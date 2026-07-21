الأسهم الكورية الجنوبية ترتد بعد موجة بيع حادة بدعم أسهم الرقائق

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية، الثلاثاء، بعد موجة خسائر استمرت جلستين، مدعومة بمكاسب أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، في حين تراجع الوون الكوري قليلاً بعدما سجل أعلى مستوى له في عشرة أسابيع مقابل الدولار.

وصعد مؤشر «كوسبي» القياسي 158.82 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 6675.09 نقطة بحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، بعدما فقد 10.5 في المائة من قيمته خلال الجلستين السابقتين. كما تراجع المؤشر بأكثر من ربع قيمته منذ إغلاقه القياسي في 22 يونيو (حزيران).

وقال محللو بنك «سيتي» في مذكرة: «قاد المستثمرون الأجانب موجة التصحيح في مؤشر (كوسبي) من خلال عمليات إعادة موازنة المحافظ وجني الأرباح».

وأضافوا: «لكننا نعتقد أن وتيرة البيع من جانب المستثمرين الأجانب بدأت تتراجع مع ظهور مؤشرات على عودة التدفقات الاستثمارية الباحثة عن اقتناص فرص الشراء عند انخفاض الأسعار».

وأشار المحللون إلى أن مؤشر «كوسبي» يتداول عند أدنى مستويات التقييم تاريخياً، ما يوفر فرصة استثمارية للشراء.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس»، أكبر منتج في العالم لرقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة، بينما صعد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 5.02 في المائة. ويشكل السهمان معاً أكثر من نصف الوزن النسبي لمؤشر «كوسبي».

وجاء ذلك بعد أن أغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة مرتفعاً 0.6 في المائة خلال تعاملات الاثنين، عقب خسائر بلغت 8 في المائة في الجلسات الثلاث السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها في الولايات المتحدة عن الربع الثاني هذا الأسبوع.

وفي المقابل، تراجع سهم «هيونداي موتور» 1.4 في المائة، بينما ارتفع سهم «كيا» 0.8 في المائة. كما انخفض سهم «بوسكو هولدينغز» 1.32 في المائة، في حين صعد سهم «سامسونغ بايولوجيكس» 2.38 في المائة.

ومن بين 908 أسهم جرى تداولها، ارتفعت 251 سهماً مقابل تراجع 620 سهماً، فيما سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بقيمة 63.7 مليار وون.

وفي سوق العملات، جرى تداول الوون عند 1478.4 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، منخفضاً قليلاً عن مستوى 1475.5 وون الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى للعملة منذ 12 مايو (أيار).

وفي أسواق السندات، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، تسليم سبتمبر (أيلول)، بمقدار 0.03 نقطة إلى 102.79 نقطة، بينما استقر العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات عند 3.895 في المائة، وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 4.361 في المائة.