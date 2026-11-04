مصر تروّج للاستثمار السياحي في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

تسعى مصر للترويج للاستثمارات السياحية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بالجيزة (غرب القاهرة) عبر تشجيع شركات من دول مختلفة على إقامة مشروعات سياحية بالمنطقة.

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي فرص الاستثمار السياحي في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمطلة على منطقة أهرامات الجيزة، خلال حضوره «بورصة لندن الدولية للسياحة»، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

وأشار فتحي إلى ما تتمتع به أماكن سياحية متنوعة في مصر من مقومات للاستثمار السياحي، من بينها «محافظة مطروح التي تتضمن فرصاً استثمارية واعدة، في ضوء تنوع مقوماتها السياحية التي تشمل الشواطئ المتميزة، والتراث الثقافي، والموروث البدوي الأصيل، بما يتيح تطوير منتجات وتجارب سياحية متنوعة»، وفق البيان.

كما تم استعراض خطط تعزيز الاستثمارات السياحية في مصر، مع شركات وجهات متخصصة في الاستثمار السياحي، حيث ستقوم إحدى المجموعات بإنشاء منتجع سياحي بمدينة الغردقة، مشيرة إلى رغبتها في التوسع في هذا المجال لتشمل وجهات سياحية أخرى منها القاهرة والساحل الشمالي.

وتناول فتحي خلال لقاءات مع ممثلين ومسؤولين وقيادات بعدد من كبرى شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية العالمية، سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وبحث التعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنفيذ الحملات الترويجية المشتركة، وما تحققه من نتائج إيجابية في التعريف بالمقصد السياحي المصري وتحفيز الطلب عليه، وبحث الاستعداد لإطلاق حملة ترويجية جديدة خلال الفترة المقبلة.

لقاءات في بورصة لندن لتعزيز السياحة والاستثمار في مصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وعدّ الخبير السياحي المصري الدكتور حسام هزاع الترويج للمتحف المصري الكبير في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM) ترويجاً لوجهة سياحية متكاملة تعيد رسم خريطة السياحة في القاهرة ومصر بصفة عامة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المتحف المصري الكبير أصبح واحداً من أهم عناصر القوة السياحية لمصر، وتكمن الأهمية الأكبر في المنطقة المحيطة به والفرص الاستثمارية والسياحية التي يمكن تنفيذها بناءً على وجود هذا الصرح العالمي».

وأوضح أن «المنطقة تضم المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، وأبو الهول، مما يخلق فرصة استثنائية لتقديم تجربة سياحية متكاملة للسائح، تجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة، والثقافة، والترفيه، والإقامة الفندقية الفاخرة، والتسوق، والخدمات السياحية الحديثة».

ويأتي هذا التوجه في بورصة لندن السياحية في الوقت الذي يحتفل فيه المتحف المصري الكبير بمرور عام على افتتاحه عبر أنشطة فنية وثقافية متنوعة لجذب السائحين، مع الإعلان عن وصول عدد زائري المتحف خلال العام الماضي إلى أكثر من 5 ملايين زائر.

ويرى الخبير السياحي المصري أيمن الطرانيسي أن «التحرك المصري في بورصة لندن للسياحة (WTM) للترويج للاستثمار السياحي في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير خطوة استراتيجية تحوّل غرب القاهرة من مجرد (نقطة عبور) إلى (وجهة سياحية متكاملة ومستدامة) وتتلخص الأبعاد الفنية لهذا التوجه في إعادة التموضع السياحي من خلال استغلال افتتاح المتحف الكبير ومطار سفنكس لتمديد فترة إقامة السائح بالقاهرة وجذب الفئات ذات الإنفاق المرتفع».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نتحدث عن منظومة استثمارية متكاملة، حيث إن المنطقة لا تحتاج إلى غرف فندقية تقليدية فحسب، بل تتطلب استثمارات نوعية في فنادق البوتيك التراثية ومناطق ترفيهية ثقافية وخدمات ذكية ترفع معدل الإنفاق اليومي للسائح».

ولفت إلى أن منصة بورصة لندن تعتبر اختياراً ذكياً لطرح المشروعات، حيث إنها تضع الفرص الاستثمارية المصرية مباشرة أمام الاستثمار العالمي وصناع القرار مما يعزز الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

المتحف المصري الكبير (فيسبوك)

وتعتمد مصر على العديد من المقومات السياحية وتنوع مقاصدها وأنماط السياحة بها لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، باعتبار السياحة من مصادر الدخل القومي الرئيسية في مصر، ومع تقديرات معلنة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

ويرى الخبير السياحي المصري محمد كارم أن الترويج للاستثمار السياحي في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير في بورصة لندن السياحية يعيد ترتيب خريطة السياحة الثقافية والاستثمار في مصر، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن أن تضم المنطقة المحيطة بالمتحف منظومة متكاملة من الأنشطة السياحية الفندقية والترفيهية كما أن تعدد المزارات بالمنطقة وقربها من مطار سفنكس يجعلانها أكثر جذباً للمستثمرين».

ولفت إلى أن «هذا التوجه من شأنه تحويل زيارة السائح للمتحف والأهرامات التي قد تستغرق ساعات عدة إلى تجربة سياحية متكاملة تصل لأيام عدة، كما يسهم ذلك في زيادة الإنفاق السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي من السائحين الوافدين ويعزز فرص دخول استثمارات جديدة للسوق المصرية».