». كما تشمل تجهيزات المنشآت معدات احتياطية وفصلاً للمرافق الحيوية للحد من أثر الأعطال.

خزانات في ميناء رأس تنورة (أرامكو)

خيارات إضافية لمسارات التصدير

وإلى جانب تعزيز كفاءة البنية التحتية القائمة، تدرس «أرامكو» خيارات إضافية لنقل النفط إلى الأسواق العالمية، بهدف تقليل الاعتماد على الممرات البحرية المعرَّضة للاضطراب، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

وقال الناصر إن الشركة تبحث مسارات بديلة، من دون الكشف عن تفاصيلها، موضحاً أنها ستعلنها إذا اتُّخذ قرار نهائي بشأنها.

ويتزامن ذلك مع توجه سعودي لتوسيع قدرة نقل النفط عبر خطوط الأنابيب. ففي تصريحات خلال أكتوبر، تحدث وزير الطاقة عن استهداف رفع الطاقة الاستيعابية لمسارات تصدير النفط عبر الأنابيب إلى عشرة ملايين برميل يومياً، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الإمدادات.

ويتيح تنويع خيارات نقل الخام إعادة توجيه الصادرات عند تعطل بعض المسارات، ويخفف الاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، فيما يضيف توسيع شبكة الأنابيب مستوى آخر من الاستعداد لمواجهة اضطرابات الإمدادات.

يقع الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية على مياه الخليج العربي (غرب مضيق هرمز) في المنطقة الشرقية (أرامكو)

مخزونات خارجية لتعزيز مرونة صادرات النفط

كذلك، لا تقتصر خيارات إدارة الإمدادات خلال الأزمات على تغيير مسارات النقل؛ إذ يتيح التخزين خارج المملكة الاحتفاظ بكميات من الخام بالقرب من الأسواق المستهلكة، بما يوفر مرونة أكبر في تلبية احتياجات العملاء عند تعطل طرق الشحن أو تأخر وصول الناقلات. وتسعى «أرامكو السعودية» إلى توسيع هذه الخيارات، في أحدث خطواتها عبر تفاهم مبدئي مع سنغافورة.

وفي 26 أكتوبر، أعلنت السعودية وسنغافورة التوصل إلى تفاهم مبدئي لتخزين النفط الخام السعودي في كهوف جورونغ الصخرية بجزيرة جورونغ في سنغافورة.

وتقع المنشأة تحت الأرض على عمق نحو 150 متراً، وتبلغ طاقتها الإجمالية قرابة تسعة ملايين برميل من السوائل الهيدروكربونية. ومن المتوقع أن يبدأ تخزين الخام السعودي فيها خلال النصف الثاني من عام 2027.

كهوف جورونغ الصخرية في سنغافورة التي تعتزم السعودية تخزين النفط الخام فيها اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027 (هيئة «جي تي سي» السنغافورية)

ولا تمثل سنغافورة نقطة التخزين الدولية الوحيدة للشركة؛ إذ لدى «أرامكو» ترتيبات تخزين في أوكيناوا وكيري في اليابان، وأولسان في كوريا الجنوبية، وروتردام في هولندا، إضافةً إلى مرافق مرتبطة بنظام خط أنابيب «سوميد» في مصر.

وتتيح هذه المواقع الاحتفاظ بالخام بالقرب من مراكز الاستهلاك، وتوفر خيارات إضافية لتلبية طلب العملاء عند اضطراب حركة الشحن. كما تتضمن بعض ترتيبات التخزين منح الدول المضيفة أولوية شراء الخام في حالات الطوارئ، بما يضيف بُعداً آخر إلى دور هذه المنشآت في إدارة الإمدادات خلال الأزمات.

في الختام، تكشف هذه المنظومة عن أن استعداد «أرامكو» لمواجهة اضطرابات الإمدادات لا يعتمد على مسار تصدير واحد أو أداة تشغيلية منفردة، بل على تكامل خطوط الأنابيب والمخزونات وبدائل النقل وسرعة إصلاح المنشآت. ومع إعلان نتائج الربع الثالث، ستكون قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات التشغيل وتدفق الصادرات في ظل الحرب من أبرز الجوانب التي ستتجه إليها أنظار المستثمرين، إلى جانب أثر تقلبات الأسعار وتكاليف التعامل مع الأزمة في أدائها المالي.

اقرأ أيضاً

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط) p-circle

مؤتمر البترول العالمي: السعودية تستهدف رفع سعة «شرق - غرب» إلى 10 ملايين برميل يومياً

اقرأ أيضاً

افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض أمس (وزارة الطاقة السعودية)

عبد العزيز بن سلمان: الرياض عاصمة أمن الطاقة

اقرأ أيضاً

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

خطط سعودية لتطوير خط أنابيب «شرق ــ غرب»

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس البترول العالمي بيدرو ميراس (تركي العقيلي) p-circle

رئيس مجلس البترول العالمي لـ«الشرق الأوسط»: أمن الإمدادات يعود إلى صدارة الأولويات

اقرأ أيضاً

الشيراوي متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض (الشرق الأوسط) p-circle

منتدى الطاقة الدولي: أمن الإمدادات يتطلب ضمان وصول الطاقة للمستهلكين

اقرأ أيضاً

الناصر يتحدث في مؤتمر البترول العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس «أرامكو»: استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة يهدد اقتصادات العالم

اقرأ أيضاً

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح مؤتمر البترول العالمي (الشرق الأوسط) p-circle

وزير الطاقة السعودي: لا مكان للخوف في قاموسنا... ولن نفرّط في فرص تحقيق رؤيتنا

مواضيع
أرامكو اقتصاد الطاقة المتجددة وزارة الطاقة السعودية طاقة أخبار السعودية السعودية العالم

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الجزيرة كابيتال» تتوقع ارتفاع إيرادات «أرامكو» 26.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» في أحد المؤتمرات بالسعودية (أ.ف.ب)

«الجزيرة كابيتال» تتوقع ارتفاع إيرادات «أرامكو» 26.8 % في الربع الثالث

توقعت «الجزيرة كابيتال» ارتفاع إيرادات شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 26.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال التوقيع على مذكرة أحكام غير ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» في أكتوبر من العام 2025 (الصندوق)
الاقتصاد

«أرامكو» تستحوذ على 49 % من «هيوماين» باستثمار نقدي وأصول تقنية

أكمل صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو السعودية» صفقة دخول الأخيرة شريكاً في شركة «هيوماين» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال إلقائه كلمة رئيسية في أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة (إكس) p-circle 02:07
الاقتصاد

السعودية توسّع شبكة تخزين نفطها خارجياً عبر سنغافورة

تعتزم السعودية تخزين النفط الخام في سنغافورة اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027، في خطوة تعزز حضورها التخزيني في آسيا وتوفر مرونة إضافية لإدارة إمداداتها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة (إكس)
الاقتصاد

السعودية وسنغافورة ترتبان لتخزين النفط الخام بدءاً من 2027

أعلنت السعودية وسنغافورة عزمهما اتخاذ ترتيبات لتخزين النفط الخام السعودي في سنغافورة، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الخليج «مطار الملك فهد الدولي» في الدمام (واس)
الخليج

​ التحالف يدمّر صاروخاً باليستياً و9 طائرات مسيّرة

دمّر «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الخميس، 9 طائرات مسيّرة استهدفت المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة، وأحبط استهداف أحد المعامل في حقل «شيبة» التابع لـ«أرامكو السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

الصناعات التحويلية البريطانية تسجل أقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين

عمَّال داخل خط إنتاج سيارات «نيسان» في مصنع الشركة بمدينة سندرلاند البريطانية (رويترز)
عمَّال داخل خط إنتاج سيارات «نيسان» في مصنع الشركة بمدينة سندرلاند البريطانية (رويترز)
TT
TT

الصناعات التحويلية البريطانية تسجل أقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين

عمَّال داخل خط إنتاج سيارات «نيسان» في مصنع الشركة بمدينة سندرلاند البريطانية (رويترز)
عمَّال داخل خط إنتاج سيارات «نيسان» في مصنع الشركة بمدينة سندرلاند البريطانية (رويترز)

استهلَّ قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا الربع الأخير من عام 2026، بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح نُشرت نتائجه يوم الاثنين، في مؤشر يعكس تحسُّن أداء القطاع، وإن كانت الزيادة السريعة في تكاليف الإنتاج قد تثير قلق بنك إنجلترا، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له في 5 أشهر، مقارنة بـ51.9 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ومتوافقاً مع التقديرات الأولية.

كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يُعد مقياساً أكثر دقة في بعض الأحيان للأوضاع الفعلية في القطاع، إلى 53.6 نقطة من 51.5 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، وفق «رويترز».

وقال روب دوبسون، المدير في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن وتيرة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة تسارعت خلال أكتوبر، مع استجابة الشركات لمؤشرات تحسن الطلب في الأسواق المحلية والخارجية، بما في ذلك تلقي طلبيات جديدة من الصين القارية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج لدى الشركات الصناعية بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران)، وبواحدة من أسرع الوتائر المسجلة منذ موجة التضخم الحادة التي شهدتها بريطانيا عام 2022. وفي المقابل، أظهرت توقعات الشركات للإنتاج خلال الفترة المقبلة أكبر تحسن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما سجل نمو الطلبيات الجديدة أقوى مستوى له منذ يوليو (تموز).

لكن تحسن النشاط لم ينعكس على سوق العمل؛ إذ توقف نمو التوظيف في القطاع بعد 6 أشهر من التوسع، وإن كان محدوداً في بعض الفترات. وعزت الشركات، ولا سيما المصنِّعة الصغيرة، هذا التراجع إلى ارتفاع تكاليف العمالة والضغوط الناجمة عن زيادة أسعار المدخلات.

وتُظهر أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس (آب)، مسجلاً أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2024.

وجُمعت بيانات المسح بين 12 و27 أكتوبر، أي قبل إعلان أول موازنة لوزير المالية جون هيلي، التي جنَّبت الشركات إلى حد بعيد زيادات ضريبية، ولكنها تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.9 في المائة بدءاً من العام المقبل.

مواضيع
شركات فائدة صناعة موازنة نمو بريطانيا
الاقتصاد

«فاتف» تُبقي لبنان على «القائمة الرمادية» وتطالبه باستكمال إصلاحاته

اجتماع الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس (المجموعة)
اجتماع الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس (المجموعة)
TT
TT

«فاتف» تُبقي لبنان على «القائمة الرمادية» وتطالبه باستكمال إصلاحاته

اجتماع الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس (المجموعة)
اجتماع الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس (المجموعة)

أبقت مجموعة العمل المالي «فاتف» لبنان على قائمتها الرمادية للدول الخاضعة للمتابعة المعززة، رغم إقرارها بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالبت المجموعة بيروت بمواصلة تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، وحددت عشرة مجالات يتعين إحراز تقدم فيها لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية.

ويأتي موقف المجموعة عقب اجتماع هيئتها العامة في باريس أواخر أكتوبر، الذي بحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي وقت شارك فيه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لقاءات دولية بباريس تناولت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة دمج الدول المتضررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية في النظام المالي العالمي، كما أجرى مباحثات مع حاكم المصرف المركزي الفرنسي ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية معنيين بهذه الملفات.

اجتماع الهيئة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس (المجموعة)

وقالت «فاتف»، في بيان صدر عقب اجتماعاتها، إن لبنان قدم في أكتوبر 2024 التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالعمل مع المجموعة ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» لتعزيز فاعلية نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

وأشارت إلى أن لبنان اتخذ منذ ذلك الحين خطوات لتحسين منظومته، شملت إصدار تعليمات بشأن التطبيق الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب تنظيم برامج توعية وتدريب موجهة للمؤسسات المالية والأنشطة والمهن غير المالية المحددة، التي لا يزال مستوى فهمها لالتزاماتها في هذا المجال منخفضاً.

لكن المجموعة دعت لبنان إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل، وحددت عشرة مجالات رئيسية يتعين عليه إحراز تقدم فيها. وتشمل هذه المجالات إجراء تقييمات للمخاطر المحددة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات والتدابير اللازمة للحد منها، وتعزيز آليات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين واسترداد الأصول في الوقت المناسب وبفاعلية.

كما تطالب الخطة برفع مستوى فهم الأنشطة والمهن غير المالية المحددة للمخاطر، وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على الجهات المخالفة، وضمان تحديث بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركات والكيانات القانونية، وتعزيز استفادة السلطات المختصة من المعلومات والمنتجات التي توفرها وحدة المعلومات المالية.

وفي الجانب القضائي، شددت «فاتف» على ضرورة إظهار زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام المتعلقة بجرائم غسل الأموال بما يتناسب مع طبيعة المخاطر، وتحسين آليات استرداد الأصول، ورصد وضبط التحركات غير المشروعة للعملات والمعادن والأحجار الثمينة عبر الحدود.

وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، دعت المجموعة إلى مواصلة التحقيقات وتبادُل المعلومات بشأنها مع الشركاء الأجانب، وتعزيز التطبيق الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، خصوصاً لدى الأنشطة والمهن غير المالية وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية. كما طالبت بإخضاع المنظمات غير الربحية عالية المخاطر لرقابة موجهة تستند إلى تقييم المخاطر، من دون تعطيل أنشطتها المشروعة أو تثبيطها.

لقاءات باريس

وفي سياق هذه الملفات، شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لقاء رفيع المستوى استضافه المصرف المركزي الفرنسي في باريس، وركز على سبل إعادة دمج الدول المتضررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية في النظام المالي الدولي، وتعزيز نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضم اللقاء مسؤولين وحكاماً من دول بينها السعودية ومصر وسوريا وفلسطين ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن «فاتف» ووزارات الخزانة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ممثلين عن القطاع المالي الخاص.

حاكم مصرف لبنان مشاركاً في اجتماعات بنك فرنسا (مصرف لبنان)

وتناولت المناقشات التحديات المؤسسية والتنظيمية والمالية التي تواجه الدول المتضررة، وسبل تعزيز الرقابة على التدفقات المالية، واستعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية، وإعادة بناء العلاقات مع المصارف المراسلة بما يسهل عودة الدول المعنية إلى التعامل مع النظام المالي العالمي.

كما أجرى سعيد مباحثات منفصلة مع حاكم المصرف المركزي الفرنسي ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية يتولون ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهدت باريس، في الفترة نفسها، اجتماعات الهيئة العامة لـ«فاتف» بين 28 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 200 دولة وجهة دولية.

وشهدت الاجتماعات مشاركة سورية للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، إذ حضر حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان اجتماعات المجموعة، وأجرى لقاءات مصرفية تناولت إعادة بناء العلاقات مع المصارف المراسلة وتعزيز شفافية المعاملات والحوكمة المالية.

القائمة الرمادية لا تعني قطع التعاملات

وفي توضيح ذي أهمية بالنسبة إلى لبنان، أكدت «فاتف» أن إدراج الدول على قائمة المتابعة المعززة، المعروفة باسم «القائمة الرمادية»، يعني التزامها بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية ضمن أطر زمنية متفق عليها، وخضوعها لمتابعة إضافية من المجموعة.

لكنها شددت على أنها لا تدعو إلى فرض تدابير تدقيق معززة على هذه الدول، كما أن معاييرها لا تشجع على قطع التعاملات مع فئات كاملة من العملاء أو الانسحاب من أسواق بأكملها، بل تدعو إلى اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر.

ودعت المجموعة الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى أخذ المعلومات المتعلقة بكل دولة في الاعتبار عند تقييم مخاطر التعاملات، مع ضمان عدم تعطيل تدفقات الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، وأنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة، والتحويلات المالية.

وبذلك، فإن استمرار إدراج لبنان على القائمة الرمادية لا يعني دعوة المصارف الأجنبية إلى قطع علاقاتها معه، لكنه يبقي السلطات اللبنانية أمام التزامات محددة لإثبات فاعلية إجراءاتها في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، وهي متطلبات ترتبط باستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية.

مواضيع
أخبار لبنان اقتصاد لبنان غسيل أموال لبنان
الاقتصاد

مسؤول في «المركزي» الأوروبي: رفع أسعار الفائدة مجدداً بات ضرورياً لاحتواء التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT
TT

مسؤول في «المركزي» الأوروبي: رفع أسعار الفائدة مجدداً بات ضرورياً لاحتواء التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال بيتر كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، إن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، لمنع ترسُّخ التضخم المرتفع، محذراً من أن الأسواق قد تقلِّل من حجم التشديد النقدي اللازم لاحتواء الضغوط السعرية.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، إلا أن عدداً من صانعي السياسة النقدية دعوا منذ ذلك الحين إلى استئناف رفعها في وقت أقرب، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، التي يرون أنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور آثار تضخمية من الجولة الثانية، وفق «رويترز».

وقال كازيمير، أحد الأصوات الأكثر تشدداً في مجلس محافظي البنك المؤلف من 27 عضواً، الاثنين: «بالنسبة إليَّ، لم يعد السؤال يتمحور بشكل متزايد حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات؛ بل حول حجم الزيادة المطلوبة».

وأضاف: «قد تكون الأسواق لا تزال تقلِّل من حجم الإجراءات اللازمة. فالمسألة لا تتعلق باجتماع واحد ولا خطوة واحدة؛ بل بالمسار المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والحفاظ عليه عند ذلك المستوى».

وتتوقع الأسواق المالية حالياً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين إلى 3 مرات خلال العام المقبل، قبل أن يبدأ خفضها تدريجياً، في ظل مؤشرات التضخم المستمدة من الأسواق التي تشير إلى احتمال بقاء نمو الأسعار أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لسنوات مقبلة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الخميس الماضي، مستنداً إلى أن الآثار التضخمية من الجولة الثانية لم تظهر بعد، وأن نمو الأجور لا يزال محدوداً، فضلاً عن احتمال تأثر النمو الاقتصادي سلباً بالارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

لكن كازيمير رأى أن هذه العوامل لا توفر بالضرورة القدر نفسه من الطمأنينة الذي يعتقده البعض.

وأوضح أن ضغوط التكاليف قد تتراكم قبل أن تنقل الشركات الزيادات إلى المستهلكين، كما قد تتغير توقعات التضخم قبل أن تظهر الضغوط السعرية الأوسع في البيانات الاقتصادية.

وقال: «إن انتظار اليقين لا يشكل بالضرورة نهجاً سليماً في رسم السياسات».

وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تراجع التضخم، نظراً إلى أن ضغوط التكاليف تتراكم منذ أشهر. كما أشار إلى أن النمو لا يزال متماسكاً نسبياً، بفضل الدور الذي تؤديه الموازنات الحكومية في دعم الاقتصاد، محذراً من أن غياب الانضباط المالي قد يسهم بدوره في استمرار الضغوط السعرية.

وختم كازيمير بالقول: «إن التوقف الذي شهده الأسبوع الماضي لم يكن خط النهاية. وينبغي أن نتحرك قبل أن يصبح التضخم المرتفع أمراً طبيعياً في نظر الجميع».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم فائدة طاقة نمو ألمانيا