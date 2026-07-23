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الاقتصاد

رئيسة المركزي الأوروبي: «لن تروا رحيلي قبل عام 2027»

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
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رئيسة المركزي الأوروبي: «لن تروا رحيلي قبل عام 2027»

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أنها ستواصل أداء مهامها في منصبها خلال العام المقبل، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال مغادرتها المبكرة، قائلة إن «القائد يبقى على متن السفينة» في أوقات التقلبات.

ورداً على سؤال بشأن التزامها بإكمال ولايتها التي تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027، قالت لاغارد إنها لا تفضل أن تُحصر في موقف محدد. وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة عند 2.25 في المائة: «لقد قلت سابقاً إنه عندما تشتد التقلبات، يبقى القائد على متن السفينة، وهذه القائدة ستبقى على متن هذه السفينة. لن تروا رحيلي قبل عام 2027».

وكانت لاغارد قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى احتمال مغادرتها المنصب قبل نهاية ولايتها من أجل الانخراط في الشأن السياسي الفرنسي، لكنها أكدت أن خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل ليس مطروحاً «في الوقت الراهن» ضمن خططها.

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