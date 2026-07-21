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الاقتصاد

«الراجحي» يرفع أرباحه الفصلية 14 % إلى 1.87 مليار دولار

نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3 %

أحد فروع مصرف «الراجحي» في السعودية (البنك)
أحد فروع مصرف «الراجحي» في السعودية (البنك)
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«الراجحي» يرفع أرباحه الفصلية 14 % إلى 1.87 مليار دولار

أحد فروع مصرف «الراجحي» في السعودية (البنك)
أحد فروع مصرف «الراجحي» في السعودية (البنك)

ارتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» بنسبة 14 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 7.01 مليار ريال (1.87 مليار دولار)، مقارنة بـ6.15 مليار ريال (1.64 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح المصرف بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بـ6.75 مليار ريال (1.80 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح المصرف، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3 في المائة، مدفوعاً بزيادة صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات المصرفية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وهبط سهم مصرف «الراجحي» بنحو 1.5 في المائة إلى 64.20 ريال في مستهل تعاملات الثلاثاء.

وأشار إلى أن ذلك قابله انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى، في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، شاملاً مخصص خسائر الائتمان، بنسبة 19.4 في المائة، نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية ورواتب ومزايا الموظفين، رغم انخفاض مصروف الاستهلاك.

وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى 881 مليون ريال (235 مليون دولار)، مقارنة بـ600 مليون ريال (160 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة 46.8 في المائة.

وعزا المصرف هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي الإضافات للمخصصات بنسبة 36 في المائة، إلى جانب زيادة المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 26.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» بنسبة 14.2 في المائة إلى 13.76 مليار ريال (3.67 مليار دولار)، مقارنة بـ12.06 مليار ريال (3.22 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025.

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