«ربع تون»... معرض فني جديد للفنان العراقي نصير شمّة

يفتح مركز «فناء الأول» بالرياض أبوابه لاستضافة معرض «ربع تُون»، المشروع الفني الجديد للفنان العراقي نصير شمّة، الذي يقدّم تجربة حسّية تستكشف العلاقة بين الصوت والصورة، وكيف يمكن للمادة أن تتحول إلى وسيط يحمل الذاكرة ويترجمها بصرياً وسمعياً في آن واحد.
ويقوم المعرض على إعادة توظيف نشارة الأخشاب وبقايا صناعة آلة العود، وتحويلها من وظيفتها التقليدية إلى تكوينات تشكيلية تنبض بالمقام والإيقاع.
ويتخذ المعرض اسمه من «ربع النغمة» (الربع تون)، بوصفه أحد العناصر الأصيلة والمميزة للموسيقى العربية، ويترجم هذه المسافة الصوتية الدقيقة إلى مسافة بصرية تتراوح بين الضوء والظل، والامتلاء والفراغ.
وعن فلسفة هذه الأعمال، يقول الفنان نصير شمّة، إن هذا المعرض ليس رحلة في الألوان فقط، بل في طبقات الزمن المترسبة في وجه الأرض والإنسان، وإن أغلب الأعمال وُلدت من مواد أُعيد تدويرها؛ تراب، وغبار، وبقايا الحياة اليومية، التي تحولت إلى قشرة جديدة لكوكب متخيّل، بحيث تتجاوز اللوحات مجرد الارتسام على سطح جاهز، إلى نحت في جلد الأرض، يكشف عن خرائط خفية لجيولوجيا الروح.
ويضيف شمّة في الكلمة الافتتاحية التي كُتبت في أول أجنحة المعرض، أبعاد الفكرة وجوهرها: «في قلب التجربة تقيم فكرة (ربع تون)، تلك المسافة الصوتية التي تتحول هنا إلى مسافة بصرية. الدوائر الزرقاء تبدو كعوالم سابحة في الفضاء، والسطوح الذهبية كمدن قديمة تحت شمس بعيدة، والرماديات الموشَّاة بالأحمر والأسود آثار لخطوات وندوب وذكريات». مؤكداً أن المعرض يدعو الزائر ليس لمشاهدة اللوحات فحسب، بل للإصغاء إليها كمقطوعات موسيقية صامتة، حيث يتجلى الإيقاع في كثافة الملمس، والنبض في تكرار الأثر.
علاقة الصوت بالمكان والذاكرة
تنتظم في أروقة المعرض مجموعة من اللوحات التي تتفاوت في حجمها وتتفق في مكوناتها من نشارة وبقايا الخشب التي أُعيد تشكيلها وفق أفكار وأحوال متعددة، ويتأمل الزائر رحلة التحوّل التي قطعتها تلك الأجزاء المتناثرة، من مكوّنات صامتة في صناعة آلة موسيقية إلى أعمال فنية تفتح نوافذ واسعة على التأمل.
وتتخلل مساحات اللوحات الفنية المعبرة، زوايا مشغولة بصناديق سمعية عتيقة، تتيح للزائر الاستماع إلى محتوياتها، في تجربة فنية فريدة من نوعها تتجاوز الكلمات المعتادة، محاولةً ترجمة خفايا النفس البشرية وتحويل المشاعر المجردة إلى ألحان موسيقية ملموسة.
ولا تقتصر هذه التجربة على مجرد الاستماع، بل تأخذ الجمهور في رحلة حسية متكاملة عبر صناديق موسيقية خُصص كل منها ليعزف لحناً مستقلاً يعبر عن حالة شعورية عميقة؛ كالحب، والحزن، والاشتياق، والانتماء، ودعوة المهتمين والمستمعين للاقتراب أكثر من عوالمهم الداخلية، واكتشاف أن للمشاعر أصواتاً وألحاناً تستطيع الموسيقى وحدها الإفصاح عنها.
وإلى جانب المعرض الذي يستمر حتى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يقام برنامج ثقافي وفني يضم جلسات حوارية بمشاركة فنانين وباحثين تناقش علاقة الصوت بالمكان والذاكرة والهوية، إضافةً إلى ليالٍ موسيقية وتجارب فنية غامرة، في مقدمتها تجربة «صوت الشعور» التي تتيح للزائر الاستماع إلى مقطوعات أصلية عبر صوت موجّه في رحلة تأملية شخصية.
الرياض وسط التحولات
يقود الفنان العراقي نصير شمة حضوراً ثقافياً وفنياً بارزاً في السعودية، تركَّز في غالبيته على تأسيس ودعم المبادرات الموسيقية وتعليم آلة العود.
ويمثل بيت العود في الرياض واحداً من أبرز مشروعاته ونشاطاته في المملكة، حيث بدأ التعاون مع هيئة الموسيقى السعودية ضمن المركز السعودي للموسيقى، وعمل على إنشاء مقر مستقل دائم، تستمر فيه الدراسة لمدة عامين كاملين لتخريج عازفين محترفين.
وشهدت العاصمة الرياض في يوليو (تموز) الماضي، تخريج أول دفعة من طلاب بيت العود، وذلك في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالتعليم الموسيقي المتخصص في السعودية.
وإلى جانب مشروعه التعليمي، قدم نصير شمة عدداً من الحفلات الفنية، أبرزها حفلاته مع أوركسترا العود في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، وعرضه «الموسيقى في العصور القديمة» وسط جبل عكمة في العلا.
وحول احتضان العاصمة السعودية هذه التجربة، يتوقف شمّة عند دلالات المكان، ويكتب: «اختيار الرياض هو لقاء بين مدينة تعيش تحولاتها العميقة، وفن يبحث في إمكانات التجدد وإعادة المعنى لما يُعرف أنه مهمَل أو منتهٍ، في (ربع تون) يصبح كل سطح خشن سيرة للوقت، وكل ومضة ذهبية احتمالاً لولادة أمل».