خالد الصاوي: أجسد خيرت الشاطر بشكل مختلف في «تمكين»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5333492-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
خالد الصاوي: أجسد خيرت الشاطر بشكل مختلف في «تمكين»
خالد الصاوي خلال مشاركته في مهرجان الجونة (حسابه على فيسبوك)
قال الممثل المصري خالد الصاوي إنه يستعد لتصوير مسلسله الجديد «تمكين» مع المخرج محمد سامي، ويجسد من خلاله شخصية القيادي بجماعة «الإخوان» خيرت الشاطر، مشيراً إلى أن العمل الذي يشترك فيه مع عمرو سعد وياسمين صبري سيعرض خلال رمضان المقبل على الشاشات.
وأضاف الصاوي في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، أن الشخصية التي يقدمها للمرة الثالثة بعد ظهوره بها في مسلسلي «الاختيار» و«رأس الأفعى» سوف تظهر بشكل مختلف مع تناول جوانب مغايرة لم تظهر في الأعمال السابقة، لافتاً إلى أن الحديث عن كون العمل بمثابة جزء رابع من مسلسل «الاختيار» لا يبدو دقيقاً لكون الأحداث تتطرق لتفاصيل جديدة مع تفضيله ترك هذا الأمر لمخرج العمل والجمهور عندما يشاهده في رمضان المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها خالد الصاوي أدواراً لشخصيات يعرفها الجمهور، فسبق وقدم دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والشاعر أحمد فؤاد نجم والسياسي المصري مصطفى أمين في أعمال مختلفة.
وكان الصاوي قد أكد بعد تجسيده خيرت الشاطر للمرة الأولى في «الاختيار» أن تقديمه للدور جعله يشاهد جميع اللقاءات التلفزيونية للقيادي الإخواني، مشيراً إلى أن انخراطه في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بتنظيم «الإخوان»، المصنف «إرهابياً» في البلاد، جعلته يتعامل بمنظور مختلف مع الشخصية.
وعبّر الصاوي عن سعادته بردود الفعل على مشاركته في حكاية «ما لم يحكَ عن بني مزار» التي عرضت مؤخراً ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، مشيراً إلى أنه منذ معرفته بفكرة القصة وجد فيها العديد من التحديات ليس فقط على مستوى التمثيل، لكن أيضاً الفكرة والمعالجة لواحدة من القضايا التي قيدت ضد مجهول أمام القضاء.
وأكد أن «ثقته في صناع العمل وسابق تعاونه معهم في أعمال أخرى أمور شجعته على خوض التجربة من دون تردد بعد قراءة العمل ليخرج بالنتيجة التي تابعها الجمهور مؤخراً».
على الصعيد السينمائي، أبدى الصاوي حماسه لفيلم «باسط للعضلات»، الذي يجمعه بأحمد مالك وميشيل ميلاد، واكتفى بوصفه بأنه فيلم مهم، مفضلاً ترك تفاصيل شخصيته وأحداث العمل إلى وقت مشاهدته. الفيلم من إخراج خالد منصور، وتأليف محمد الحسيني، وقد انتهى تصويره في أغسطس (آب) الماضي، ضمن مشروعات الصاوي السينمائية الجديدة التي يترقب عرضها قريباً.
وأشار كذلك إلى مشاركته في فيلم «حدوتة» مع أحمد حلمي، من دون الاسترسال في تفاصيله، متمسكاً بتحفظه على حكاية الأعمال قبل عرضها.
وشدد الصاوي على أنه بدأ حياة جديدة عقب استعادة لياقته البدنية، موضحاً أن أصعب ما واجهه قبل اتخاذ هذه الخطوة كان ضيقه من نفسه، وإحساسه بأنه يواصل عادات يعرف ضررها، فجاءت رغبته في التغيير مرتبطة باستعادة احترامه لذاته والثقة بها؛ إذ وجد صعوبة في أن يكون راضياً عن نفسه بينما يتجاهل ما يحتاج إلى إصلاح في حياته.
وأوضح أن الانتقادات التي تناولت مظهره وأداءه وصوته، خصوصاً بعد مشاركته في مسلسلي «المداح» و«سيد الناس»، وافقت شعوراً داخلياً لديه، ودفعته إلى وقفة أكثر صراحة مع نفسه، فكان السؤال الذي واجه به صورته في المرآة هو ما إذا كان هذا خالد الذي يحبه ويرضى عنه، ومن إجابته بدأ التفكير فيما يستطيع فعله، بدلاً من الاكتفاء بالتأثر بما يقوله الآخرون.
وأشار إلى أن رغبته في أن يكون قدوةً للشباب جعلته يشعر بمسؤولية أكبر تجاه اختياراته، فالتأثير في الآخرين، بحسب تجربته، يبدأ بقدرة الإنسان على تطبيق ما يؤمن به، ورغم تعدد الأسباب التي أوصلته إلى تلك المرحلة، رأى أن تجاوزها يقتضي عملاً من الداخل.
وكشف الصاوي عن خضوعه لجراحتين؛ إحداهما لتكميم المعدة والأخرى للمرارة، فيما يواصل التعامل مع مشكلة في الغضروف، موضحاً أن استعادة لياقته استلزمت تغييراً في أسلوب حياته، شمل الانتظام في التمارين الرياضية ستة أيام أسبوعياً ليكون هذا الالتزام جزءاً أساسياً من يومه، بعدما أدرك أثر عاداته السابقة في صحته، وحاجته إلى بذل جهد مستمر لاستعادة قدرته البدنية.
وأضاف أن «الجانب الأصعب في التجربة كان مقاومة نفسه كلما دفعته إلى العودة لما اعتاده، فقرار التغيير كان يحتاج إلى التزام يتجدد مع الممارسة اليومية».
من ضيوف الشرف الذين يُنتظر حضورهم الفنانة الأميركية نان غولدين، التي تختتم مشاركتها في المهرجان.
فيفيان حداد (بيروت)
زيد أبو حمدان: «بومة» ليس جريئاً بل واقعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5333506-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A
المخرج الأردني خلال حضوره في مهرجان الجونة (الشرق الأوسط)
قال المخرج الأردني زيد أبو حمدان إن فيلم «بومة» ليس جريئاً، كما يصفه بعضهم؛ بل هو فيلم حقيقي وواقعي عن أشخاص يعيشون بيننا. وأوضح -في حواره مع «الشرق الأوسط» على هامش مهرجان «الجونة» المصري- أن أغلب الشخصيات التي بحث في ظروفها هم من «مجهولي النسب»، متحدثاً عن أثر فقدان الأمان والحب والرعاية في حياتهم.
وشارك فيلم «بومة» ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته التاسعة، ويُعد ثاني أفلام أبو حمدان الطويلة بعد فيلمه الأول «بنات عبد الرحمن» الذي حقق نجاحاً لافتاً. والفيلم من بطولة ركين سعد، وجوانا عريضة، وفرح بسيسو، ومجد عيد، ونبيل الراعي، ومجد حلو.
ويروي أبو حمدان أن علاقته بفيلم «بومة» بدأت منذ صغره؛ فقد كان يسمع عن فتيات يُقمن في مناطق عشوائية خارج عمَّان، ويهاجمن المحال لسرقتها، ويعتدين على أصحابها. وكان يتساءل عمَّا يدفع فتاة إلى أن تصبح «هجَّامة»، قبل أن يشاهد واحدة منهن وهو في الخامسة عشرة من عمره.
ويلفت إلى أنه خلال عمله على فيلم «بنات عبد الرحمن»، كانت تستفزه شخصية «زينب»، الأخت الكبرى التي أدتها الفنانة فرح بسيسو، وكان يتساءل عن سبب تقديمها مستضعفة هكذا، فقرر أن يكون فيلمه المقبل عن فتاة قوية وعنيفة، تكون نقيضاً لـ«زينب».
ويؤكد أنه بعد بحث ولقاءات كثيرة مع أشخاص لهم علاقات بـ«الهجَّامات»، وجد أن أغلب من تناولهن بحثه ينتمين إلى فئة «مجهولات النسب»، ويقول بأسى: «اكتشفت كمية الظلم التي يعيشها هؤلاء البنات؛ بل والرجال أيضاً، الذين فقدوا منذ مولدهم الأمان، وليست لديهم أوراق ثبوتية».
واستغرق الفيلم 3 سنوات بين التحضير والتصوير؛ إذ يؤمن أبو حمدان بضرورة أن تأخذ الأفكار وقتها الكافي على الورق. وانطلقت رحلة تمويله من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»؛ حيث فاز بجائزة تطوير النص، وقدرها مائة ألف دولار، كما حاز دعماً من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قدره 70 ألف دولار.
وشهد العرضان الأول والثاني لفيلم «بومة» في «الجونة السينمائي» حضوراً لافتاً، وحظي الفيلم بتصفيق كبير. ويقول أبو حمدان: «أذهلني استقبال كبار نجمات مصر، يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، للفيلم، وقد تحدثن معي عقب العرض وكانت الدموع في أعينهن تأثراً بأحداثه، كما أسعدني الحضور الكبير من الجمهور. وعلى الرغم من أن (بومة) امرأة متوحشة، وتسببت في إيذاء كثير من الناس، فإنها لم تولد متوحشة؛ بل نحن من دفعناها وأمثالها لذلك؛ لأننا لم نمد لهم يد العون».
ويكشف أبو حمدان أنه كان يرغب في اكتشاف ممثلة جديدة لتؤدي شخصية الهجَّامة «بومة»، غير أن لقاءً استغرق 7 ساعات مع الفنانة ركين سعد كان كفيلاً باختيارها. ويقول: «لم تكن ركين في بالي، ولكن صديقة لنا سمعت بعملي، فقالت لي إن هذا الدور حلم حياة ركين، وتحدثت إليها، ثم سافرتُ إلى مصر لألتقيها، وجلسنا للتحدث عن الفيلم فترة امتدت 7 ساعات، كنت أحكي لها قصة الفيلم، وكانت منتبهة للغاية ولمحت حُرقة في عينيها، وبكت لأجل (بومة)، ووصلني إحساسها العالي بالشخصية».
ويلفت إلى أنه اشترط التدريب على الدور نحو 6 أشهر، مع الاستعانة بمدرب لحركة الجسد، وأحد السجناء السابقين، لتعليمها كيفية استخدام «الموس» و«المطواة». ويضيف: «وقد عملنا على تغيير ملامح وجهها تماماً، واستمرت التدريبات يومياً معها على الشخصية، وأرى أن أداء ركين هو من أعطى للشخصية أبعادها بالفيلم».
وحازت ركين سعد جائزة أفضل ممثلة بمهرجان «الجونة السينمائي»، وأهدتها إلى أسرة الفيلم، وذكرتهم بالاسم خلال تسلُّمها الجائزة، وفي مقدمتهم المخرج زيد أبو حمدان الذي أكد سعادته بفوزها، مهنئاً إياها على أدائها المتميز لشخصية «بومة»، وعادّاً الجائزة تكريماً لفريق الفيلم كله الذي بذل جهداً كبيراً خلال تصويره.
ويرتبط أبو حمدان ارتباطاً وثيقاً بأفلامه، ويقول: «أُعدُّ أفلامي مثل أولادي»، لافتاً إلى أن «الفيلم الثاني يُعد أصعب فيلم»، موضحاً: «لو أن الفيلم الأول لم يلقَ قبولاً فلا بد من أن يعمل المخرج كثيراً ليثبت حضوره، ولو نجح فلا بد من أن يثبت موهبته ليؤكد أن نجاحه لم يكن صدفة».
وصُوِّر الفيلم وسط بعض الأحياء التي تأوي خارجين عن القانون، وفق المخرج الذي وصف ذلك بالمجازفة الكبيرة، ولكنه أراد التصوير في أماكن حقيقية تحقيقاً للمصداقية. ويلفت إلى أن فريق العمل تعرض لهجوم من بعض الأشخاص، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على «البلطجة».
ويضيف أنه اختار الطفلة «سما» التي ترتبط بها «بومة» ضمن أحداث الفيلم، خلال تفقده مواقع للتصوير في «مخيم غزة»، بعدما لفتت نظره وهي تلعب مع الأولاد في الشارع.
ورغم اهتمامه بالمرأة في أفلامه، فإن أبو حمدان يقول إنه لا يحب تصنيفه مخرجاً لأفلام المرأة، مؤكداً أن نساء أسرته، من أمه وجدته إلى عماته، أثَّرن فيه، وأنه أدرك من خلالهن قيماً مهمة تحكم الأسرة، وهو ما جعله متعاطفاً مع المرأة.
ويؤكد أبو حمدان أن هدفه من الفيلم إنساني في المقام الأول: «بصفتي شاباً في مجتمع ذكوري، أتمنى قبل أن نحكم على الناس أن ننظر لهم بعين إنسانية، فلو أن (بومة) وجدت تعاملاً راقياً بصفتها إنسانة، لم تكن كل هذه الجرائم قد وقعت، والفرق بيني وبينها أنني عشت وسط أسرة وبيت وحضن أبي وأمي، فصرت إنسانا سوياً».
خالد الصاوي: أجسد خيرت الشاطر بشكل مختلف في «تمكين»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5333492-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
خالد الصاوي: أجسد خيرت الشاطر بشكل مختلف في «تمكين»
خالد الصاوي خلال مشاركته في مهرجان الجونة (حسابه على فيسبوك)
قال الممثل المصري خالد الصاوي إنه يستعد لتصوير مسلسله الجديد «تمكين» مع المخرج محمد سامي، ويجسد من خلاله شخصية القيادي بجماعة «الإخوان» خيرت الشاطر، مشيراً إلى أن العمل الذي يشترك فيه مع عمرو سعد وياسمين صبري سيعرض خلال رمضان المقبل على الشاشات.
وأضاف الصاوي في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، أن الشخصية التي يقدمها للمرة الثالثة بعد ظهوره بها في مسلسلي «الاختيار» و«رأس الأفعى» سوف تظهر بشكل مختلف مع تناول جوانب مغايرة لم تظهر في الأعمال السابقة، لافتاً إلى أن الحديث عن كون العمل بمثابة جزء رابع من مسلسل «الاختيار» لا يبدو دقيقاً لكون الأحداث تتطرق لتفاصيل جديدة مع تفضيله ترك هذا الأمر لمخرج العمل والجمهور عندما يشاهده في رمضان المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها خالد الصاوي أدواراً لشخصيات يعرفها الجمهور، فسبق وقدم دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والشاعر أحمد فؤاد نجم والسياسي المصري مصطفى أمين في أعمال مختلفة.
وكان الصاوي قد أكد بعد تجسيده خيرت الشاطر للمرة الأولى في «الاختيار» أن تقديمه للدور جعله يشاهد جميع اللقاءات التلفزيونية للقيادي الإخواني، مشيراً إلى أن انخراطه في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بتنظيم «الإخوان»، المصنف «إرهابياً» في البلاد، جعلته يتعامل بمنظور مختلف مع الشخصية.
وعبّر الصاوي عن سعادته بردود الفعل على مشاركته في حكاية «ما لم يحكَ عن بني مزار» التي عرضت مؤخراً ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، مشيراً إلى أنه منذ معرفته بفكرة القصة وجد فيها العديد من التحديات ليس فقط على مستوى التمثيل، لكن أيضاً الفكرة والمعالجة لواحدة من القضايا التي قيدت ضد مجهول أمام القضاء.
وأكد أن «ثقته في صناع العمل وسابق تعاونه معهم في أعمال أخرى أمور شجعته على خوض التجربة من دون تردد بعد قراءة العمل ليخرج بالنتيجة التي تابعها الجمهور مؤخراً».
على الصعيد السينمائي، أبدى الصاوي حماسه لفيلم «باسط للعضلات»، الذي يجمعه بأحمد مالك وميشيل ميلاد، واكتفى بوصفه بأنه فيلم مهم، مفضلاً ترك تفاصيل شخصيته وأحداث العمل إلى وقت مشاهدته. الفيلم من إخراج خالد منصور، وتأليف محمد الحسيني، وقد انتهى تصويره في أغسطس (آب) الماضي، ضمن مشروعات الصاوي السينمائية الجديدة التي يترقب عرضها قريباً.
وأشار كذلك إلى مشاركته في فيلم «حدوتة» مع أحمد حلمي، من دون الاسترسال في تفاصيله، متمسكاً بتحفظه على حكاية الأعمال قبل عرضها.
وشدد الصاوي على أنه بدأ حياة جديدة عقب استعادة لياقته البدنية، موضحاً أن أصعب ما واجهه قبل اتخاذ هذه الخطوة كان ضيقه من نفسه، وإحساسه بأنه يواصل عادات يعرف ضررها، فجاءت رغبته في التغيير مرتبطة باستعادة احترامه لذاته والثقة بها؛ إذ وجد صعوبة في أن يكون راضياً عن نفسه بينما يتجاهل ما يحتاج إلى إصلاح في حياته.
وأوضح أن الانتقادات التي تناولت مظهره وأداءه وصوته، خصوصاً بعد مشاركته في مسلسلي «المداح» و«سيد الناس»، وافقت شعوراً داخلياً لديه، ودفعته إلى وقفة أكثر صراحة مع نفسه، فكان السؤال الذي واجه به صورته في المرآة هو ما إذا كان هذا خالد الذي يحبه ويرضى عنه، ومن إجابته بدأ التفكير فيما يستطيع فعله، بدلاً من الاكتفاء بالتأثر بما يقوله الآخرون.
وأشار إلى أن رغبته في أن يكون قدوةً للشباب جعلته يشعر بمسؤولية أكبر تجاه اختياراته، فالتأثير في الآخرين، بحسب تجربته، يبدأ بقدرة الإنسان على تطبيق ما يؤمن به، ورغم تعدد الأسباب التي أوصلته إلى تلك المرحلة، رأى أن تجاوزها يقتضي عملاً من الداخل.
وكشف الصاوي عن خضوعه لجراحتين؛ إحداهما لتكميم المعدة والأخرى للمرارة، فيما يواصل التعامل مع مشكلة في الغضروف، موضحاً أن استعادة لياقته استلزمت تغييراً في أسلوب حياته، شمل الانتظام في التمارين الرياضية ستة أيام أسبوعياً ليكون هذا الالتزام جزءاً أساسياً من يومه، بعدما أدرك أثر عاداته السابقة في صحته، وحاجته إلى بذل جهد مستمر لاستعادة قدرته البدنية.
وأضاف أن «الجانب الأصعب في التجربة كان مقاومة نفسه كلما دفعته إلى العودة لما اعتاده، فقرار التغيير كان يحتاج إلى التزام يتجدد مع الممارسة اليومية».
عناكب حية وثعابين وقذائف حربية... أغرب المضبوطات في المطارات
صورة نشرتها هيئة البيئة العمانية للأفاعي المضبوطة (الصفحة الرسمية للهيئة بفيسبوك)
أثار فيديو ضبط حقيبة تضم حماماً نيئاً وأوراق ملوخية طازجة ومانجو مقبلة من مصر، في مطار ديترويت متروبوليتان الأميركي، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وبمناسبة هذه الواقعة، نستعرض أغرب المضبوطات في المطارات حول العالم؛ فمن الحيوانات الحية والأطعمة غير المألوفة إلى المقتنيات الغريبة والأشياء التي يصعب تخيل محاولة تهريبها، تكشف المضبوطات في المطارات حول العالم عن وقائع تتجاوز أحياناً توقعات موظفي الجمارك والأمن.
وبينما ترتبط عمليات التفتيش عادةً بالبحث عن المواد المحظورة والأسلحة والمخدرات، تحمل بعض الحقائب مفاجآت غير متوقعة، تثير الدهشة وتسلط الضوء على القواعد الصارمة التي تحدد ما يمكن للمسافرين حمله عبر الحدود.
وهذه أبرز المضبوطات الغريبة التي تم ضبطها في حقائب المسافرين:
ثعابين
في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ضبط السلطات في عُمان أحد المخالفين أثناء محاولته إدخال عدد من أفاعي «الأصلة» الملكية عبر مطار مسقط الدولي.
وفي 15 أكتوبر الحالي، أُوقف رجل في مطار كولونيا-بون بألمانيا بعد محاولته تهريب أكثر من 90 سحلية وثعباناً ساماً.
والعام الماضي، ذكر مسؤولو الجمارك في مدينة مومباي، الواقعة غرب الهند، أنه تم احتجاز مسافر هندي حاول -وفقاً للاتهامات- تهريب أفاعٍ سامة بعد وصوله على متن رحلة جوية مقبلة من تايلاند.
وفي الهند أيضاً، ذكر مسؤولون أنه تم العثور على حقيبتين تحتويان على ثعابين وقرود وسلاحف في مطار تشيناي بالهند.
عناكب برية
في 22 أغسطس (آب) 2025، ضبطت السلطات في مطار سانتوس البرازيلي 1902 عنكبوت بري (كانت موضوعة في أكياس بلاستيكية قابلة للغلق وموجهة إلى إيلويلو)؛ ويُعتقد أنها كانت مخصصة لاستخدامها في مراهنات سرية على «نزالات العناكب».
وفي عملية ضبط منفصلة ثانية جرت في 16 سبتمبر (أيلول) 2025، عثرت مجموعة أمن الطيران التابعة للشرطة الفلبينية (PNP) بالتعاون مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية (DENR) على 278 عنكبوتاً برياً حياً في المطار ذاته.
منشار كهربائي
أما في مطار إيست ميدلاندز، فقد أقدم أحد المسافرين على وضع منشار كهربائي ضمن أمتعته اليدوية، وذلك تحديداً في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024.
ويُمنع اصطحاب كثير من الأدوات والمعدات الحادة في حقائب اليد داخل مقصورة الطائرة، لذا فإن حمل منشار كهربائي يُعدّ مخالفة لقواعد السلامة المعمول بها.
كرات الثلج الزجاجية
حتى الأشياء التي تبدو بريئة، مثل كرات الثلج الزجاجية التي تحتوي على سائل ومجسمات صغيرة، قد لا يُسمح بنقلها في الأمتعة اليدوية.
فقد صادر موظفو مطار هيثرو في لندن تذكاراً من هذا النوع كان بحوزة أحد المسافرين، بسبب تجاوز كمية السائل فيه الحد المسموح به. وتُذكّر هذه الواقعة بأنه حتى القطع الزخرفية قد تخضع لقيود المطارات؛ ومنها القاعدة التي تحدد كمية السوائل المسموح بنقلها في الأمتعة اليدوية بـ100 ملليلتر للعبوة الواحدة، وفق القواعد المعمول بها.
المخلل والملوخية
في حين يفضل بعض المسافرين اصطحاب منتجات مألوفة من بلدانهم، مثل أكياس الشاي أو معجون «مارمايت» (Marmite) القابل للفرد، حاول أحد المسافرين في مطار لندن سيتي المرور ببرطمان من الخيار المخلل في الخل، يزن 680 غراماً، عبر نقطة التفتيش الأمني.
وضبطت سلطات مطار ديترويت متروبوليتان الأميركي، الخميس، أطعمة مصرية شملت الملوخية والحمام النيئ المعدّ للطهي، إلى جانب المانجو، ما استدعى استنفار الجهات المختصة في المطار.
كركند وقطة
ضبط مسؤولو الأمن في الولايات المتحدة أشياء متنوعة، منها ثعبان من نوع «البوا العاصر»، ويرقات حشرات، وكرات مدافع أثرية.
وفي مطار لوغان الدولي بمدينة بوسطن الأميركية، اختار أحد المسافرين نقل كركند ضمن أمتعته. ونشرت إدارة أمن النقل الأميركية صورة للكركند، معبرةً عن دهشتها من حجمه الهائل. ونظراً لوضعه في حاوية مناسبة، سُمح له بالسفر.
وتداولت وسائل إعلام واقعة اكتشاف قطة داخل حقيبة أمتعة مسجلة في مطار جون إف. كينيدي بنيويورك عام 2022، وهي واقعة يمكن البحث عنها في بيانات إدارة أمن النقل الأميركية (TSA).
أسماك ذهبية
في مطار ستانستيد بلندن، في أبريل (نيسان) 2012، فوجئ أفراد الأمن بوعاء للحلوى بداخله سمكتان ذهبيتان حيّتان تسبحان. ومن المعروف أن نقل الحيوانات الحية في الأمتعة اليدوية يخضع لقيود، وقد يكون محظوراً بحسب القواعد المعمول بها.
ديك رومي
قد يخضع نقل الطيور واللحوم إلى قيود صحية صارمة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض، لا سيما إنفلونزا الطيور، وتختلف القواعد بحسب بلد المنشأ وحالة المنتج وطريقة نقله.
وفي عام 2010، منع مطار كارديف نقل ديك رومي يزن 10 أرطال، أي نحو 4.5 كيلوغرام، وعندما سأل موظفو الأمن المسافر عنه، أجابهم: «لماذا تثيرون كل هذه الضجة؟».
وأُبلغ الرجل بأن نقل المواد الغذائية القابلة للتلف إلى الخارج من دون الحصول على التصريح الرسمي اللازم يُعدّ مخالفة للقانون.
وقد يؤدي نقل كميات كبيرة من الطعام، لا سيما منتجات اللحوم، إلى إثارة تساؤلات مسؤولي أمن المطارات. ويُعدّ إدخال اللحوم إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي أمراً غير قانوني، وفق ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
بيض البالوت
عثر مسؤولو هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على بيض البالوت داخل أمتعة أحد المسافرين في مطار جورج بوش الدولي بمدينة هيوستن.
ويُعدّ البالوت طبقاً شائعاً في بعض دول جنوب شرقي آسيا، وتتكون من بيضة بط مخصبة (وقد تكون دجاجاً أحياناً) يتم حضنها وتترك للنمو لمدة تتراوح بين 15 و21 يوماً تقريباً.
حافظة هاتف على شكل مسدس
في عام 2016، نشرت شرطة إسيكس البريطانية صوراً لحافظة هاتف «آيفون» تبدو كأنها مسدس، ما أثار قدراً من الذعر في مطار ستانستيد.
وأفادت الشرطة بأن الرجل الذي كان يحمل الحافظة قد يواجه اتهامات تتعلق بالإخلال بالنظام العام، أو بحمل سلاح ناري مقلّد في مكان عام.
قذائف غير منفجرة
لا تقتصر أسباب القلق عند نقاط التفتيش الأمنية على الكائنات الحية؛ إذ تواجه قطارات «يوروستار» مشكلة متكررة تتمثل في محاولة بعض الركاب اصطحاب قذائف غير منفجرة تعود إلى الحربين العالميتين على متن القطارات.
وقد تكررت هذه الحوادث إلى درجة دفعت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى نشر تقرير في مايو (أيار) 2015، عن أشخاص يجمعون قذائف قديمة، مما تسبب في توقف حركة القطارات. ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة؛ إذ يحاول بعض الأشخاص من حين إلى آخر نقل متفجرات قديمة عبر نفق المانش.
شوكات البطاطس
غالباً ما يُمنع اصطحاب شوكات البطاطس ضمن الأمتعة المحمولة في بعض المطارات. وهي أدوات معدنية رفيعة ذات أسنان طويلة، تُستخدم عادةً مع أطقم «الفوندو».
وبسبب أسنانها الحادة والرفيعة، قد يصنفها مسؤولو الأمن ضمن الأدوات التي يمكن استخدامها لأغراض ضارة، وفقاً للقواعد المعمول بها.
مواد غذائية ممنوعة في الولايات المتحدة
قد يؤدي إدخال المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة من دون الالتزام بالاشتراطات إلى نقل آفات وأمراض تؤثر في الزراعة والبيئة، وقد تترتب على ذلك أضرار اقتصادية تشمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص بعض المنتجات.
وتخضع أنواع عديدة من اللحوم والدواجن ومشتقات الحليب ومنتجات البيض للحظر أو القيود في الولايات المتحدة، وفقاً لقوانين بلد المنشأ والأمراض الحيوانية المنتشرة فيه.
وتحظر وزارة الزراعة الأميركية دخول بعض المنتجات الحيوانية ومنتجات الطيور من البلدان التي أبلغت عن حالات إصابة بأمراض حيوانية؛ مثل مرض جنون البقر والحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور وحمى الخنازير، وفق تقرير سابق لشبكة «سي إن إن» الأميركية.
مواد أخرى يُحظر إدخالها إلى المطارات في بريطانيا
تشمل قائمة المواد المحظورة أو الخاضعة لقيود في المطارات البريطانية ما يلي:
الولاعات، مع السماح باصطحاب واحدة على متن الطائرة وفق شروط محددة.
الألعاب النارية.
أعواد الثقاب.
السجائر الإلكترونية، التي يُسمح عادةً بنقلها ضمن الأمتعة اليدوية وفق القواعد المعمول بها.
بطاريات المركبات.
رذاذ الفلفل والمواد المسببة للتهيج.
نماذج العبوات الناسفة، بما في ذلك الأسلحة المقلدة أو النماذج التي تشبه الأسلحة.