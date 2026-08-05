الرياض وبغداد تؤكدان ضرورة منع تحول أراضي العراق إلى أداة «للعدوان»

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، الأربعاء، التطورات التي تشهدها المنطقة وذلك خلال لقاء ثنائي على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية؛ بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي الذي تستضيفه الأردن.