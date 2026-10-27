النحاس يرتفع بدعم من صعود الأسهم ومؤشرات قوة الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف الثلاثاء، مدعومة بتحسن المعنويات الاقتصادية، في ظل صعود أسواق الأسهم ومؤشرات على قوة الطلب في الصين.

وزاد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.04 في المائة إلى 14,333.50 دولار للطن، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.33 في المائة إلى 109,240 يواناً (16,377.81 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السلع الأولية لدى مجموعة «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة: «تعززت المعنويات مع تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي، عقب إعلان شركة (أنثروبيك) نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام».

وارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مع تجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قبيل صدور نتائج أعمال الشركات، وبعد أن عزّزت الخطوة المرتقبة لشركة «أنثروبيك» لتقديم طلب الطرح العام الأولي شهية المستثمرين للمخاطرة.

واستفاد النحاس من توقعات الطلب المرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكنه تعرض لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة جراء الأداء الضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بتطوير هذه البنية التحتية.

وأضاف هاينز أن المؤشرات على قوة الطلب على النحاس في الصين تُسهم أيضاً في تعزيز المعنويات.

وسجلت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تُعد مؤشراً إلى الطلب الصيني على النحاس المستورد، 178 دولاراً للطن الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

كما بلغت علاوة النحاس المكرر في السوق المحلية الصينية، وهي مؤشر رئيسي يقيس علاوة الأسعار الفورية مقارنة بأسعار النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، 900 يوان للطن يوم الاثنين، بزيادة 5.88 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وتراجعت مخزونات النحاس في الصين مع دخول مصاهر محلية في أعمال صيانة. وانخفضت مخزونات النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من 25 في المائة الأسبوع الماضي، لتصل إلى 54,356 طناً.

في المقابل، ارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن الأسبوع الماضي، ما أسهم في تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات العالمية. غير أن تركز معظم الكميات المودعة في أميركا الشمالية عزّز المخاوف من اختناقات في الإمدادات على المستوى الإقليمي.

أداء المعادن الأخرى

وفي بورصة لندن للمعادن، تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.3 في المائة، والزنك بنسبة 0.25 في المائة، والرصاص بنسبة 0.03 في المائة، في حين ارتفع النيكل بنسبة 0.44 في المائة والقصدير بنسبة 0.05 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.34 في المائة، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.21 في المائة، والرصاص بنسبة 1.33 في المائة. وتراجع النيكل بنسبة 0.86 في المائة، في حين صعد القصدير بنسبة 0.42 في المائة.