أسواق الخليج متباينة مع ترقب انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وطهران

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الثلاثاء، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين مؤشرات على استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاطر الأمنية في المنطقة.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنحو 0.3 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1.6 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة.

وجاءت الضغوط على السوق رغم تراجع أسعار النفط؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1 في المائة إلى 88.26 دولار للبرميل.

وفي تطور لافت، لوّح الحوثيون في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة التوترات وتأثيرها في حركة التجارة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وجاء ذلك في وقت أشارت فيه طهران وواشنطن إلى وجود اهتمام باستئناف الجهود الدبلوماسية، بعدما قالت إيران إن الوسطاء قدموا مقترحات جديدة، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وكانت السعودية قد رفضت، الاثنين، ما وصفته بمزاعم الحوثيين بشأن فرض حصار على الشعب اليمني، وذلك عقب إعلان الجماعة نيتها فرض حصار بحري على المملكة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.3 في المائة، وسهم «سالك» بنسبة 1.6 في المائة.

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5 في المائة.

أما في قطر فتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من انخفاض سهم «أوريدو» بنسبة 1.5 في المائة.