حقل ألغام اقتصادي ينتظر رئيس حكومة بريطانيا المقبل

يتحرك المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية، آندي بيرنهام، نحو «داونينغ ستريت» ⁠وسط حقل ألغام اقتصادي لا يحتمل الخطأ. ورغم الاستقرار النسبي الذي شهدته أسواق السندات البريطانية مؤخراً، فإن هذا الهدوء لا يعكس ثقة مطلقة بقدر ما هو استجابة إيجابية من الأسواق لـ«وثيقة التأمين» التي قدمها الزعيم المقبل؛ حيث بادر بقطع وعود علنية بالالتزام بالقواعد المالية الصارمة التي أرستها وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز. هذا الالتزام الاستباقي، بالتوازي مع أرقام تضخم مواتية قلّلت من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات الحرب في إيران على تكاليف المعيشة، هو ما منح الأسواق جرعة مؤقتة من الطمأنينة.

ومع ذلك، فإن «شهر العسل» هذا لن يدوم طويلاً؛ حيث تنتظر رئيس الحكومة القادم خمسة تحديات هيكلية كبرى تتطلب الشفافية، والاعتراف علناً بأنه «لا يمكن للجميع أن يكونوا رابحين».

معضلة التأميم والتمويل الاستراتيجي

إذا كان فريق رئيس الحكومة الجديد جاداً بشأن تنفيذ خطط تأميم المرافق الحيوية (كالمياه والكهرباء)، فإنه سيواجه اختباراً حقيقياً أمام أسواق المال. وتتيح القواعد المالية الحالية الاقتراض بشكل أكبر إذا كان في مقابل الحصول على «أصول مالية» مثل الحصص والأسهم.

والمنطق الاقتصادي يقول إن موازنة الدولة العمومية لن تتأثر سلباً إذا واجهت التزامات جديدة للمستثمرين بأصول تولد عوائد مالية. ولكن التحدي يكمن في أن أسواق السندات قد لا تتبنى هذه النظرة المتساهلة ما لم تثبت الحكومة قدرتها على موازنة الإنفاق اليومي الجاري، وضمان عدم خروج العجز عن السيطرة.

كبح فوضى الإنفاق

أظهرت الحملة الانتخابية الأخيرة ميلاً نحو «الوعود السخية» دون خطط تمويل واضحة، وهو ما يثير قلق المستثمرين. وجاءت هذه الوعود متناقضة مع الواقع المالي؛ مثل الحديث عن مساعدة نساء حركة «نساء ضد عدم المساواة في راتب التقاعد الحكومي» (Waspi) قبل التراجع عن الفكرة، والانتقاد الموجه لزيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل التي توفر 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً للموازنة.

كما طُرحت فكرة خفض ضريبة القيمة المضافة بمقدار النصف لقطاع الحانات المتعثر، رغم أن أزمته ناتجة عن تغير سلوك المستهلكين وليست خطأ السياسات الضريبية لوزارة الخزانة. وسيتعين على الزعيم الجديد إظهار الحزم ووضع توقعات واضحة بشأن الضرائب والإنفاق بدلاً من إطلاق الوعود غير المدروسة.

بيرنهام يسير في محطة مانشستر بيكاديللي متوجهاً إلى لندن (رويترز)

فخ «الخطوط الحمراء» لبيان الحزب

أكبر القيود التي تكبل حركة رئيس الوزراء القادم هي الالتزامات الصارمة التي تعهد بها حزب العمال في بيانه الانتخابي، والتي تحد من خيارات المناورة المالية. ومن أبرز هذه القيود الحفاظ على «القفل الثلاثي» للمعاشات التقاعدية، والالتزام بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني على العمال.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن مستويات معيشة المتقاعدين ارتفعت بثلاثة أضعاف مقارنة بالفئات الأخرى خلال الـ20 عاماً الماضية، وأنهم ليسوا أكثر عرضة للفقر من غيرهم. ورغم أن إلغاء القفل الثلاثي أو استبداله بنظام مرن كان ليوفر مليارات الجنيهات ويهدئ أسواق السندات، فإن القيود السياسية تمنع ذلك وتدفع نحو خيارات ضريبية أكثر صعوبة.

أزمة فواتير الطاقة

يعد خفض فواتير المرافق (المياه والكهرباء) مطلباً شعبياً ملحاً، لكن تنفيذه يصطدم بعقبات اقتصادية جمة. ففي قطاع المياه، أسعار الفواتير محددة سلفاً من قبل الهيئة التنظيمية (Ofwat) لضمان ضخ الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها القطاع المتهالك؛ وبالتالي فإن نقل الملكية للدولة لن يخفض الفواتير سريعاً.

أما في قطاع الكهرباء، فإن أي محاولة لنقل تكاليف وأعباء الطاقة من كاهل المستهلكين إلى الضرائب العامة على غرار القرارات السابقة، تعني البحث عن مصادر تمويل بديلة وجديدة من ميزانية مرهقة بالأساس، وهو ما سيزيد الضغط المالي على الحكومة.

تمويل الدفاع

تأتي طموحات الإنفاق الجديد في وقت تشهد فيه أرقام الاقتراض العام مستويات أسوأ من المتوقع، بالتزامن مع خطط إنفاق شديدة التقشف رسمتها وزارة الخزانة للسنوات المقبلة، مضافاً إليها أزمة قطاع الدفاع الحادة.

وقد تسببت خطة التمويل الدفاعي في استقالة وزير الدفاع جون هيلي بسبب عدم تمويل الخطة بالكامل؛ حيث خُصص 13 مليار جنيه فقط من أصل 18 ملياراً طلبها بحلول عام 2030، والاعتماد على اقتطاع الميزانيات الرأسمالية للوزارات الأخرى. وسيتعين على رئيس الحكومة الجديد ووزير خزانته القادم حسم ملف مخصصات وزارة الدفاع سريعاً، وتحديد مصدر التمويل الفعلي لها.

خيارات التحرك الضريبي المتاحة

لتفادي إشعال أزمة في أسواق السندات ودون المساس بالخطوط الحمراء للتعهدات الانتخابية، تنحصر خيارات الحكومة الجديدة في تدابير ضريبية بديلة ومعقدة. وتتضمن هذه الخيارات زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية مجدداً، أو فرض ضريبة على البنوك والتي تراجعت عنها الإدارة السابقة بعد ضغوط من قطاع المال والأعمال في لندن.

كما يمكن للحكومة تعديل «ضريبة القصور» المقررة على المنازل الفاخرة وعالية القيمة والمخطط بدء العمل بها عام 2028، أو الإعلان عن ضريبة الثروة؛ ورغم رمزية ضريبة الثروة السياسية القوية، إلا أن تطبيقها عملياً يواجه تحديات لوجستية معقدة.

في الخلاصة، فإن الأسواق والشركات والمستهلكين يكرهون حالة عدم اليقين. ومع استمرار تداعيات الصدمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة عالمياً، لا يملك الاقتصاد البريطاني رفاهية الدخول في حالة ركود أو جمود سياسي جديد. إن صياغة خطة مالية واضحة وواقعية هي السبيل الوحيد أمام رئيس الحكومة الجديد لتهدئة مخاوف أسواق السندات، وتجنب موجة بيع قد ترفع أسعار الفائدة وتزيد من تكلفة كل الطموحات التي يسعى لتحقيقها.