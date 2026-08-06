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الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من آمال التهدئة ونتائج الشركات

متداول يجلس أمام شاشة تعرض أداء مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداول يجلس أمام شاشة تعرض أداء مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
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الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من آمال التهدئة ونتائج الشركات

متداول يجلس أمام شاشة تعرض أداء مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداول يجلس أمام شاشة تعرض أداء مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تحليلهم سلسلة من تقارير أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 660 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلستين السابقتين، وفق «رويترز».

ولا تزال نتائج الشركات محور التركيز الرئيسي للمستثمرين. فقد رفع المحللون توقعاتهم للأرباح بشكل مطرد خلال موسم إعلان النتائج، حيث يُتوقع الآن أن ترتفع أرباح شركات مؤشر «ستوكس 600» في الربع الثاني بنحو 21 في المائة، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، مقارنة بتوقعات نمو بلغت نحو 12.5 في المائة في أوائل مايو (أيار).

وارتفعت أسهم شركة «دويتشه تليكوم» بنسبة 5.5 في المائة، بعدما وسَّعت الشركة الألمانية برنامج إعادة شراء أسهمها لعام 2026 بمقدار 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) ليصل إلى 5 مليارات يورو. كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة.

وصعد مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم شركة «غلانبيا» بنسبة 8.4 في المائة، بعدما أعلنت شركة حلول التغذية الآيرلندية نمواً في إيراداتها خلال النصف الأول من العام بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي.

وتجاهل المستثمرون تراجع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية عقب موجة الصعود الأخيرة التي قادها قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع مؤشر «ستوكس 600» لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.1 في المائة.

وفي وقت لاحق من الجلسة، يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة إنفاق المستهلكين.

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