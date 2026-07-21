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الاقتصاد

السوق السعودية تتراجع 0.4 % بضغط من البنوك ونتائج فصلية

رجل يعبر أمام شعار تداول (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار تداول (رويترز)
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السوق السعودية تتراجع 0.4 % بضغط من البنوك ونتائج فصلية

رجل يعبر أمام شعار تداول (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار تداول (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، فاقداً 43 نقطة، ليغلق عند 10699 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10749 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10676 نقطة، متأثراً بضغوط على أسهم القطاع المصرفي عقب إعلان عدد من الشركات نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 64 ريالاً، كما هبط سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 4 في المائة إلى 23.51 ريال، بعد إعلان نتائج الربع الثاني التي جاءت دون التوقعات.

كما انخفضت أسهم «البنك الأول» و«إس تي سي» و«السعودية للطاقة» و«لوبريف» و«اللجين» و«البحري» و«البحر الأحمر» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 38.80 ريال، وصعدت أسهم «ينساب» و«بي إس إف» و«علم» و«غازكو» و«الخريف» و«الموارد» و«جي آي جي» بنسب تراوحت بين 2 و6 في المائة.

وقفز سهم «الدريس» بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 114.10 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026.

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