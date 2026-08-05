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الاقتصاد

السوق السعودية تواصل الصعود بدعم من الشركات الكبرى

رجلان يتحدثان في السوق السعودية (رويترز)
رجلان يتحدثان في السوق السعودية (رويترز)
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السوق السعودية تواصل الصعود بدعم من الشركات الكبرى

رجلان يتحدثان في السوق السعودية (رويترز)
رجلان يتحدثان في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10888 نقطة، بمكاسب بلغت 29 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

ودعمت الأسهم القيادية أداء السوق، إذ ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة إلى 65 ريالاً، فيما قفز سهم «أكوا» بنسبة 3 في المائة إلى 201.30 ريال، كما صعد سهم «معادن» بنسبة 2 في المائة إلى 59.60 ريال.

وارتفعت أسهم «الأندية للرياضة» و«الوطنية» و«أسيج» و«أسلاك» و«بي سي آي» بنسب تراوحت بين 5 و10 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة إلى 26.74 ريال، كما أغلق سهم «الاستثمار» عند 13.80 ريال منخفضاً 2 في المائة عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وتعرضت بعض الأسهم لضغوط بعد إعلان نتائجها المالية، إذ هبط سهما «رتال» و«مرافق» بنسبة 8 و10 في المائة على التوالي عقب تسجيل خسائر في الربع الثاني من 2026.

كما سجل سهم «لومي» أدنى إغلاق منذ إدراجه عند 27.24 ريال متراجعاً 5 في المائة، بعد إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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