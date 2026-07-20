السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من القطاع المصرفي ونتائج الشركات

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، مضيفاً 25 نقطة ليغلق عند 10742 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10754 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 10707 نقاط، بدعم من أداء عدد من أسهم القطاع المصرفي بعد إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من 2026.

وارتفع سهم «الأهلي السعودي» بنحو واحد في المائة ليغلق عند 38.56 ريال، كما صعد سهم «العربي الوطني» 4 في المائة إلى 21.71 ريال، وسهم «بنك البلاد» بنسبة اثنين في المائة إلى 24.49 ريال، عقب إعلان البنكين نتائجهما المالية للفترة.

كما ارتفعت أسهم «بنك الرياض» و«جي آي جي» و«السعودية للطاقة» و«تنمية» و«مسار» و«الأندلس» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم «سابك للمغذيات» و«لوبريف» و«مجموعة تداول» و«تكافل الراجحي» و«بترو رابغ» و«الصناعات الكهربائية» بنسب تراوحت بين واحد و4 في المائة.

وهبط سهم «نادك» 4 في المائة ليغلق عند 14.87 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026.