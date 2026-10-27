«صبايا بيروت»... فرقة تمتهن الغناء والعزف في رسالة لتمكين المرأة

احتفاءً بإطلاق أغنية «طلّي يا عروس»، أحيت فرقة «صبايا بيروت» أمسية موسيقية وغنائية على مسرح «المونو» في بيروت، تخلّلتها لوحات استعراضية لفرقة «فيوجن دانس فاكتوري» المنبثقة من المجموعة نفسها. وقدّمت «صبايا بيروت» خلال الحفل أغنيات لبنانية وعربية معروفة، تناوب على أدائها عزفاً وغناءً فتيات الفرقة، اللواتي افتتحن مشوارهن الرسمي بهذه الأمسية التي نظّمتها شركة «جاو برودكشن».

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، تشير مديرة أعمال الفرقة جيسيكا المسنّ، إلى أن فكرة تأسيسها تهدف إلى تمكين المرأة فنياً، ووضعها في الصفوف الأمامية على المسرح والشاشة الصغيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتروي أنّ «صبايا بيروت» هي في الأساس فكرة الملحّن أندريه المسنّ، وبدأت بالظهور في الحفلات عام 2015، وإنما غابت عن الساحة بسبب جائحة «كوفيد - 19» والأزمات التي شهدها لبنان. وتضيف: «عدنا عام 2023، وشاركت الفتيات في برامج تلفزيونية، بينها (في مال) للإعلامية كارلا حداد عبر شاشة (إل بي سي آي)، و(يلّا ندبك) على شاشة (إم تي في)».

«طلّي يا عروس» أحدث إصدارات فرقة «صبايا بيروت» (الشرق الأوسط)

مواهب متعدّدة تحت سقف واحد

تضمّ الفرقة فتيات يغنّين ويعزفن على آلات موسيقية مختلفة، منها العود والأرغن والكمان والقانون والبيانو والرقّ والطبل. وقد درسن الموسيقى في معاهد متخصّصة لصقل مواهبهن والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

وتوضح جيسيكا: «أحيت الحفل على مسرح (المونو) 8 فتيات، لكنّ العدد الإجمالي يتجاوز ذلك. ونأمل في توسيع الفرقة، فيصبح عدد أفرادها أقرب إلى فرقة أوركسترالية تجمع الغناء والعزف».

وعن الهدف من تأسيس فرقة فنية نسائية، تقول مديرة أعمال الفرقة جيسيكا المسنّ: «رغبنا في إثبات مكانة المرأة على الساحة الفنية مجموعةً، وليس أفراداً منفصلين. وقد واجهنا تحدّيات كثيرة للوصول إلى ما نحن عليه، لا سيما أنّ البعض رأى أن قدرة المرأة على العزف على آلات إيقاعية، مثل الدفّ والطبلة، لا تضاهي قدرة الرجل. قبلنا التحدّي وتجاوزنا الصعوبات، لنصبح اليوم الفرقة الفنية الوحيدة من هذا النوع في المنطقة العربية عموماً، ولبنان خصوصاً».

وأحيت الفرقة حفلات في مصر ولبنان، ولاقت تجاوباً من جمهور متنوّع يضمّ الكبار والصغار. وتتراوح أعمار فتياتها بين 19 عاماً وما فوق، ويؤدّين أغنيات عمالقة الطرب، مثل وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، إلى جانب أعمال لفنانين لبنانيين، مثل زكي ناصيف ووديع الصافي وفيروز.

وتتمتّع غالبية فتيات الفرقة بخلفية فنية غنية بالدراسة والخبرة، فيما تضمّ المجموعة أيضاً نساء متزوجات وأمهات يتمتّعن بمواهب فنية لافتة. كذلك، تحرص الفرقة على مساندة قضايا اجتماعية من خلال حفلاتها، بهدف نشر الوعي، ومنها التوعية بسرطان الثدي.

تجمع الفرقة الغناء والعزف على آلات موسيقية مختلفة (الشرق الأوسط)

الاختلاف في جمع الفنون

وعمّا إذا كانت الفرقة قد استطاعت شقّ طريقها نحو النجاح في ساحة تزدحم بأسماء معروفة في الغناء والعزف، تقول جيسيكا المسنّ: «لبنان والعالم العربي يزخران بمواهب فنية معروفة في الغناء والعزف والرقص الاستعراضي، لكن ما يميّز فرقتنا هو جمع هذه الفنون ضمن مجموعة واحدة. فمن الصعب تكوين فرقة بهذا الحجم تتمتّع بالانسجام والتجانس. ورغم اختلاف الفتيات في الأعمار والخلفيات والمواهب الفنية، فإنهن نجحن في التكاتف وتقديم الأفضل، ليشكّلن نموذجاً لتمكين المرأة فنياً».

وتبدو «صبايا بيروت» شبيهة بفرقة «ميّاس» اللبنانية لجهة اقتصارها على العناصر النسائية. فالأخيرة تتألّف من فتيات يعملن ويتدرّبن تحت إدارة مؤسّس الفرقة ومصمّم رقصاتها نديم شرفان، وقد حقّقت شهرة عالمية. تُعلّق المسنّ: «نتشابه لجهة المبدأ، لأن كلتا الفرقتين تتألّف من النساء فقط، لكننا نسير في اتجاهين مختلفين. فـ(صبايا بيروت) لها رؤيتها، وتقدّم الفنون على أنواعها، بما فيها الرقص مع (فيوجن دانس فاكتوري). كما نعمل على تدريب مواهب نسائية وتعليمها في مناطق لبنانية مختلفة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تمكينهن فنياً. وقد حقّقنا ذلك في أكاديمية الشوف، بالتعاون مع المدرّبة مادونا. كذلك، نلقى إقبالاً كبيراً من فتيات هاويات للعزف على آلات الإيقاع، لم تتح لهن سابقاً فرص كافية لإثبات مواهبهن».

وتؤكد أن فرقة «صبايا بيروت» لا تقتصر على الفتيات اللبنانيات، إذ يتطلّع صاحب الفكرة ومؤسّسها أندريه المسنّ إلى توسيع آفاقها لتشمل مواهب لبنانية مغتربة أيضاً.

«طلّي يا عروس»... الإصدار الأول للفرقة

تُعدّ أغنية «طلّي يا عروس» أول إصدار رسمي للفرقة في عالم الغناء، وقد قُدّمت للمرة الأولى على مسرح «المونو». وتوضح المسنّ أنه خُطِّطَ لإطلاقها خلال أكتوبر (تشرين الأول)، شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ووُزّعت في نهاية الحفل بطاقات تذكارية حملت شعار «Get checked»، لتذكير النساء الحاضرات بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

وتضيف: «تستحضر الأغنية أجواء حفلات الزفاف اللبنانية وتقاليدها المعروفة. وهي من كلمات أندريه المسنّ وألحانه، وتشكّل خطوة جديدة في تطوير الهوية الموسيقية لفرقة (صبايا بيروت). نحن فخورات بالرسالة الفنّية التي نقدّمها، لأنها لا تقتصر على الترفيه، وإنما تهتم أيضاً بصحة المرأة، وتؤكد أنّ الفن قادر على أداء دور فاعل في نشر الوعي».