الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل ضغوط التكنولوجيا قبيل نتائج عمالقة القطاع الأميركي

تراجعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، في مستهل تعاملات الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، في وقت يراقبون فيه تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة إلى 641.12 نقطة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون نتائج شركتيْ «ألفابت» و«تسلا»؛ بحثاً عن مؤشرات حول مدى قدرة موجة الصعود بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مواصلة زخمها، في ظل المخاوف بشأن تقييمات القطاع وحجم الإنفاق على التكنولوجيا.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا المُدرجة على مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.7 في المائة، مع انخفاض سهميْ «سويتك» و«أيكسترون» بنسبتيْ 2.3 في المائة و2.6 في المائة على التوالي.

وسجل قطاع الطاقة الأوروبي مكاسب بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم بنك «سانتاندير» الإسباني بنسبة 1.3 في المائة، رغم إعلان البنك ارتفاع صافي أرباحه الأساسية بنسبة 17 في المائة خلال الربع الثاني.

في المقابل، قفز سهم شركة «هياب» الفنلندية، المتخصصة في تصنيع مُعدات مناولة الأحمال، بأكثر من 10 في المائة، ليتصدر مكاسب مؤشر «ستوكس 600»، بعد ارتفاع طلبات الشراء، خلال الربع الثاني.