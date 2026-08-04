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الاقتصاد

السوق السعودية تسجِّل أعلى إغلاق في شهر

حقق المؤشر مكاسب 300 نقطة خلال 4 جلسات

رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (رويترز)
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السوق السعودية تسجِّل أعلى إغلاق في شهر

رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق عند 10858 نقطة، بمكاسب بلغت 35 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وبارتفاع اليوم، يواصل المؤشر صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، محققاً مكاسب بلغت نحو 300 نقطة، وبنسبة 3 في المائة خلال هذه الفترة.

وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10895 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10816 نقطة.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة إلى 64.30 ريال، كما صعدت أسهم «الأهلي السعودي» و«سابك للمغذيات» و«معادن» و«البحري» و«سابك» و«التعاونية» و«بنك البلاد» و«المراعي» و«أديس» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

وتصدر سهم «أسلاك» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10 في المائة، بينما صعد سهم «ميدغلف للتأمين» بنسبة 9 في المائة عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2026.

وارتفع سهم «اللجين» بأكثر من 1 في المائة إلى 28.10 ريال، بعد إعلان الشركة عن توزيعات نقدية.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة إلى 26.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 19 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 500 مليون ريال، عقب إعلان الشركة نتائج الربع الثاني والتوزيعات النقدية الأساسية.

كما أغلق سهم «إس تي سي» عند 43.54 ريال منخفضاً بنسبة 1 في المائة بعد نهاية أحقية توزيعات نقدية، بينما هبط سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة عقب إعلان انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 14 في المائة.

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