عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
الاقتصاد

«كومرتس بنك» يحقق قفزة 94 % في الأرباح... ويبدأ محادثات مع «يونيكريديت»

برج «كومرتس بنك» في فرانكفورت (أ.ف.ب)
برج «كومرتس بنك» في فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT
TT

«كومرتس بنك» يحقق قفزة 94 % في الأرباح... ويبدأ محادثات مع «يونيكريديت»

برج «كومرتس بنك» في فرانكفورت (أ.ف.ب)
برج «كومرتس بنك» في فرانكفورت (أ.ف.ب)

أعلن بنك «كومرتس بنك» الألماني، الذي يواجه احتمال استحواذ بنك «يونيكريديت» الإيطالي عليه، يوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 94 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين، بدعم من زيادة إيرادات العمولات.

وبلغ صافي الربح 898 مليون يورو (1.04 مليار دولار) خلال الربع، مقارنة مع 462 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أرباحاً قدرها 845 مليون يورو، وفقاً لتوقعات الإجماع التي نشرها «كومرتس بنك».

وشهد الصراع المستمر منذ عامين بين ثاني أكبر بنك في ألمانيا وثاني أكبر بنك في إيطاليا تحولاً جذرياً خلال الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب «يونيكريديت» من السيطرة على «كومرتس بنك»، بعد طرحه عرض استحواذ عدائي بقيمة 45 مليار يورو.

وصرّحت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، يوم الخميس، بأن البنك الألماني بدأ محادثات مع «يونيكريديت» الإيطالي.

وقالت أورلوب للمحللين: «لقد بدأنا محادثات في هذا الشأن، وهو ما يصبّ في مصلحة كل من «يونيكريديت» و«كومرتس بنك»، إذ إننا عازمون على خلق قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا».

وأضافت: «أنا متفائلة بأننا سنتمكن، خطوة بخطوة، من إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحوكمة ونموذج العمل».

ولطالما عارضت أورلوب وفريق إدارتها فكرة الاندماج. وعُقدت عدة جولات من المحادثات خلال الأشهر الماضية، لكنها انتهت جميعها إلى طريق مسدود، بسبب الخلافات بين الجانبين.

ويمثل اجتماع الخميس فرصة لإدارتي «كومرتس بنك» و«يونيكريديت» لتبادل وجهات النظر، خلال مكالمة هاتفية مع المستثمرين كانت مقررة مسبقاً.

وقال مصدر مطلع على توجهات «يونيكريديت»، قبيل إعلان نتائج «كومرتس بنك»، إن البنك الإيطالي يدرس إمكانية إعادة توجيه تركيزه نحو ألمانيا، والابتعاد عن أنشطة الإقراض والتجارة الدولية.

مواضيع
بنوك أرباح ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البنك السعودي الأول يُطلق أول بطاقة مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية

عالم الاعمال البنك السعودي الأول (الشرق الأوسط)

البنك السعودي الأول يُطلق أول بطاقة مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية

أعلن «البنك السعودي الأول»، و«نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية»، عن إطلاق بطاقة «الأول نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية الائتمانية».

«الشرق الأوسط»
عالم الاعمال «بنك الرياض» يرسم مستقبل القطاع المالي في عام الذكاء الاصطناعي
عالم الاعمال

«بنك الرياض» يرسم مستقبل القطاع المالي في عام الذكاء الاصطناعي

أنشأ «بنك الرياض» نموذجه التشغيلي المؤسسي للذكاء الاصطناعي، وأطلق «مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي (COI)» ليكون الركيزة الاستراتيجية لهذا النموذج.

الاقتصاد شعار بنك «إتش إس بي سي» على واجهة فرع للبنك في دوسلدورف (د.ب.أ)
الاقتصاد

«إتش إس بي سي» يتجاوز التوقعات بأرباح قوية ويرفع مستهدف دخل الفوائد

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام فاقت توقعات السوق، كما رفع مستهدفه لصافي دخل الفوائد.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ - لندن)
الاقتصاد بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ «كومرتس بنك»، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن، ألمانيا، 20 مايو 2026 (رويترز)
الاقتصاد

بعد أشهر من الخلاف...«كومرتس بنك» يستأنف محادثات الاندماج مع «يونيكريديت»

أبلغت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، الموظفين بأن البنك سيجري مزيداً من المحادثات مع «يونيكريديت» بشأن اندماج محتمل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي ازدحام في الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة (تلفزيون روناهي)
المشرق العربي

ازدحام شديد في اليوم الأخير لاستبدال الليرة السورية... وتمديد دوام مصرفين

أعلن المصرف التجاري تمديد ساعات الدوام في جميع فروعه اليوم الخميس، حتى الثامنة مساءً وذلك بناءً على توجيهات مصرف سوريا المركزي وتعميمه الصادر بالتاريخ نفسه.

«الشرق الأوسط» (دمشق)