عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

الصين تدرس تشديد ضوابط تصدير الذكاء الاصطناعي والرقائق

أنباء عن محادثات محتملة مع أميركا قبل زيارة شي

عامل بجوار روبوتات في معرض الذكاء الاصطناعي العالمي بمدينة شنغهاي الأسبوع الماضي (أ.ب)
عامل بجوار روبوتات في معرض الذكاء الاصطناعي العالمي بمدينة شنغهاي الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT
TT

الصين تدرس تشديد ضوابط تصدير الذكاء الاصطناعي والرقائق

عامل بجوار روبوتات في معرض الذكاء الاصطناعي العالمي بمدينة شنغهاي الأسبوع الماضي (أ.ب)
عامل بجوار روبوتات في معرض الذكاء الاصطناعي العالمي بمدينة شنغهاي الأسبوع الماضي (أ.ب)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية تدرس تشديد ضوابط التصدير على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وتعكس هذه الخطوة سعي بكين للحفاظ على الذكاء الاصطناعي محلياً، وتُظهر أن الصين -مثل الولايات المتحدة- تعتبر الذكاء الاصطناعي المتقدم ثروة وطنية حيوية تتطلب ضوابط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انفردت «رويترز» بنشر تقرير يفيد بأن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبرى شركات التكنولوجيا لبحث إمكانية تقييد وصول الأسواق الخارجية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، بما في ذلك تلك التي لم تُطرح بعد. وأشار التقرير -نقلاً عن شخصين مشاركين في المناقشات- إلى أن الجهات التنظيمية بقيادة وزارة التجارة الصينية تُجري مشاورات مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية المحلية، حول كيفية منع الغرب من الاستحواذ على التقنيات المتقدمة والشركات الناشئة الرائدة في الصين.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن وزارة التجارة، المسؤولة عن تنظيم الصادرات، تواصلت مع شركات الذكاء الاصطناعي، بما فيها «علي بابا» و«بايت دانس» و«شيبو»، بشأن تقييد نقل البيانات الأساسية اللازمة لتدريب نماذجها في الخارج، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين الأجانب بتحميل أوزان نماذجها.

كما استطلعت الوزارة الآراء حول القيود المحتملة التي من شأنها منع شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأجنبية، مثل «كوالكوم» و«تي إس إم سي»، من إنتاج أشباه موصلات متطورة تعتمد على تصاميم طورتها شركات صينية، مثل «هواوي» و«علي بابا» و«بايت دانس». وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات الجديدة قد تُدرَج في المراجعة القادمة لقائمة التقنيات الصينية المحظورة أو المقيدة التصدير، مضيفاً أن هذه المقترحات قيد الدراسة، وأن الجهات التنظيمية تدرس آراء القطاع قبل اتخاذ القرار النهائي. وأضافت «فاينانشال تايمز» أنه من الممكن أيضاً فرض قيود على الاستحواذ الخارجي على التكنولوجيا الاستراتيجية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي الآلي. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من صحة التقرير على الفور.

محادثات مرتقبة

وفي غضون ذلك، أفادت 5 مصادر مطلعة وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة والصين تخططان لعقد محادثات حول الذكاء الاصطناعي في سبتمبر (أيلول)، في ظل سعي القوتين العظميين لمواجهة كيفية تنظيم المخاطر التي تشكلها نماذجهما الرائدة والمتنامية القوة. ومن المرجح أن تُعقد محادثات الذكاء الاصطناعي، التي تُعدُّ من أهم نتائج قمة ترمب- شي في مايو (أيار)، قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ المقررة للولايات المتحدة في 24 سبتمبر، على الرغم من أن المواعيد لم تُحدد نهائياً، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لأن المعلومات غير متاحة للعموم.

وأضافت 4 من المصادر أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سيقود المحادثات من الجانب الأميركي. وأفاد 3 من المشاركين بأن هوية المشاركين الآخرين من الجانبين الأميركي والصيني، بالإضافة إلى جدول أعمال الاجتماع ومكان انعقاده، لا تزال قيد الدراسة؛ إذ لا تزال الاستعدادات في مراحلها الأولية.

مواضيع
اقتصاد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الصين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«يونيكريديت» يفتح باب التفاوض مع «كومرتس بنك» بعد رفع توقعات الأرباح

الاقتصاد شعار مجموعة «يونيكريديت» في مقرها الرئيسي بروما (د.ب.أ)

«يونيكريديت» يفتح باب التفاوض مع «كومرتس بنك» بعد رفع توقعات الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت»، أندريا أورسيل، إن البنك الإيطالي مستعد للدخول في محادثات مع الحكومة الألمانية وممثلي موظفي «كومرتس بنك».

«الشرق الأوسط» (ميلانو )
الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» في محطة وقود بمدينة جينيك شمال فرنسا (أ.ف.ب)
الاقتصاد

«توتال إنرجيز» تحقق أفضل أرباح في 3 أعوام بدعم قفزة أسعار النفط

حققت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية أفضل نتائج فصلية لها في نحو 3 أعوام، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شاشة هاتف تُظهر عبارة «رسوم جمركية بنسبة 50 %» خلف علمي الولايات المتحدة وكندا في تايبيه (د.ب.أ)
الاقتصاد

رسوم ترمب على كندا... ضرر اقتصادي أم ورقة تفاوض؟

يرى خبراء أن تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على البضائع الكندية سيكون له تداعيات على اقتصاد البلاد، ولكنه قد يكون أيضاً تكتيكاً تفاوضياً.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر )
الاقتصاد شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)
الاقتصاد

«نستله» تتجاوز التوقعات في الربع الثاني وتعيد هيكلة أعمال المياه

حققت شركة «نستله»، أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم، نمواً في المبيعات العضوية خلال الربع الثاني فاق توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
الاقتصاد

«نوكيا» تتجاوز التوقعات بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

حققت شركة «نوكيا» الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات أرباحاً فصلية فاقت توقعات السوق، مدعومة بارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)