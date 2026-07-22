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الاقتصاد

أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية

صورة شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
صورة شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
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أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية

صورة شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
صورة شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لتداعيات تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما شنت القوات الأميركية ضربات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وقالت القوات الأميركية إن أحدث الضربات بدأت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء واستمرت نحو 75 دقيقة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيَّرة إيرانية.

وفي السعودية، خالف المؤشر الرئيسي «تاسي» الاتجاه العام وارتفع بنحو 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 1.1 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2 في المائة إلى 92.85 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو (حزيران)، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر دبي بنسبة 0.3 في المائة بضغط من هبوط سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.1 في المائة، كما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة متأثراً بانخفاض سهم «بنك قطر الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة.

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