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الاقتصاد

«تي إس إم سي» تخطط لرفع أسعار صناعة الرقائق حتى 10 في المائة بحلول 2027

شعار شركة «تي إس إم سي» داخل متحف للابتكار في هسينتشو بتايوان (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» داخل متحف للابتكار في هسينتشو بتايوان (رويترز)
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«تي إس إم سي» تخطط لرفع أسعار صناعة الرقائق حتى 10 في المائة بحلول 2027

شعار شركة «تي إس إم سي» داخل متحف للابتكار في هسينتشو بتايوان (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» داخل متحف للابتكار في هسينتشو بتايوان (رويترز)

تعتزم شركةُ «تي إس إم سي (TSMC)»؛ أضخمُ صانع رقائق إلكترونية بموجب عقود في العالم، زيادةَ أسعار تصنيع الرقائق بنسب تصل إلى 10 في المائة بدءاً من عام 2027.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لمواجهة الارتفاع المتصاعد في تكاليف المواد الخام، ومعدات التصنيع، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة المتصلة بإنشاء المصانع الجديدة خارج حدود تايلاند وتكلفة التوسع الخارجي.

وفقاً للتقرير الصادر عن صحيفة «نيكي آسيا»، فإن معالم خطة التسعير الجديدة للشركة تتلخص في النقاط التالية:

* نطاق الزيادة الأساسية: تتراوح زيادة الأسعار الأساسية بين 5 و10 في المائة، وتختلف النسبة بدقة وفق نوع المنتج وطبيعة العميل.

* التقنيات والنودز القديمة (Mature Nodes): ستشهد عمليات الإنتاج المعتمدة على تقنيات 12 نانومتر، و16 نانومتر، و28 نانومتر، زيادات صريحة تصل إلى 10 في المائة.

* الجدول الزمني للمفاوضات: انطلقت المفاوضات الفعلية مع العملاء خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي واختُتمت في يوليو (تموز) الحالي، على أن تُطبّق الأسعار المعدلة رسمياً مع بداية عام 2027.

وفي تعليق على هذه التقارير، امتنع المتحدث الرسمي باسم «تي إس إم سي» عن الخوض في تفاصيل التسعير المحددة، لكنه أكد أن السياسة السعرية للشركة ذات بعد استراتيجي وليست نفعية أو انتهازية، مشدداً على مواصلة العمل القريب مع العملاء لإبراز القيمة الفعلية التي تقدمها منتجات الشركة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، أكد خلال شهر يونيو الماضي رغبته في تعديل الأسعار ورفعها، مؤكداً في الوقت نفسه تجنب الشركة الزيادات المفاجئة والحادة التي يلجأ إليها بعض شركات صناعة الذاكرة.

مواضيع
اقتصاد الذكاء الاصطناعي شركات تايوان

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