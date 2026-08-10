ملكية الأجانب في السوق السعودية ترتفع 2.74 مليار دولار خلال أسبوع

ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية لدى «تداول السعودية» بنحو 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة ملكية المؤسسات الأجنبية، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن «تداول السعودية».
وصعدت القيمة السوقية لإجمالي ملكية الأجانب إلى 448.2 مليار ريال (119.5 مليار دولار)، بنهاية تعاملات 6 أغسطس (آب) الحالي، مقارنة مع 437.9 مليار ريال (116.8 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق في 30 يوليو (تموز) الماضي.
وزادت ملكية المؤسسات الأجنبية بنحو 8.7 مليار ريال (2.31 مليار دولار) خلال أسبوع، لتصل إلى 370.6 مليار ريال (98.8 مليار دولار).
كما ارتفعت ملكية المحافظ المُدارة بنحو 1.2 مليار ريال (308.5 مليون دولار) إلى 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، في حين زادت ملكية المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين 168 مليون ريال (44.8 مليون دولار) إلى 48.4 مليار ريال (12.9 مليار دولار).
ملكية السعوديين
ارتفعت القيمة الإجمالية لملكية المستثمرين السعوديين في السوق بنحو 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار)، خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 9.01 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، مقارنة مع 8.94 تريليون ريال (2.38 تريليون دولار) في الأسبوع السابق.
وشكلت ملكية المستثمرين السعوديين 85.82 في المائة من الأسهم الحرة، و94.51 في المائة من الأسهم المصدرة في السوق الرئيسية، بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس.
وجاء ارتفاع ملكية السعوديين مدعوماً بزيادة ملكية المؤسسات بنحو 51.2 مليار ريال (13.7 مليار دولار) إلى 8.18 تريليون ريال (2.18 تريليون دولار).
وارتفعت ملكية الجهات الحكومية بنحو 77.4 مليار ريال (20.7 مليار دولار) خلال الأسبوع، لتصل إلى 6.28 تريليون ريال (1.67 تريليون دولار)، مقارنة مع 6.20 تريليون ريال (1.65 تريليون دولار) في الأسبوع السابق.
كما زادت ملكية الشركات بنحو 17.8 مليار ريال (4.8 مليار دولار) إلى 1.59 تريليون ريال (424.1 مليار دولار).
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأفراد السعوديين بنحو 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار)، لتصل إلى 827.3 مليار ريال (220.6 مليار دولار)، مقارنة مع 809.5 مليار ريال (215.9 مليار دولار) في نهاية الأسبوع السابق.
ملكية الخليجيين والقيمة السوقية
ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين بنحو 1.3 مليار ريال (355.9 مليون دولار) خلال الأسبوع، لتصل إلى 75.5 مليار ريال (20.1 مليار دولار).
كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة في السوق الرئيسية لدى «تداول السعودية» بنحو 80.6 مليار ريال (21.5 مليار دولار) خلال الأسبوع، لتصل إلى 9.53 تريليون ريال (2.54 تريليون دولار) في 6 أغسطس، مقابل 9.45 تريليون ريال (2.52 تريليون دولار) في نهاية يوليو.